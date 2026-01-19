Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Thực hư tin đồn Liverpool liên hệ với Alonso, chuẩn bị sa thải Arne Slot

Sự kiện: Liverpool HLV Arne Slot

Đang xuất hiện thông tin Liverpool sắp sa thải Arne Slot để mời Xabi Alonso về thay thế.

   

Slot lại lo giữ ghế

Sau chuỗi phong độ tệ hại ở tháng 11 và “cuộc khủng hoảng Salah”, tình hình ở Liverpool tưởng như tạm yên. Nhưng 4 trận liên tiếp chỉ hòa ở Premier League đã khiến Liverpool không chắc chắn trong cuộc đua top 4, bất chấp 2 đối thủ xếp sau là MU và Chelsea đều vừa thay tướng giữa chừng.

Arne Slot khó lòng giữ ghế sau mùa này với phong độ bất ổn của Liverpool

Arne Slot khó lòng giữ ghế sau mùa này với phong độ bất ổn của Liverpool

Trận hòa Burnley mới đây đã khiến nhiều fan Liverpool bày tỏ sự bất bình, cho rằng cần phải có điều gì đó được tiến hành với vị trí HLV trưởng của Arne Slot. Nhà cầm quân người Hà Lan đã tạm vững ghế sau sự cố Salah, nhưng phong độ của đội bóng khiến đa phần dư luận cho rằng ông sẽ không giữ dược ghế sau khi mùa giải khép lại.

Việc Liverpool chững lại ở Premier League khiến Slot bị chỉ trích nhiều, bởi không ít trận Liverpool đá ép sân trước các đội mới lên hạng nhưng rốt cuộc bị cầm hòa, thậm chí ghi bàn trước để rồi vẫn bị gỡ lại. Chưa kể Liverpool hay thể hiện bộ mặt đó ngay trước các khán giả nhà tại Anfield.

Sự kiên nhẫn đang cạn dần ở Merseyside và đáng nói là lúc này, Xabi Alonso đã thành người tự do sau khi bị Real Madrid sa thải. Alonso là người hùng ở Liverpool khi còn thi đấu, và trên cương vị HLV trưởng mọi người đã thấy công trình của ông ở Bayer Leverkusen, nơi ông mở đường tỏa sáng cho những Florian Wirtz và Jeremie Frimpong.

Alonso bị đuổi việc ở Real Madrid nhưng các fan của Real bày tỏ sự phẫn nộ với cách ông mất việc, Los Blancos” đã có phong độ rất hay ở mọi mặt trận cho tới khi sự cố Vinicius xảy ra trong trận thắng Barcelona hồi tháng 11. Từ đó tới nay Real đã mất phong độ và mất ngôi đầu ở La Liga, không ít tin đồn được dấy lên về sự mâu thuẫn giữa một số cầu thủ với HLV người xứ Basque.

FSG kiên nhẫn chờ Alonso?

Do uy tín nghề nghiệp của Xabi Alonso vẫn nguyên vẹn, đã có không ít tin đồn về việc Liverpool sẽ thay Slot bằng Alonso nếu phong độ hiện tại tiếp tục. Thậm chí mới đây đã xuất hiện một số thông tin rằng phía Liverpool đã liên hệ với người đại diện của Alonso nhằm để ông chuẩn bị cho khả năng đó.

Xabi Alonso chưa làm rõ ý định sự nghiệp sau khi rời Real Madrid

Xabi Alonso chưa làm rõ ý định sự nghiệp sau khi rời Real Madrid

Tuy nhiên nhà báo James Pearce thân với giới chức CLB đã bác bỏ tin này. Pearce cho biết những người đứng đầu Fenway Sports Group (FSG) sẽ không sa thải HLV giữa mùa bóng trừ khi phong độ rơi xuống mức quá tệ, FSG đã luôn tin tưởng vào HLV trưởng của mình và họ sẽ để yên cho Arne Slot cùng các cộng sự tìm ra giải pháp cải thiện kết quả.

Ngoài ra, Pearce cho hay Liverpool cũng sẽ sớm giải quyết vấn đề Mohamed Salah khi tiền đạo này trở lại sau CAN 2025. Salah đã công khai chỉ trích Slot vì bị đẩy lên ghế dự bị dù bản thân phong độ của Salah là quá tệ, và Liverpool không có thói quen để yên cho cầu thủ làm điều đó, kể cả là các trụ cột.

Một yếu tố nữa cho sự kiên nhẫn này là chính Xabi Alonso cũng chưa cho thấy ý định của mình là thế nào sau khi rời Real Madrid. Nếu Alonso không muốn nhảy ngay vào công việc mới, Liverpool cũng chẳng có nhiều lý do để vội đuổi Slot đi, nên cách tốt nhất là chờ tới mùa hè, đánh giá thành tích mùa bóng và tìm hiểu ý định của Alonso, thay vì sa thải HLV hiện tại để rồi bối rối không biết chọn ai nếu Alonso lắc đầu.

Video bóng đá Liverpool - Burnley: Phung phí cơ hội, dính đòn trừng phạt (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Liverpool - Burnley: Phung phí cơ hội, dính đòn trừng phạt (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 22) Liverpool chỉ có được trận hòa đầy thất vọng trước Burnley đang ngụp lặn ở nhóm cuối bảng ngay tại Anfield.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp The Athletic)

-19/01/2026 11:50 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

-19/01/2026 11:50 AM (GMT+7)
