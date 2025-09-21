Amorim "mắng yêu" Casemiro và dàn sao, thừa nhận MU hưởng lợi nhờ thẻ đỏ sớm

🚨 Amorim "mắng yêu" Casemiro

MU đã giành chiến thắng 2-1 trước Chelsea ở vòng 5 Ngoại hạng Anh trong trận cầu đầy cảm xúc. "Quỷ đỏ" được chơi hơn người ngay phút thứ 5 vì thẻ đỏ của thủ môn Robert Sanchez, thậm chí vươn lên dẫn 2-0. Dù vậy, Casemiro lại phá hỏng lợi thế này khi bị truất quyền thi đấu vào cuối hiệp 1, qua đó buộc MU vất vả bảo vệ thành quả.

Trả lời phỏng vấn BBC Sport, HLV Ruben Amorim không chỉ trích Casemiro nặng nề, nhưng thừa nhận rằng tiền vệ này sẽ phải nhìn lại bản thân khi đẩy toàn đội vào thế khó: "Casemiro cảm thấy tồi tệ hơn tôi. Toàn đội đã thắng, nên tôi sẽ quên đi phần nào, nhưng cậu ấy sẽ phải nhìn lại mình vì cậu ấy là cầu thủ hàng đầu. Cậu ấy hiểu mình đã làm gì. Cậu ấy đủ kinh nghiệm để biết rằng không nên thực hiện pha bóng như vậy".

HLV Amorim không quá hài lòng về chiến thắng của MU

Dù vậy, nhà cầm quân 40 tuổi thừa nhận, chiến thắng này rất quan trọng với MU lẫn các cổ động viên: "Chúng tôi đã chịu đựng sức ép vào cuối trận nhưng chiến thắng là xứng đáng. Cổ động viên rất dễ làm hài lòng. Nếu các cầu thủ cống hiến hết mình, họ sẽ luôn ủng hộ đội bóng.

Đó là điều mà các cầu thủ cần phải hiểu. Để có sự ủng hộ từ người hâm mộ, chúng tôi chỉ cần chạy, chiến đấu và tranh chấp quyết liệt. Dù sao đi nữa, chúng tôi phải quên đi cảm giác vui vẻ của chiến thắng và quay lại với sự khẩn trương, quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo".

🚀 "MU không chơi hay hơn Chelsea"

Nói về thế trận, Amorim thẳng thừng thừa nhận MU không chơi hay Chelsea. Thậm chí, ông chê các cầu thủ "luôn thích làm phức tạp mọi thứ" và cần "kết thúc trận đấu sớm hơn" khi được chơi hơn người từ phút thứ 5:

"Tôi không nhớ một pha bóng hay nào của MU, nhưng các cầu thủ đã dồn ép đối phương bằng sự quyết liệt trong các tình huống bóng chết và bóng hai. Chúng tôi không nên để một ai đó nhận thẻ đỏ gần cuối hiệp như Casemiro. Chúng tôi luôn thích làm phức tạp mọi trận đấu.

Nhưng hôm nay là một trận đấu tốt. Tôi cảm nhận được sự khẩn trương, đặc biệt là trong những phút đầu trận. Việc Chelsea mất người sớm đã giúp MU hưởng lợi. Ở hiệp 1, chúng tôi có rất nhiều tình huống 3 đấu 1, 3 đấu 2. Chúng tôi cần phải sắc bén hơn để kết thúc trận đấu sớm hơn. Với việc Casemiro bị đuổi người, bạn không biết điều gì sẽ xảy ra, vì vậy chúng tôi phải tận dụng cơ hội để kết thúc trận đấu".

Thẻ đỏ của Casemiro khiến MU đánh mất lợi thế

🚀 Amorim đáp trả chỉ trích

Nói về những chỉ trích, nghi ngờ về tương lai ở MU suốt thời gian qua, HLV Amorim đáp trả với thái độ bình thản: "Mọi người không có quá nhiều điều tốt đẹp để nói về MU và kết quả của chúng tôi. Tôi hiểu điều đó, tôi chỉ đùa vui thôi. Tôi không có gì để nói về những chỉ trích. Nhưng chúng tôi đã thắng, và đó là điều tốt cho chúng tôi.

Đây là điều rất quan trọng vì tôi hiểu môi trường xung quanh đội bóng. Trận đấu này thực sự quan trọng vì MU đã thắng trên sân nhà, chỉ vậy thôi".