"Người khổng lồ xanh" Hulk lấy cháu gái của vợ lại khiến bóng đá Brazil xôn xao

Hulk chính thức rời Atletico Mineiro, gia nhập đội bóng kình địch

Hulk sẽ nói lời chia tay người hâm mộ Atletico Mineiro vào ngày 10/5 tại sân Arena MRV, trước trận đấu gặp Botafogo. Theo thông báo từ Atletico Mineiro, hợp đồng của cầu thủ 39 tuổi này với đội bóng chính thức bị chấm dứt.

Hulk sẽ rời Atletico Mineiro để gia nhập đội bóng kình địch Fluminense

Sự kiện này được xác nhận trên mạng xã hội, khi Hulk gửi lời chia tay đầy xúc động. “Tôi mang theo mình nhiều hơn cả danh hiệu, tôi mang theo mối gắn kết đã thay đổi cuộc sống của tôi. Gallo và Massa Atleticana đã khiến tôi cảm thấy như ở nhà từ ngày đầu tiên và tôi sẽ mãi biết ơn câu lạc bộ này, nơi tôi học cách yêu. Tôi hy vọng gặp tất cả các bạn tại Arena để chúng ta có thể nói lời tạm biệt cùng nhau, đúng với câu chuyện đẹp đẽ này: với cảm xúc, lòng biết ơn và một bữa tiệc lớn".

Dù vậy, Hulk không mất nhiều thời gian tìm kiếm bến đỗ mới. Theo nhiều nguồn tin, Fluminense - một trong những kình địch của Atletico Mineiro là điểm đến tiếp theo của anh, sau khi đạt thỏa thuận miệng với đội bóng này.

Hulk gia nhập Atletico Mineiro vào năm 2021, thi đấu tổng cộng 311 trận và ghi được 140 bàn thắng. Trong thời gian ở Belo Horizonte, anh không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ mà còn thu hút sự chú ý của giới truyền thông về đời sống cá nhân.

Chuyện đời tư gây chú ý

Trước khi gia nhập Mineiro, Hulk từng khiến dư luận xôn xao với chuyện hôn nhân. Sau khi chia tay vợ cũ Iran Angelo, anh tái hôn với cháu gái của vợ cũ, Camilla. Họ làm lễ đăng ký kết hôn vào năm 2020 và tổ chức đám cưới trên bãi biển tại Paraiba.

Theo báo chí, mối quan hệ giữa Hulk và Camilla bắt đầu được tiết lộ vào tháng 12/2019, chỉ 5 tháng sau khi anh chia tay Iran. Thời điểm đó, Hulk vẫn đang thi đấu cho Shanghai SIPG ở Trung Quốc và đã thông báo với gia đình, bao gồm các con của anh, về mối quan hệ mới này.

Hulk có 3 người con với vợ cũ – 2 con trai và 1 con gái. Sự kiện tái hôn với cháu gái của vợ cũ đã khiến đời tư của anh trở thành tâm điểm bàn tán của truyền thông Brazil.

Hulk từng gây xôn xao dư luận vì đời tư phức tạp

Sự nghiệp quốc tế và CLB đáng nhớ

Ở cấp đội tuyển, Hulk ghi 11 bàn trong 49 trận đấu cho Brazil từ 2009 đến 2021 và góp mặt trong đội hình vô địch Confederations Cup 2013. Trên bình diện CLB, anh từng là ngôi sao của Porto từ 2008 đến 2012, giành Europa League cùng bốn chức vô địch quốc nội.

Sau đó, Hulk thi đấu cho Zenit St Petersburg tại Nga và Shanghai SIPG tại Trung Quốc trước khi trở về Brazil khoác áo Atletico Mineiro. Sự nghiệp của anh gắn liền với khả năng ghi bàn ấn tượng và sức mạnh thể chất nổi bật, giúp anh trở thành một trong những tiền đạo nổi tiếng của bóng đá Brazil trong thập kỷ qua.