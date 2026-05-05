Carrick 90% được MU chính thức bổ nhiệm: Dự cuộc họp quan trọng, 3 trụ cột ủng hộ

Carrick quá sáng cửa

MU đã hoàn thành xong mục tiêu đoạt vé dự Champions League mùa sau nhờ chiến thắng 3-2 trước Liverpool tối Chủ nhật vừa qua. Và trận thắng này đã khiến cơ hội Michael Carrick giữ ghế tại Old Trafford tăng vọt, khi MU sẽ có cuộc họp quan trọng để quyết định việc này, với sự tham gia của chính Carrick.

Michael Carrick được các cầu thủ MU ủng hộ tiếp tục dẫn dắt CLB mùa sau

Sau khi Ruben Amorim bị sa thải, Carrick đã trở lại dẫn dắt MU và đưa CLB tới vị trí thứ 3 ở Premier League, trong đó 32 điểm MU giành được từ khi Carrick nắm quyền là số điểm cao nhất của bất cứ CLB Premier League trong cùng khung thời gian. Với Carrick, đây là một bước thăng tiến sự nghiệp tuyệt vời trong bối cảnh ông chỉ được xem là tạm quyền khi mới bắt đầu công việc.

Mới đây, Jason Burt của tờ Telegraph tiết lộ MU sẽ tổ chức một cuộc họp cực kỳ quan trọng để quyết định việc bổ nhiệm HLV trưởng cho mùa giải 2026/27. Và cơ hội Carrick có được chiếc ghế nóng tại Old Trafford đã lên tới 90%, bởi chính Carrick cũng được mời tham dự, một tín hiệu tốt lành bởi nếu MU không muốn chọn ông thì đã không mời cựu tiền vệ này góp mặt.

Ban lãnh đạo MU sẽ tính tới nhiều điều kiện để đưa ra quyết định chọn Carrick, trong đó có sự ủng hộ dành cho ông từ các cầu thủ MU. Mà ông có thừa điều đó: Jason Burt cho biết đội trưởng Bruno Fernandes, trung vệ Harry Maguire và tiền đạo Matheus Cunha đều đã bày tỏ hy vọng Carrick sẽ được giữ lại khi được các sếp MU hỏi ý kiến.

Kế hoạch cho mùa 2026/27

Một trong những chủ đề đáng chú ý của cuộc họp nêu trên, đó là việc chuẩn bị cho mùa sau ra sao. MU đã xong nhiệm vụ mùa giải nhưng đội hình mùa sau sẽ phải dày hơn do mật độ thi đấu tăng lên, bên cạnh đó sẽ có những biến động về lực lượng mà điểm nóng là hàng tiền vệ.

MU sẽ tiến vào thị trường chuyển nhượng hè với mục tiêu mua ít nhất 2 cầu thủ đá giữa và Carrick chắc chắn sẽ được hỏi về quan điểm của ông cho sự chuẩn bị mùa tới. Sau trận thắng Liverpool, Carrick đã thừa nhận với đồng đội cũ Dimitar Berbatov trên sóng truyền hình rằng ông không nghĩ mùa giải kết thúc là ông xong việc, mà ông cũng phải tính đến những vấn đề khác có thể phát sinh khi Premier League 2026/27 khởi tranh.

Mateus Fernandes đang được MU quan tâm để bổ sung cho hàng tiền vệ

Cũng theo Jason Burt, MU đã xác định được ưu tiên cho hàng tiền vệ là Mateus Fernandes của West Ham. Cầu thủ người Bồ Đào Nha này được đánh giá cao bởi khả năng kéo bóng lên từ sân nhà với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, và cũng có thể trở thành một hộ công bổ sung ở phía trên nếu Bruno Fernandes bị phong tỏa.

Mateus và đàn anh Bruno đều được xem là những chân chuyền rất nguy hiểm, nhưng trong khi Mateus không có độ sắc trong các pha kiến tạo như Bruno, anh là một “máy rê” tốt hơn đàn anh. Bruno có xu hướng chơi gần hàng công hơn trong khi Mateus chơi lùi, nên Mateus sẽ là một nhà kiến thiết từ xa trong khi vẫn đá trụ bên cạnh một “máy quét”.

Mateus Fernandes dù vậy không được xem là người thay thế cho Casemiro sắp ra đi. Vị trí đó đang được cân nhắc kỹ lưỡng, Elliot Anderson của Nottingham Forest là mục tiêu hàng đầu của MU cho vị trí này nhưng họ có vẻ đang thất thế trước Man City trong cuộc chạy đua chữ ký của ngôi sao ĐT Anh.