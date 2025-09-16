Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Ngọc quý" Mainoo cám cảnh ở MU, bất ngờ được HLV Alonso mời sang Real

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Manchester United Real Madrid

Tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo chưa hề giấu giếm ý định rời MU. Trong lúc đó, Real Madrid bất ngờ bắn tín hiệu rằng họ muốn sở hữu viên ngọc quý của lò Carrington.

   

⚽ Mainoo muốn rời MU để tới Real Madrid

Tiền vệ trẻ của Manchester United – Kobbie Mainoo – một lần nữa trở thành tâm điểm tin đồn chuyển nhượng. Theo báo cáo, cầu thủ người Anh sẵn sàng rời Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để gia nhập Real Madrid nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

Mainoo vẫn đang tìm đường rời MU

Mainoo vẫn đang tìm đường rời MU

Ngay từ kỳ chuyển nhượng mùa hè, Mainoo đã bày tỏ nguyện vọng được ra đi theo dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, anh vẫn ở lại và rơi vào cảnh dự bị. Từ đầu mùa, tiền vệ này mới chỉ có 45 phút ra sân ở Premier League và hiếm khi được HLV Ruben Amorim sử dụng.

🔥 Real Madrid & Napoli nhập cuộc

Theo nguồn tin từ Defensa Central, Real Madrid đã có những động thái thăm dò và đưa Mainoo vào tầm ngắm cho một thương vụ ngay giữa mùa. Báo cáo cho biết cầu thủ trẻ này sẵn sàng rời MU nếu "Los Blancos" chính thức gửi đề nghị, đặc biệt trong bối cảnh thời gian thi đấu của anh không cải thiện.

Không chỉ Real Madrid, Napoli cũng đang quan tâm trở lại đối với Mainoo. Đội bóng Serie A có thể tái khởi động kế hoạch mượn Mainoo ở kỳ chuyển nhượng sắp tới nếu MU đồng ý nhả người theo điều kiện hợp lý. Ngoài ra, một số CLB khác cũng được cho là đang theo dõi sát tình hình.

Mainoo vẫn đang hy vọng có suất dự World Cup 2026 cùng ĐT Anh

Mainoo vẫn đang hy vọng có suất dự World Cup 2026 cùng ĐT Anh

📝 Yếu tố quyết định & giấc mơ World Cup

Theo tiết lộ, HLV Xabi Alonso đã “bật đèn xanh” cho khả năng chiêu mộ Mainoo, nhưng thương vụ còn phụ thuộc vào tương lai của Dani Ceballos tại Santiago Bernabeu.

Với mức giá chuyển nhượng được ước tính 50 triệu euro, Mainoo ngày càng nhận được sự chú ý lớn từ các ông lớn châu Âu. Bên cạnh đó, mục tiêu dài hạn của tiền vệ 20 tuổi là được khoác áo tuyển Anh tại World Cup 2026, điều càng thôi thúc anh tìm kiếm bến đỗ có thể mang lại cơ hội thi đấu thường xuyên.

Đại gia Ả Rập ra giá mua Vinicius 130 triệu euro: Real "tiến thoái lưỡng nan"
Đại gia Ả Rập ra giá mua Vinicius 130 triệu euro: Real "tiến thoái lưỡng nan"

Tương lai của Vinicius Jr. đang là một ván cờ cân não. Real Madrid đối mặt áp lực từ lời đề nghị 130 triệu euro của Saudi Pro League.

Bấm xem >>

15/09/2025 23:07 PM (GMT+7)
