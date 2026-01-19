MU cân nhắc mua "bom tấn" 70 triệu bảng, hàng thủ "Quỷ đỏ" sắp biến động lớn

MU buộc phải thay đổi

MU vừa trải qua một mùa giải đầy biến động và thất vọng. Thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League khiến “Quỷ đỏ” lỡ hẹn Champions League, trong khi vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh là thành tích tệ nhất của CLB kể từ năm 1974. Michael Carrick được trao quyền tạm thời, nhưng bài toán lớn nhất vẫn nằm ở cấu trúc đội hình.

Murillo của Nottingham Forest đang trong tầm ngắm của MU

Nếu muốn sớm trở lại vị thế cạnh tranh, MU phải nhanh chóng trở lại đấu trường châu Âu. Mùa giải tới, việc đầu tư mạnh tay là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng phòng ngự nơi Casemiro đã lớn tuổi, Ugarte chưa đáp ứng kỳ vọng, còn Harry Maguire đứng trước tương lai bất định khi hợp đồng sắp đáo hạn.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp đang được ưu tiên. Và cái tên Murillo của Nottingham Forest nổi lên như một mục tiêu hàng đầu, dù mức giá lên tới 70 triệu bảng.

Tin xấu cho Martinez: Murillo và bài toán trung vệ

Lisandro Martinez vừa trở lại sau chấn thương dài hạn, nhưng tương lai của anh ở vị trí trung vệ đang bị đặt dấu hỏi. Dù sở hữu tinh thần chiến đấu và khả năng chơi chân tốt, “Đồ tể Argentina” vẫn bị xem là hạn chế về thể hình trong môi trường Premier League giàu thể lực.

Thậm chí, giới chuyên môn như tuyển trạch viên Ben Mattinson còn nhận định Martinez có thể phát triển tốt hơn nếu được đẩy lên vai trò tiền vệ phòng ngự. Nếu kịch bản này xảy ra, MU chắc chắn cần một trung vệ mới đủ sức gánh vác hàng thủ trong dài hạn.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, MU đã sẵn sàng gửi lời đề nghị lớn tới Nottingham Forest cho Murillo. Trung vệ người Brazil mới 23 tuổi, nhưng đã khẳng định vị thế là một trong những hậu vệ triển vọng nhất giải đấu, khiến Forest hét giá không dưới 70 triệu bảng.

Murillo mang lại điều gì cho “Quỷ đỏ”?

Gia nhập Nottingham Forest từ Corinthians năm 2023, Murillo nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng thủ đội bóng này. Mạnh mẽ, năng động và hiện đại, anh là mẫu trung vệ phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công nhưng vẫn có khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới.

Murillo là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ MU

Các thống kê cho thấy Murillo không chỉ giỏi phòng ngự. Theo FBref, anh nằm trong top 3% trung vệ hàng đầu châu Âu về rê bóng thành công và top 14% về tạo cơ hội mỗi 90 phút những con số cho thấy khả năng đóng góp vào khâu phát triển lối chơi, điều MU đang rất cần.

Quan trọng hơn, Murillo là một “quái vật” trong tranh chấp. Anh thắng 59% các pha tay đôi, trung bình có 5 pha phá bóng mỗi trận (Theo Sofascore), và được nhà báo Ryan Taylor mô tả là mẫu hậu vệ phòng ngự “như một con quỷ”. Sự quyết liệt đó được xem là mảnh ghép còn thiếu của MU, đồng thời là tuyên bố mạnh mẽ về tham vọng tái thiết của INEOS dù điều này có thể đẩy Lisandro Martinez vào thế cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết.