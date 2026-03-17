Ngoại hạng Anh chắc suất thứ 5 dự Cúp C1: MU sáng cửa, Chelsea thất thế

Anh cầm chắc suất Champions League thứ năm

Không có đại diện nào của nước Anh giành chiến thắng ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trong số đó, chỉ có Arsenal và Liverpool được đánh giá là còn nhiều cơ hội đi tiếp vào tứ kết sau khi lần lượt giành trận hòa và nhận thất bại sát nút trên sân khách. Man City, Chelsea và Tottenham đều phải nhận những thất bại nặng nề với cách biệt 3 bàn, buộc họ phải tạo nên những màn lội ngược dòng không tưởng ở lượt về nếu muốn đi tiếp.

Các đội bóng Anh gây thất vọng ở lượt đi vòng 1/8 cúp châu Âu

Tại Europa League, Nottingham Forest đang bị đại diện Đan Mạch Midtjylland dẫn trước sau lượt đi. Trong khi đó, Aston Villa có lợi thế lớn để đi tiếp sau chiến thắng 1-0 trên sân của Lille. Ở Europa Conference League, cơ hội đi tiếp của Crystal Palace vẫn còn bỏ ngỏ sau khi họ bị Larnaca cầm hòa 0-0 trên sân nhà.

Dù vậy, cơ hội để Ngoại hạng Anh có thêm 1 suất dự Champions League mùa tới gần như không bị ảnh hưởng đáng kể. Theo hệ thống tính điểm hệ số của UEFA, các CLB nhận điểm nhờ chiến thắng và tiến sâu ở các vòng đấu (không tính vòng play-off). Tổng điểm của các đội cùng quốc gia sẽ được cộng lại, sau đó chia cho số đội tham dự cúp châu Âu từ đầu mùa để tạo ra điểm trung bình của quốc gia đó.

Hai quốc gia có điểm trung bình cao nhất sẽ nhận thêm một suất dự Champions League ở mùa giải kế tiếp. Ở mùa giải hiện tại, cả 9 đại diện của nước Anh đều lọt vào vòng 1/8 ở các cúp châu Âu. Điều này đồng nghĩa họ đã tích lũy được lượng điểm hệ số khá lớn từ trước nhờ số trận thắng đáng kể.

Quốc gia Số đội còn lại ở cúp châu Âu Điểm trung bình hệ số Cơ hội giành suất bổ sung Anh 9/9 22,8 >99,9% Tây Ban Nha 6/8 18,4 74,8% Đức 5/7 18,1 22,1% Bồ Đào Nha 3/5 17,0 1,8% Pháp 4/7 15,7 0,8% Italia 4/7 17,9 0,5%

Đáng chú ý, nước Anh vẫn là quốc gia duy nhất chưa có đội bóng nào bị loại khỏi cúp châu Âu. Dù mọi thứ có thể thay đổi ở lượt về vòng 1/8 tuần này, phần lớn dự đoán cho rằng các CLB Anh đã gần như làm đủ để đảm bảo suất bổ sung. Tất nhiên, kịch bản xấu vẫn có thể xảy ra. Nếu cả 9 đội bóng Anh đều bị loại, đó sẽ là cú sốc lớn, dù khả năng này rất thấp.

Theo siêu máy tính của Opta, khả năng nước Anh kết thúc trong top 2 hệ số của UEFA lên tới hơn 99,9%. Điều này đồng nghĩa Ngoại hạng Anh gần như chắc chắn sẽ có suất Champions League bổ sung. Hiện tại, điểm trung bình hệ số của Anh là 22,8, vẫn bỏ xa Tây Ban Nha (18,4), Đức (18,1) và Italia (17,9).

Ước tính, chỉ cần thêm khoảng 6-8 chiến thắng nữa là đủ để đảm bảo Ngoại hạng Anh có suất thứ năm mùa thứ hai liên tiếp.

MU củng cố hy vọng dự Champions League

MU vừa trải qua cuối tuần hoàn hảo khi đoàn quân của Michael Carrick đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Aston Villa với tỷ số 3-1 trên sân nhà Old Trafford. Chiến thắng này giúp “Quỷ đỏ” tạo ra khoảng cách 5 điểm an toàn trong nhóm top 4 Ngoại hạng Anh. MU hiện chỉ kém đội xếp thứ hai là Man City 7 điểm, đồng thời hơn Chelsea ở vị trí thứ sáu 6 điểm.

Thứ hạng Đội Điểm hiện tại Điểm dự đoán Cơ hội dự Cúp C1 3 MU 54 66,3 80,59% 4 Aston Villa 51 64,05 56,49% 5 Liverpool 49 61,69 33,29% 6 Chelsea 48 60,45 23,15%

Theo dự đoán của Opta, MU có tới 80,59% cơ hội giành giành vé dự Champions League mùa tới. Với phong độ gần đây, “Quỷ đỏ” hoàn toàn có cơ sở để tự tin giành trọn 3 điểm trước bất kỳ đối thủ nào họ chạm trán.

Dù vậy, đoàn quân của Michael Carrick vẫn còn một số trận đấu khó khăn ở phần còn lại của mùa giải. Đáng chú ý nhất là màn tiếp đón Liverpool trên sân Old Trafford vào tháng Năm. Ngoài ra, MU vẫn chưa phải làm khách trước Chelsea, trong khi trận đấu cuối cùng của mùa giải sẽ là chuyến làm khách đầy thử thách trên sân của Brighton.

Ngược lại, tiền vệ Dominik Szoboszlai đã nói lên nỗi thất vọng của các CĐV Liverpool khi họ bị Tottenham cầm hòa 1-1 ngay tại Anfield, trận đấu kết thúc trong những tiếng la ó từ khán đài. “Chúng tôi phải tỉnh lại. Nếu tiếp tục thi đấu như thế này, có lẽ chúng tôi nên hài lòng với suất dự Europa Conference League”, Szoboszlai bức xúc.

Theo dự đoán của Opta, Liverpool vẫn được kỳ vọng sẽ kịp chen chân vào nhóm dự Champions League. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thể hiện bộ mặt nhạt nhòa như trước Tottenham, lo ngại của Szoboszlai hoàn toàn có thể trở thành sự thật.

Trong khi đó, Chelsea cũng gây thất vọng khi để thua 0-1 trên sân nhà trước Newcastle. Dù tung ra tới 22 cú sút, các học trò của Liam Rosenior chỉ có 3 lần trúng đích. “The Blues” hiện chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, khiến họ tụt xuống vị trí thứ sáu và chỉ có 23,15% cơ hội giành vé dự Cúp C1 mùa tới.