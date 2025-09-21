Maguire - Fernandes đón cột mốc mới ở MU, Casemiro biến Chelsea thành "mồi ngon"

🎉 Maguire chói sáng ngày cán mốc 250 trận cho MU

Rạng sáng 21/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Ngoại hạng Anh. Kết quả này nối dài chuỗi 12 năm bất bại trên sân nhà của “Quỷ đỏ” trước đại diện thành London.

Trước trận, MU đã tổ chức lễ tri ân Harry Maguire trong dịp trung vệ người Anh chạm mốc 250 trận khoác áo "Quỷ đỏ" trên mọi đấu trường. Không ít người cũng tỏ ra bất ngờ khi HLV Ruben Amorim điền tên Maguire vào đội hình xuất phát. Kết quả, ngôi sao sinh năm 1993 cũng thi đấu chói sáng trong ngày đặc biệt để đáp lai sự tin tưởng từ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Fernandes, Casemiro và Maguire ghi dấu những cột mốc đặc biệt

Kinh nghiệm, sự điềm tĩnh của Maguire mang đến sự chắc chắn cho hàng thủ 3 người của MU trong suốt 70 phút anh thi đấu trên sân. Đáng nói hơn, Chelsea chỉ ghi bàn rút ngắn cách biệt ở phút 80, thời điểm Maguire đã ra nghỉ nhường chỗ cho Leny Yoro. Ngày thi đấu của anh trở nên trọn vẹn nhờ pha kiến tạo cho Casemiro nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 37.

🎯 Fernandes ghi bàn thứ 100 trong trận đấu thứ 200

Nếu Maguire mang đến sự chắc chắn cho hàng thủ MU, Bruno Fernandes tiếp tục trở thành ngôi sao sáng nhất trên mặt trận tấn công. Bàn mở tỷ số ở phút 14 của Fernandes giúp MU dễ đá hơn trong khoảng thời gian tiếp theo, đồng thời đẩy sự hưng phấn của đồng đội lên cao.

Đáng chú ý, trận đấu trên sân Old Trafford đánh dấu lần thứ 200, Fernandes ra sân ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Không chỉ vậy, bàn thắng vào lưới Chelsea còn là pha lập công thứ 100 của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong màu áo "Quỷ đỏ".

Anh trở thành ngôi sao "Quỷ đỏ" thứ 5 ghi bàn trong trận đấu thứ 200 tại Ngoại hạng Anh, tiếp bước Denis Irwin, Phil Neville, Wayne Rooney và Antonio Valencia.

⚖️ Casemiro nửa buồn nửa vui trong ngày xé lưới "mồi ngon" Chelsea

Không thể không thể đến một "cựu binh" khác là Casemiro, tác giả bàn nâng tỷ số lên 2-0. Tất nhiên nếu so với Fernandes hay Maguire, tiền vệ người Brazil chỉ được ghi nhận 1/2 công trạng vì chiếc thẻ đỏ tai hại cuối hiệp 1, khiến MU đánh mất lợi thế hơn người.

Theo thống kê, Casemiro là cầu thủ MU đầu tiên ghi bàn và... bị đuổi khỏi sân ngay trong hiệp 1 của trận đấu tại Ngoại hạng Anh, cũng như cầu thủ đầu tiên làm điều này kể từ Emmanuel Adebayor vào tháng 11/2012 (trận Tottenham gặp Arsenal).

Kể từ khi gia nhập MU vào năm 2022, Casemiro đã ghi 7 tại Ngoại hạng Anh, trong đó 3 bàn vào lưới... Chelsea (chiếm tỷ lệ 43%), qua đó biến "The Blues" thành con mồi ưa thích nhất của mình. Những pha lập công còn lại được anh thực hiện trước Bournemouth (2 bàn), West Ham (1 bàn), Nottingham Forest (1 bàn).