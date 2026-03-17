Ngoại hạng Anh chắc suất thứ 5 dự Cúp C1: MU sáng cửa, Chelsea thất thế

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sporting CP vs Bodø / Glimt
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Chelsea vs Paris Saint-Germain
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Manchester City vs Real Madrid
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Bayer Leverkusen
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Barcelona vs Newcastle United
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Tottenham Hotspur vs Atlético de Madrid
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Liverpool vs Galatasaray
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Bayern Munich vs Atalanta
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Midtjylland vs Nottingham Forest
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Porto vs Stuttgart
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Aston Villa vs Lille
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Real Betis vs Panathinaikos
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Ngoại hạng Anh chắc suất thứ 5 dự Cúp C1: MU sáng cửa, Chelsea thất thế

Cup C1 - Champions League 2025/26 Liverpool Chelsea

Ngoại hạng Anh đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành suất thứ năm tham dự Champions League mùa giải 2026/27.

  

Anh cầm chắc suất Champions League thứ năm

Không có đại diện nào của nước Anh giành chiến thắng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trong số đó, chỉ có Arsenal và Liverpool được đánh giá là còn nhiều cơ hội đi tiếp vào tứ kết sau khi lần lượt giành trận hòa và nhận thất bại sát nút trên sân khách. Man City, Chelsea và Tottenham đều phải nhận những thất bại nặng nề với cách biệt 3 bàn, buộc họ phải tạo nên những màn lội ngược dòng không tưởng ở lượt về nếu muốn đi tiếp.

Các đội bóng Anh gây thất vọng ở lượt đi vòng 1/8 cúp châu Âu

Tại Europa League, Nottingham Forest đang bị đại diện Đan Mạch Midtjylland dẫn trước sau lượt đi. Trong khi đó, Aston Villa có lợi thế lớn để đi tiếp sau chiến thắng 1-0 trên sân của Lille. Ở Europa Conference League, cơ hội đi tiếp của Crystal Palace vẫn còn bỏ ngỏ sau khi họ bị Larnaca cầm hòa 0-0 trên sân nhà.

Dù vậy, cơ hội để Ngoại hạng Anh có thêm 1 suất dự Champions League mùa tới gần như không bị ảnh hưởng đáng kể. Theo hệ thống tính điểm hệ số của UEFA, các CLB nhận điểm nhờ chiến thắng và tiến sâu ở các vòng đấu (không tính vòng play-off). Tổng điểm của các đội cùng quốc gia sẽ được cộng lại, sau đó chia cho số đội tham dự cúp châu Âu từ đầu mùa để tạo ra điểm trung bình của quốc gia đó.

Hai quốc gia có điểm trung bình cao nhất sẽ nhận thêm một suất dự Champions League ở mùa giải kế tiếp. Ở mùa giải hiện tại, cả 9 đại diện của nước Anh đều lọt vào vòng 1/8 ở các cúp châu Âu. Điều này đồng nghĩa họ đã tích lũy được lượng điểm hệ số khá lớn từ trước nhờ số trận thắng đáng kể.

Quốc gia Số đội còn lại ở cúp châu Âu Điểm trung bình hệ số Cơ hội giành suất bổ sung
Anh 9/9 22,8 >99,9%
Tây Ban Nha 6/8 18,4 74,8%
Đức 5/7 18,1 22,1%
Bồ Đào Nha 3/5 17,0 1,8%
Pháp 4/7 15,7 0,8%
Italia 4/7 17,9 0,5%

Đáng chú ý, nước Anh vẫn là quốc gia duy nhất chưa có đội bóng nào bị loại khỏi cúp châu Âu. Dù mọi thứ có thể thay đổi ở lượt về vòng 1/8 tuần này, phần lớn dự đoán cho rằng các CLB Anh đã gần như làm đủ để đảm bảo suất bổ sung. Tất nhiên, kịch bản xấu vẫn có thể xảy ra. Nếu cả 9 đội bóng Anh đều bị loại, đó sẽ là cú sốc lớn, dù khả năng này rất thấp.

Theo siêu máy tính của Opta, khả năng nước Anh kết thúc trong top 2 hệ số của UEFA lên tới hơn 99,9%. Điều này đồng nghĩa Ngoại hạng Anh gần như chắc chắn sẽ có suất Champions League bổ sung. Hiện tại, điểm trung bình hệ số của Anh là 22,8, vẫn bỏ xa Tây Ban Nha (18,4), Đức (18,1) và Italia (17,9).

Ước tính, chỉ cần thêm khoảng 6-8 chiến thắng nữa là đủ để đảm bảo Ngoại hạng Anh có suất thứ năm mùa thứ hai liên tiếp.

MU củng cố hy vọng dự Champions League

MU vừa trải qua cuối tuần hoàn hảo khi đoàn quân của Michael Carrick đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford. Chiến thắng này giúp “Quỷ đỏ” tạo ra khoảng cách 5 điểm an toàn trong nhóm top 4 Ngoại hạng Anh. MU hiện chỉ kém đội xếp thứ hai là Man City 7 điểm, đồng thời hơn Chelsea ở vị trí thứ sáu 6 điểm.

Thứ hạng Đội Điểm hiện tại Điểm dự đoán Cơ hội dự Cúp C1
3 MU 54 66,3 80,59%
4 Aston Villa 51 64,05 56,49%
5 Liverpool 49 61,69 33,29%
6 Chelsea 48 60,45 23,15%

Theo dự đoán của Opta, MU có tới 80,59% cơ hội giành giành vé dự Champions League mùa tới. Với phong độ gần đây, “Quỷ đỏ” hoàn toàn có cơ sở để tự tin giành trọn 3 điểm trước bất kỳ đối thủ nào họ chạm trán.

Dù vậy, đoàn quân của Michael Carrick vẫn còn một số trận đấu khó khăn ở phần còn lại của mùa giải. Đáng chú ý nhất là màn tiếp đón Liverpool trên sân Old Trafford vào tháng Năm. Ngoài ra, MU vẫn chưa phải làm khách trước Chelsea, trong khi trận đấu cuối cùng của mùa giải sẽ là chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của Brighton.

Ngược lại, tiền vệ Dominik Szoboszlai đã nói lên nỗi thất vọng của các CĐV Liverpool khi họ bị Tottenham cầm hòa 1-1 ngay tại Anfield, trận đấu kết thúc trong những tiếng la ó từ khán đài. “Chúng tôi phải tỉnh lại. Nếu tiếp tục thi đấu như thế này, có lẽ chúng tôi nên hài lòng với suất dự Europa Conference League”, Szoboszlai bức xúc.

Theo dự đoán của Opta, Liverpool vẫn được kỳ vọng sẽ kịp chen chân vào nhóm dự Champions League. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt nhạt nhòa như trước Tottenham, lo ngại của Szoboszlai hoàn toàn có thể trở thành sự thật.

Trong khi đó, Chelsea cũng gây thất vọng khi để thua 0-1 trên sân nhà trước Newcastle. Dù tung ra tới 22 cú sút, các học trò của Liam Rosenior chỉ có 3 lần trúng đích. “The Blues” hiện chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, khiến họ tụt xuống vị trí thứ sáu và chỉ có 23,15% cơ hội giành vé dự Cúp C1 mùa tới.

8

Arsenal - Man City 22.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man City
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 22/03
Thể lệ
Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/03/2026 23:41 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Cup C1 - Champions League 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN