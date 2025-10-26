MU thắng 3 trận liên tiếp: Đội hình chính quá tốt, dàn dự bị "ngắc ngoải"

Sự ăn nhập của toàn hệ thống

3 chiến thắng liên tiếp cho MU, và giờ họ đã xuất hiện trong top 4 Premier League sau khởi đầu chật vật. Phải mất 11 tháng để Ruben Amorim có những trận thắng liên tiếp trên cương vị HLV trưởng của đội chủ sân Old Trafford, nhưng mọi thứ đang đi vào quỹ đạo.

Ruben Amorim và các học trò đã gần như giải quyết trận đấu với Brighton chỉ sau hơn 60 phút

Trận thắng Liverpool đã được xem là một chiến thắng rất quan trọng về tinh thần, nhưng thắng lợi mới đây trước Brighton là một sự khẳng định thuần túy về chuyên môn. Đấu với Liverpool đặt MU vào thế bị-dồn-vào-chân-tường, nhưng trước Brighton là một MU áp đặt thế trận và thực thi triệt để đấu pháp “tủ” mà Amorim đã áp dụng.

Matheus Cunha mở tỷ số, Bryan Mbeumo ghi cú đúp, và Benjamin Sesko thắng 6 pha không chiến (nhiều nhất trận) trước khi bật tường làm nên bàn đầu tiên của Mbeumo. Đây mới chỉ là lần thứ 2 MU ghi 4 bàn trong một trận Premier League kể từ cuối năm ngoái, chính trong trận đầu tiên Amorim ra mắt MU. Điều đáng nói là họ thắng mà không cần Bruno Fernandes phải trực tiếp tham gia vào các bàn thắng, trong nửa thập kỷ qua MU đá tốt hay không rất phụ thuộc vào phong độ của Fernandes. N

Nói vậy không có nghĩa anh đá kém trước Brighton, thậm chí màn trình diễn của anh cũng đáng để tranh giải Cầu thủ hay nhất trận với Mbeumo hay Cunha. Fernandes thực tế là người thắng nhiều pha tranh chấp nhất của MU trong trận này và cũng thường xuyên lọt vào vòng cấm đối phương đón bóng, mặc dù chơi lùi hơn so với vị trí sở trường.

Việc Fernandes không phải làm việc quá nhiều trên mặt trận tấn công cũng giúp anh và Casemiro chỉ tập trung vào công việc ở giữa sân. Hàng thủ do đó được bảo vệ tốt trong thời gian bộ đôi này thi đấu, đặc biệt là màn trình diễn chắc chắn của Luke Shaw.

Các dự bị gây thất vọng

MU đã có một nền tảng tốt xây dựng dưới sự giám sát của HLV Amorim. Trước Brighton họ khiến cho đối thủ gặp không ít khó khăn trong khâu lên bóng, có cảm giác rằng 75% thời lượng trận đấu chứng kiến các cầu thủ Brighton chỉ sau khi xử lý bước 1 đã có cầu thủ MU ập tới tranh chấp.

Mainoo, một trong những dự bị của MU trước Brighton, chơi không đạt yêu cầu sau khi vào sân

Khâu pressing đã luôn là vấn đề của MU trong nhiều năm qua nên việc Amorim tổ chức được cho các cầu thủ tiến hành khâu này đồng bộ là điều rất tích cực. Việc dẫn được Brighton tới 3 bàn sau hơn 1 giờ thi đấu cũng cho phép Amorim tự tin hơn khi thay dần các trụ cột ra để giữ sức.

Tuy nhiên thời gian thể hiện của các dự bị cũng khiến Brighton có cơ hội trở lại trận đấu khi ghi được 2 bàn. MU đá chậm sau khi dẫn cách biệt lớn là điều bình thường, nhưng họ để cho Brighton lên được bóng khá đều đặn.

Băng ghế dự bị của MU vẫn chưa ở trình độ đủ để chơi pressing và kiểm soát thế trận tốt như đội hình chính. HLV Amorim có lý do để cho những Dorgu hay Mainoo vào đá nhằm tạo cơ hội cho họ thể hiện, nhưng họ đã vứt đi cơ hội đó, may là MU vẫn kết liễu trận đấu trước khi Brighton có thể gỡ hòa.

MU đã tạm lên top 4 và mùa này đội không còn phải đá League Cup lẫn cúp châu Âu, nên lực lượng sẽ không phải xoay vòng quá nhiều. Nhưng pressing nhiều thì vẫn cần thay người trong trận, và các dự bị MU sẽ phải tiến bộ rất nhiều để đội nhà tránh được những lần mất điểm như vừa suýt xảy ra.