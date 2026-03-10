Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Carrick đau đầu vì "bài toán số 10" ở MU, vấn đề Amorim chưa từng gặp

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Ruben Amorim

Man Utd đang khởi sắc dưới thời Michael Carrick khi Fernandes được trả về vị trí sở trường. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh lại phải giải một bài toán khó mang tên Matheus Cunha.

   

🔴 Carrick giúp MU khởi sắc nhờ quyết định đơn giản

Kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng tạm quyền của Man Utd đến hết mùa giải, Michael Carrick đã phần nào giúp đội bóng cải thiện thành tích. Tuy vậy, ông vẫn chưa thể khai thác tối đa khả năng của một số ngôi sao trong đội hình.

Carrick giúp MU cải thiện phong độ khi đưa Fernandes trở lại vị trí số 10

Carrick giúp MU cải thiện phong độ khi đưa Fernandes trở lại vị trí số 10

Khi được hỏi sẽ làm gì để đảm bảo "Quỷ đỏ" giành vé dự Champions League trong lúc trình bày kế hoạch cho vị trí HLV tạm quyền, Carrick đã bắt đầu bằng một ý tưởng khá rõ ràng: đưa tương lai của tuyến giữa MU là Mainoo trở lại đội hình chính và để cầu thủ số 10 hay nhất giải đấu chơi đúng vị trí sở trường.

Điều này nghe có vẻ hiển nhiên với những ai thường xuyên theo dõi Man Utd thi đấu. Tuy nhiên, đó lại không phải cách Ruben Amorim từng làm.

Cựu HLV của Man Utd từng kiên quyết sử dụng Bruno Fernandes trong vai trò tiền vệ trung tâm đá cặp với Casemiro. Dù Fernandes vẫn thể hiện tốt ở vị trí này, anh rõ ràng chơi hiệu quả hơn khi được đẩy lên cao.

Trong giai đoạn Fernandes đá thấp, Kobbie Mainoo - cầu thủ từng được Amorim gọi là “tương lai của Man Utd”  lại phải thường xuyên ngồi dự bị.

Mười tuần sau khi kỷ nguyên Amorim khép lại, Mainoo đã trở lại đội hình chính còn Fernandes được trả về vai trò số 10. Kết quả là tiền vệ người Bồ Đào Nha đang được nhắc đến như một trong những cầu thủ hay nhất giải đấu, còn cơ hội góp mặt trong danh sách dự World Cup mùa hè này của Mainoo cũng chưa khép lại.

Sẽ là không công bằng nếu xem nhẹ những gì Carrick đã làm kể từ khi nhậm chức, dù phong độ của đội bóng gần đây vẫn chưa đạt yêu cầu. Tuy nhiên, không quá khắt khe khi cho rằng sự hồi sinh của MU phần lớn đến từ một quyết định đơn giản: để những cầu thủ tốt nhất chơi ở vị trí tốt nhất của họ.

⚽ Di sản từ sơ đồ của Amorim khiến MU đau đầu

Tham vọng xây dựng đội hình phù hợp với hệ thống 3-4-2-1 của Ruben Amorim từng khiến MU chi tới 133,5 triệu bảng cho hai cầu thủ có thể đá ở vị trí số 10 là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

Carrick vẫn đang tìm cách khai thác tối đa khả năng của Cunha

Carrick vẫn đang tìm cách khai thác tối đa khả năng của Cunha

Cả hai đều là những sự bổ sung chất lượng cho phòng thay đồ, nhưng điều đáng nói là Amad Diallo và Bruno Fernandes - hai trong số ít cầu thủ chơi tốt ở mùa giải 2024/25 cũng đều có thể đảm nhiệm vai trò này.

Sự xuất hiện của Cunha và Mbeumo khiến danh sách lựa chọn cho vị trí số 10 của "Quỷ đỏ" trở nên đông đúc hơn, bên cạnh Mason Mount.

May mắn cho Man Utd là Amad và Mbeumo đã chứng minh họ có thể chơi hiệu quả ở những vị trí rộng hơn kể từ khi hệ thống của Amorim bị loại bỏ sau khi ông rời đội. Tuy nhiên, Cunha thì vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Tuyển thủ Brazil đôi lúc vẫn có những khoảnh khắc tỏa sáng, nhưng anh rõ ràng không cảm thấy thoải mái khi chơi bên cánh trái. Cunha thường xuyên bó vào trung lộ và gặp khó khăn khi phải hoạt động trong khu vực đông người.

Trận hòa trên sân West Ham là minh chứng rõ ràng. Quá nhiều cầu thủ MU cùng di chuyển vào trung tâm khiến đội bóng thiếu chiều rộng, làm nhiều pha tấn công triển vọng nhanh chóng bị bẻ gãy.

🔥 Bài toán Cunha chưa có lời giải

Cunha rõ ràng chơi hay nhất ở vị trí số 10. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho anh đá ở vai trò này, Carrick sẽ phải loại Bruno Fernandes khỏi đội hình hoặc kéo tiền vệ người Bồ Đào Nha xuống đá thấp hơn và hy sinh Kobbie Mainoo.

Cunha gặp khó khi phải thi đấu lệch trái trong hệ thống mới của MU

Cunha gặp khó khi phải thi đấu lệch trái trong hệ thống mới của MU

Carrick đã chứng minh ông không ngại để các bản hợp đồng đắt giá ngồi dự bị, khi từng bắt Benjamin Sesko phải chờ cơ hội dù đang có phong độ ghi bàn ấn tượng. Vì vậy, khả năng Cunha tạm thời bị loại khỏi đội hình xuất phát hoàn toàn có thể xảy ra.

Dù vậy, không thể phủ nhận tiền đạo người Brazil vẫn là một trong những cầu thủ tấn công chất lượng của MU. Điều Carrick cần làm lúc này là tìm ra cách để khai thác tốt nhất khả năng của anh.

Sơ đồ 3-4-2-1 của Ruben Amorim có thể đã trở thành quá khứ tại Old Trafford, nhưng hệ quả từ quá trình xây dựng đội hình xoay quanh hệ thống này vẫn đang khiến Man Utd phải đau đầu.

T.T

Nguồn: [Link nguồn]

10/03/2026 14:50 PM (GMT+7)
