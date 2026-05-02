"Người khổng lồ xanh" Hulk lấy cháu gái của vợ lại khiến bóng đá Brazil xôn xao

PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 02/05/26 - Trực tiếp
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
0
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Hải Phòng vs Công An Hà Nội 02/05/26 - Trực tiếp
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
0
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
2
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa 02/05/26 - Trực tiếp
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
1
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
1
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

"Người khổng lồ xanh" Hulk lấy cháu gái của vợ lại khiến bóng đá Brazil xôn xao

Siêu sao của bóng đá Brazil, Hulk, đã kết thúc hợp đồng với Atletico Mineiro, mở đường cho thương vụ chuyển nhượng bất ngờ sang đội bóng đồng hương Fluminense.

Hulk chính thức rời Atletico Mineiro, gia nhập đội bóng kình địch

Hulk sẽ nói lời chia tay người hâm mộ Atletico Mineiro vào ngày 10/5 tại sân Arena MRV, trước trận đấu gặp Botafogo. Theo thông báo từ Atletico Mineiro, hợp đồng của cầu thủ 39 tuổi này với đội bóng chính thức bị chấm dứt.

Hulk sẽ rời&nbsp;Atletico Mineiro để gia nhập đội bóng kình địch&nbsp;Fluminense

Sự kiện này được xác nhận trên mạng xã hội, khi Hulk gửi lời chia tay đầy xúc động. “Tôi mang theo mình nhiều hơn cả danh hiệu, tôi mang theo mối gắn kết đã thay đổi cuộc sống của tôi. Gallo và Massa Atleticana đã khiến tôi cảm thấy như ở nhà từ ngày đầu tiên và tôi sẽ mãi biết ơn câu lạc bộ này, nơi tôi học cách yêu. Tôi hy vọng gặp tất cả các bạn tại Arena để chúng ta có thể nói lời tạm biệt cùng nhau, đúng với câu chuyện đẹp đẽ này: với cảm xúc, lòng biết ơn và một bữa tiệc lớn".

Dù vậy, Hulk không mất nhiều thời gian tìm kiếm bến đỗ mới. Theo nhiều nguồn tin, Fluminense - một trong những kình địch của Atletico Mineiro là điểm đến tiếp theo của anh, sau khi đạt thỏa thuận miệng với đội bóng này.

Hulk gia nhập Atletico Mineiro vào năm 2021, thi đấu tổng cộng 311 trận và ghi được 140 bàn thắng. Trong thời gian ở Belo Horizonte, anh không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ mà còn thu hút sự chú ý của giới truyền thông về đời sống cá nhân.

Chuyện đời tư gây chú ý

Trước khi gia nhập Mineiro, Hulk từng khiến dư luận xôn xao với chuyện hôn nhân. Sau khi chia tay vợ cũ Iran Angelo, anh tái hôn với cháu gái của vợ cũ, Camilla. Họ làm lễ đăng ký kết hôn vào năm 2020 và tổ chức đám cưới trên bãi biển tại Paraiba.

Theo báo chí, mối quan hệ giữa Hulk và Camilla bắt đầu được tiết lộ vào tháng 12/2019, chỉ 5 tháng sau khi anh chia tay Iran. Thời điểm đó, Hulk vẫn đang thi đấu cho Shanghai SIPG ở Trung Quốc và đã thông báo với gia đình, bao gồm các con của anh, về mối quan hệ mới này.

Hulk có 3 người con với vợ cũ – 2 con trai và 1 con gái. Sự kiện tái hôn với cháu gái của vợ cũ đã khiến đời tư của anh trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông Brazil.

Hulk từng gây xôn xao dư luận vì đời tư phức tạp

Sự nghiệp quốc tế và CLB đáng nhớ

Ở cấp đội tuyển, Hulk ghi 11 bàn trong 49 trận đấu cho Brazil từ 2009 đến 2021 và góp mặt trong đội hình vô địch Confederations Cup 2013. Trên bình diện CLB, anh từng là ngôi sao của Porto từ 2008 đến 2012, giành Europa League cùng bốn chức vô địch quốc nội.

Sau đó, Hulk thi đấu cho Zenit St Petersburg tại Nga và Shanghai SIPG tại Trung Quốc trước khi trở về Brazil khoác áo Atletico Mineiro. Sự nghiệp của anh gắn liền với khả năng ghi bàn ấn tượng và sức mạnh thể chất nổi bật, giúp anh trở thành một trong những tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Brazil trong thập kỷ qua.

02/05/2026 18:12 PM (GMT+7)
