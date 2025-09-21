MU đánh bại Chelsea "giữ ghế" cho HLV Amorim: Thắng không đẹp vẫn sướng

🌧️ "Ông trời" giúp MU và HLV Amorim?

Đại chiến MU - Chelsea diễn ra trong bối cảnh HLV Ruben Amorim đối mặt với nhiều chỉ trích về phong độ của "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, cơn mưa tầm tã tại Manchester dường như báo hiệu những điều kỳ lạ xảy ra trên sân Old Trafford.

Để rồi, Chelsea bị mất người ngay phút thứ 5 vì thẻ đỏ của thủ môn Robert Sanchez. Không chỉ vậy, Casemiro nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1 khi MU đã dẫn 2-0, thậm chí Chelsea còn có 1 bàn thắng không được công nhận trong hiệp 2.

MU thắng nhưng vẫn lo

Xét đến thế trận, MU không hề vượt trội đối thủ, đặc biệt sau thời điểm quân số 2 đội bằng nhau. Họ chỉ cầm bóng 41%, thua kém về số đường chuyền chuẩn xác (287 đường chuyền chuẩn xác trên tổng số 367 đường chuyền, Chelsea là 455/538), đường chuyền dài chuẩn xác (13/55 - 22/46) lẫn số đường chuyền chuẩn xác trong 1/3 cuối sân (79/116 - 78/102).

"Quỷ đỏ" thắng 2-1 nhờ làm tốt hơn khâu dứt điểm, từ số cú sút (11, Chelsea là 5), cơ hội thực sự nguy hiểm (3-1) hay chỉ số bàn thắng kỳ vọng (1.74-0.39). Trên thực tế, điều này xuất phát một phần từ việc đội khách phải rút 2 cầu thủ tấn công là Cole Palmer và Pedro Neto rời sân từ sớm, sau thẻ đỏ của Sanchez để tăng cường hàng thủ.

✅ Không cần thắng đẹp, chỉ cần 3 điểm

Theo thống kê, MU đã giành chiến thắng 3/4 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh trên sân nhà Old Trafford (thất bại duy nhất là trước Arsenal trận ra quân mùa này). Kỳ lạ hơn, có tới 2 trận "Quỷ đỏ" hưởng lợi nhờ thủ môn đối phương nhận thẻ đỏ vào thời điểm tỷ số là 0-0.

Ngoài Chelsea, trận đấu còn lại là chiến thắng 2-0 trước Aston Villa ở vòng 38 mùa 2024/25 (Emiliano Martinez nhận thẻ đỏ ở phút 45+1). Cả 2 trận, họ đều tận dụng triệt để lợi thế hơn người. Tuy nhiên, nếu chiến thắng trước Villa chủ yếu mang tính chất thủ tục, 3 điểm giành được trước Chelsea lại vô cùng quan trọng.

Không chỉ vươn lên nửa trên bảng xếp hạng và cách top 4 vỏn vẹn 2 điểm, "Quỷ đỏ" còn khôi phục lại sự tự tin sau chuỗi ngày u ám. Chưa bàn đến khía cạnh chiến thuật, kết quả và thành tích tốt là tất cả với thầy trò Amorim vào thời điểm này.

Những chiếc thẻ đỏ trở thành bước ngoặt của trận đấu

🌟 Giá trị của các "cựu binh"

Không quá lời nếu nói, HLV Amorim đã đúng khi trao số phận của ông cho dàn "cựu binh", điển hình như Bruno Fernandes. Ngôi sao người Bồ Đào Nha trút bỏ gánh nặng phải chơi tiền vệ trung tâm trái sở trường để làm công việc mà anh giỏi nhất: góp công vào bàn thắng. Bàn mở tỷ số ở phút 14 của Fernandes giúp MU dễ đá hơn trong khoảng thời gian tiếp theo, đồng thời đẩy sự hưng phấn của đồng đội lên cao.

Dưới hàng thủ, HLV Ruben Amorim tỏ ra sáng suốt khi lựa chọn Harry Maguire, thay vì Leny Yoro đá chính trong bộ 3 trung vệ. Kinh nghiệm, sự điềm tĩnh của cầu thủ người Anh mang đến sự chắc chắn, đồng thời giúp Matthijs De Ligt, Luke Shaw tự ti hơn hẳn thay vì dễ dàng bộc lộ sai sót như trận thua Man City.

Dù đối mặt sức ép sau thẻ đỏ của Casemiro cuối hiệp 1 hàng thủ MU vẫn không bị xáo trộn quá nhiều trong suốt 70 phút Maguire có mặt trên sân. Đáng chú ý, thời điểm Chelsea ghi bàn rút ngắn cách biệt ở phút 80, trung vệ sinh năm 1993 đã rời sân.

Không thể không thể đến một "cựu binh" khác là Casemiro, tác giả bàn nâng tỷ số lên 2-1. Tất nhiên nếu so với Fernandes hay Maguire, tiền vệ người Brazil chỉ được ghi nhận 1/2 công trạng vì chiếc thẻ đỏ tai hại cuối hiệp 1, khiến MU đánh mất lợi thế hơn người và giành 3 điểm nhọc nhằn hơn.

Casemiro, Fernandes, Maguire ghi dấu ấn

⚠️ Muốn thắng tiếp, MU phải hoàn thiện hơn

Đây là trận đầu tiên trong chuỗi 3 trận quyết định số phận của Amorim trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 10 (bên cạnh trận gặp Brentford và Sunderland). Bất chấp nhiều yếu tố ảnh hưởng tới kết quả trận đấu, không thể phủ nhận dàn sao MU thể hiện tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi, nếu so sánh với chính họ trong thảm bại 0-3 trước Man City cách đây 1 tuần.

Tất nhiên, sự ổn định của đội bóng vẫn là dấu hỏi lớn với "Quỷ đỏ". HLV Amorim sẽ tiếp tục đối mặt với những thử thách khó khăn khi đội bóng chuẩn bị hành quân đến Brentford ở vòng đấu tiếp theo. Mặc dù đã có sự cải thiện nhất định (chủ yếu về tinh thần) nhưng để duy trì đà thắng lợi, đội bóng cần cải thiện hơn nữa về mặt phong độ và kết quả.