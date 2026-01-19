MU cân nhắc mua "bom tấn" 70 triệu bảng, hàng thủ "Quỷ đỏ" sắp biến động lớn

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
U23 Nhật Bản vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Bodø / Glimt vs Manchester City
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Tottenham Hotspur vs Borussia Dortmund
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Real Madrid vs Monaco
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Inter Milan vs Arsenal
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Copenhagen vs Napoli
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Galatasaray vs Atlético de Madrid
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Slavia Praha vs Barcelona
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Olympique Marseille vs Liverpool
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Juventus vs Benfica
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Bayern Munich vs Union Saint-Gilloise
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Chelsea vs Pafos
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
PAOK vs Real Betis
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Aston Villa
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Viktoria Plzeň vs Porto
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Celtic
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Sporting Braga vs Nottingham Forest
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Roma vs Stuttgart
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-

MU cân nhắc mua "bom tấn" 70 triệu bảng, hàng thủ "Quỷ đỏ" sắp biến động lớn

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester United

Trong bối cảnh công cuộc tái thiết được đẩy mạnh, MU đang cân nhắc nước đi táo bạo trên thị trường chuyển nhượng, chiêu mộ trung vệ Murillo của Nottingham Forest. Động thái này có thể trực tiếp ảnh hưởng tới tương lai của Lisandro Martinez tại Old Trafford.

   

MU buộc phải thay đổi

MU vừa trải qua một mùa giải đầy biến động và thất vọng. Thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League khiến “Quỷ đỏ” lỡ hẹn Champions League, trong khi vị trí thứ 15 tại Ngoại hạng Anh là thành tích tệ nhất của CLB kể từ năm 1974. Michael Carrick được trao quyền tạm thời, nhưng bài toán lớn nhất vẫn nằm ở cấu trúc đội hình.

Murillo của Nottingham Forest đang trong tầm ngắm của MU

Murillo của Nottingham Forest đang trong tầm ngắm của MU

Nếu muốn sớm trở lại vị thế cạnh tranh, MU phải nhanh chóng trở lại đấu trường châu Âu. Mùa giải tới, việc đầu tư mạnh tay là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt ở tuyến giữa và hàng phòng ngự nơi Casemiro đã lớn tuổi, Ugarte chưa đáp ứng kỳ vọng, còn Harry Maguire đứng trước tương lai bất định khi hợp đồng sắp đáo hạn.

Trong bối cảnh đó, kế hoạch chiêu mộ một trung vệ đẳng cấp đang được ưu tiên. Và cái tên Murillo của Nottingham Forest nổi lên như một mục tiêu hàng đầu, dù mức giá lên tới 70 triệu bảng.

Tin xấu cho Martinez: Murillo và bài toán trung vệ

Lisandro Martinez vừa trở lại sau chấn thương dài hạn, nhưng tương lai của anh ở vị trí trung vệ đang bị đặt dấu hỏi. Dù sở hữu tinh thần chiến đấu và khả năng chơi chân tốt, “Đồ tể Argentina” vẫn bị xem là hạn chế về thể hình trong môi trường Premier League giàu thể lực.

Thậm chí, giới chuyên môn như tuyển trạch viên Ben Mattinson còn nhận định Martinez có thể phát triển tốt hơn nếu được đẩy lên vai trò tiền vệ phòng ngự. Nếu kịch bản này xảy ra, MU chắc chắn cần một trung vệ mới đủ sức gánh vác hàng thủ trong dài hạn.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, MU đã sẵn sàng gửi lời đề nghị lớn tới Nottingham Forest cho Murillo. Trung vệ người Brazil mới 23 tuổi, nhưng đã khẳng định vị thế là một trong những hậu vệ triển vọng nhất giải đấu, khiến Forest hét giá không dưới 70 triệu bảng.

Murillo mang lại điều gì cho “Quỷ đỏ”?

Gia nhập Nottingham Forest từ Corinthians năm 2023, Murillo nhanh chóng trở thành trụ cột nơi hàng thủ đội bóng này. Mạnh mẽ, năng động và hiện đại, anh là mẫu trung vệ phù hợp với lối chơi phòng ngự phản công nhưng vẫn có khả năng triển khai bóng từ tuyến dưới.

Murillo là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ MU

Murillo là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng thủ MU

Các thống kê cho thấy Murillo không chỉ giỏi phòng ngự. Theo FBref, anh nằm trong top 3% trung vệ hàng đầu châu Âu về rê bóng thành công và top 14% về tạo cơ hội mỗi 90 phút những con số cho thấy khả năng đóng góp vào khâu phát triển lối chơi, điều MU đang rất cần.

Quan trọng hơn, Murillo là một “quái vật” trong tranh chấp. Anh thắng 59% các pha tay đôi, trung bình có 5 pha phá bóng mỗi trận (Theo Sofascore), và được nhà báo Ryan Taylor mô tả là mẫu hậu vệ phòng ngự “như một con quỷ”. Sự quyết liệt đó được xem là mảnh ghép còn thiếu của MU, đồng thời là tuyên bố mạnh mẽ về tham vọng tái thiết của INEOS dù điều này có thể đẩy Lisandro Martinez vào thế cạnh tranh khốc liệt hơn bao giờ hết.

8

Arsenal - Man United 25.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Man United
Gửi dự đoán
Trước 23:30 ngày 25/01
Thể lệ
MU hồi sinh nhờ giải thoát khỏi Amorim, hưởng lợi vì đối thủ bị "hành xác" (Clip 1 phút)
MU hồi sinh nhờ giải thoát khỏi Amorim, hưởng lợi vì đối thủ bị "hành xác" (Clip 1 phút)

Phải chăng, việc được "cởi trói" khỏi Amorim là nguyên nhân giúp dàn sao MU thăng hoa và thắng tưng bừng ở derby Manchester?

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/01/2026 14:56 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN