Carrick càng bị "soi" MU càng đá hay, ứng viên đua vé dự Cúp C1 hoảng loạn (Clip 1 phút)

MU đã trở lại guồng quay chiến thắng bằng cách đánh bại Aston Villa ở vòng 30 Ngoại hạng Anh. Không chỉ vậy, trận thắng này cũng giúp Michael Carrick đáp trả những nghi ngờ, chỉ trích từ dư luận, đặc biệt là những huyền thoại MU về khả năng tiếp nhận vai trò HLV trưởng chính thức của ông.

Bên cạnh thất bại của Aston Villa trước MU, những đội bóng cạnh tranh suất dự Champions League như Chelsea, Liverpool đều không giành chiến thắng ở vòng 30 Ngoại hạng Anh. Dù mùa giải còn 8 vòng, các đội bóng đang cho thấy dấu hiệu sa sút. Hệ quả tất yếu, MU đang dần tách tốp và xây chắc vị trí trong top 3, qua đó khiến cơ hội giành những suất còn lại ngày càng bị thu hẹp.

