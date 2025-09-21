Maguire - Fernandes đón cột mốc mới ở MU, Casemiro biến Chelsea thành "mồi ngon"

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Sông Lam Nghệ An vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Sunderland vs Aston Villa
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Newcastle United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Monaco vs Metz
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Metz - MET Metz
-
Bayer Leverkusen vs Borussia M'gladbach
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Arsenal vs Manchester City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Fiorentina vs Como
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Como - COM Como
-
Borussia Dortmund vs Wolfsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Inter Milan vs Sassuolo
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Olympique Marseille vs PSG
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Barcelona vs Getafe
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Ninh Bình vs Thép Xanh Nam Định
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Napoli vs Pisa
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Levante vs Real Madrid
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
PAOK vs Maccabi Tel Aviv
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Midtjylland vs Sturm Graz
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Freiburg vs Basel
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Basel - BAS Basel
-
Sporting Braga vs Feyenoord
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Nottingham Forest
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Nice vs Roma
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Dinamo Zagreb vs Fenerbahçe
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Crvena zvezda vs Celtic
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Atlético de Madrid vs Rayo Vallecano
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Lille vs Brann
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Brann - BRA Brann
-

Maguire - Fernandes đón cột mốc mới ở MU, Casemiro biến Chelsea thành "mồi ngon"

Sự kiện: MU vs Chelsea: Đại chiến không khoan nhượng Bruno Fernandes Manchester United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Dàn "cựu binh" trải qua trận đấu đầy cảm xúc, giúp MU đánh bại Chelsea ở vòng 5 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford.

   

🎉 Maguire chói sáng ngày cán mốc 250 trận cho MU

Rạng sáng 21/9, MU chật vật đánh bại Chelsea 2-1 trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 5 Ngoại hạng Anh. Kết quả này nối dài chuỗi 12 năm bất bại trên sân nhà của “Quỷ đỏ” trước đại diện thành London.

Trước trận, MU đã tổ chức lễ tri ân Harry Maguire trong dịp trung vệ người Anh chạm mốc 250 trận khoác áo "Quỷ đỏ" trên mọi đấu trường. Không ít người cũng tỏ ra bất ngờ khi HLV Ruben Amorim điền tên Maguire vào đội hình xuất phát. Kết quả, ngôi sao sinh năm 1993 cũng thi đấu chói sáng trong ngày đặc biệt để đáp lai sự tin tưởng từ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Maguire - Fernandes đón cột mốc mới ở MU, Casemiro biến Chelsea thành "mồi ngon" - 1

Fernandes, Casemiro và Maguire ghi dấu những cột mốc đặc biệt

Kinh nghiệm, sự điềm tĩnh của Maguire mang đến sự chắc chắn cho hàng thủ 3 người của MU trong suốt 70 phút anh thi đấu trên sân. Đáng nói hơn, Chelsea chỉ ghi bàn rút ngắn cách biệt ở phút 80, thời điểm Maguire đã ra nghỉ nhường chỗ cho Leny Yoro. Ngày thi đấu của anh trở nên trọn vẹn nhờ pha kiến tạo cho Casemiro nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 37.

🎯 Fernandes ghi bàn thứ 100 trong trận đấu thứ 200

Nếu Maguire mang đến sự chắc chắn cho hàng thủ MU, Bruno Fernandes tiếp tục trở thành ngôi sao sáng nhất trên mặt trận tấn công. Bàn mở tỷ số ở phút 14 của Fernandes giúp MU dễ đá hơn trong khoảng thời gian tiếp theo, đồng thời đẩy sự hưng phấn của đồng đội lên cao.

Đáng chú ý, trận đấu trên sân Old Trafford đánh dấu lần thứ 200, Fernandes ra sân ở đấu trường Ngoại hạng Anh. Không chỉ vậy, bàn thắng vào lưới Chelsea còn là pha lập công thứ 100 của tiền vệ người Bồ Đào Nha trong màu áo "Quỷ đỏ".

Anh trở thành ngôi sao "Quỷ đỏ" thứ 5 ghi bàn trong trận đấu thứ 200 tại Ngoại hạng Anh, tiếp bước Denis Irwin, Phil Neville, Wayne Rooney và Antonio Valencia.

⚖️ Casemiro nửa buồn nửa vui trong ngày xé lưới "mồi ngon" Chelsea

Không thể không thể đến một "cựu binh" khác là Casemiro, tác giả bàn nâng tỷ số lên 2-0. Tất nhiên nếu so với Fernandes hay Maguire, tiền vệ người Brazil chỉ được ghi nhận 1/2 công trạng vì chiếc thẻ đỏ tai hại cuối hiệp 1, khiến MU đánh mất lợi thế hơn người.

Theo thống kê, Casemiro là cầu thủ MU đầu tiên ghi bàn và... bị đuổi khỏi sân ngay trong hiệp 1 của trận đấu tại Ngoại hạng Anh, cũng như cầu thủ đầu tiên làm điều này kể từ Emmanuel Adebayor vào tháng 11/2012 (trận Tottenham gặp Arsenal).

Kể từ khi gia nhập MU vào năm 2022, Casemiro đã ghi 7 tại Ngoại hạng Anh, trong đó 3 bàn vào lưới... Chelsea (chiếm tỷ lệ 43%), qua đó biến "The Blues" thành con mồi ưa thích nhất của mình. Những pha lập công còn lại được anh thực hiện trước Bournemouth (2 bàn), West Ham (1 bàn), Nottingham Forest (1 bàn).

8

Arsenal - Man City 21.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Arsenal
Manchester City
Gửi dự đoán
Trước 22:30 ngày 21/09
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/09/2025 09:30 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: MU vs Chelsea: Đại chiến không khoan nhượng
Xem thêm
Tin liên quan
MU vs Chelsea: Đại chiến không khoan nhượng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN