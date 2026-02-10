Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MU đá phạt góc lợi hại nhất Ngoại hạng Anh: Di sản hữu ích do Amorim để lại

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Ruben Amorim

MU mùa giải này đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh về số bàn thắng từ các pha bóng cố định, một thành quả Ruben Amorim đã để lại trước khi rời đi.

   

Quá trình của Amorim

Ở mùa giải 2024/25, MU trải qua những tháng khá chật vật trong công tác chuẩn bị. HLV Erik Ten Hag bị sa thải giữa chừng và Ruben Amorim lên thay, đội bóng không có đủ thời gian cũng như nền tảng thể lực để tập luyện các tình huống cố định một cách bài bản.

Ruben Amorim đã thiết kế ra những phương án bóng chết rất lợi hại cho MU trong mùa 2025/26

Ruben Amorim đã thiết kế ra những phương án bóng chết rất lợi hại cho MU trong mùa 2025/26

Chia sẻ trong cuộc họp báo hồi tháng 12, HLV Ruben Amorim cho biết lịch thi đấu dày đặc cùng quỹ thời gian hồi phục hạn chế khiến ban huấn luyện không thể tăng khối lượng tập. Các buổi rèn chiến thuật cố định vì thế chủ yếu dừng ở mức xếp đặt vị trí và truyền đạt ý tưởng, thay vì triển khai các pha bóng thực tế trên sân.

Bước sang mùa giải này, khi lịch thi đấu bớt áp lực hơn, MU đã có điều kiện tập trung cải thiện các tình huống bóng chết. Đội bóng tổ chức nhiều bài tập thực chiến hơn, đồng thời nâng cao chất lượng các pha treo bóng mà vẫn đảm bảo nền tảng thể lực cho cầu thủ.

Trước khi Amorim rời ghế, việc xây dựng các phương án cố định là sự phối hợp giữa chuyên viên phân tích hiệu suất Kaita Hasegawa, và trưởng bộ phận dữ liệu Carlos Fernandes. Tinh thần làm việc nhóm tiếp tục được duy trì dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Sau chiến thắng 2-0 trước Tottenham Hotspur, Carrick tiết lộ Jonny Evans đang trực tiếp phụ trách theo dõi các tình huống cố định, với sự hỗ trợ của Hasegawa.

Hệ thống phức tạp

Ban huấn luyện mới đã củng cố đáng kể nền tảng tấn công từ phạt góc, bàn thắng của Bryan Mbeumo vào lưới Spurs là minh chứng rõ nét cho hướng phát triển này. Từ đầu mùa, MU khai thác hiệu quả khu vực ngoài vòng cấm trong các quả phạt góc, tạo điều kiện dứt điểm thuận lợi cho Mbeumo, Amad Diallo và Bruno Fernandes.

Ở chiến thắng trước Liverpool tại Anfield, bàn quyết định của “Quỷ đỏ” bắt nguồn từ một quả phạt góc triển khai gần rìa vòng cấm. Cú sút ban đầu của Mbeumo bị chặn lại, trước khi Fernandes kiến tạo để Harry Maguire đánh đầu ghi bàn ở pha bóng thứ hai.

Pha phạt góc của MU trước khi Maguire đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 trước Liverpool

Pha phạt góc của MU trước khi Maguire đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 trước Liverpool

Trong tình huống đó, Benjamin Sesko, Matthijs de Ligt và Maguire án ngữ trong vòng cấm, buộc hàng thủ Liverpool lùi sâu. Manuel Ugarte di chuyển cột gần gây nhiễu hệ thống phòng ngự khu vực, qua đó mở ra khoảng trống cho Mbeumo băng lên dứt điểm, với sự hỗ trợ che chắn từ Matheus Cunha.

Một ví dụ khác đến ở trận thắng 3-2 trước Burnley hồi tháng 8. Trước hệ thống phòng ngự hỗn hợp, MU bố trí nhiều mũi chạy chỗ đánh lạc hướng. Mainoo và Yoro thực hiện các pha di chuyển giả, trong khi Dalot và De Ligt kéo giãn cự ly kèm người, tạo khoảng trống tuyến hai cho Fernandes, dù cú dứt điểm cuối cùng đi chệch khung thành.

Pha phạt góc của MU trước Burnley

Pha phạt góc của MU trước Burnley

MU sau đó lặp lại pha bóng tương tự ở trận thắng 4-1 trước Wolves. Khi Fernandes chuẩn bị treo bóng, Shaw và Mason Mount lao về cột gần thu hút hậu vệ, Cunha chạy chỗ mồi nhử vào trung lộ, còn Mainoo chắn người giúp Yoro thoát người kèm phía sau.

Pha dàn xếp trước Wolves

Pha dàn xếp trước Wolves

MU đá phạt góc lợi hại nhất Ngoại hạng Anh: Di sản hữu ích do Amorim để lại - 5

Dù phương án bề ngoài hướng tới Yoro, mục tiêu thực sự lại là Diallo. Việc Shaw và Mount khóa chặt khu vực cột gần tạo thế hai đánh một, giúp Amad nhận bóng trống trải. Pha dứt điểm sau đó mang về quả phạt đền để Fernandes ghi bàn.

Ở chiến thắng 2-0 trước Tottenham, Carrick cùng cộng sự tiếp tục phát huy thế mạnh khai thác tuyến hai từ phạt góc, với một pha phối hợp được dàn xếp nhằm đưa Mbeumo vào vị trí dứt điểm nguy hiểm. Ban đầu, pha di chuyển của Maguire cùng vị trí án ngữ của Mainoo và Shaw cho thấy MU chủ đích tấn công vào khu vực cột xa. Shaw đóng vai trò cản phá chính, trong khi Mainoo đứng sẵn để gây áp lực lên thủ môn Guglielmo Vicario.

Pha phạt góc mở điểm của MU trước Tottenham

Pha phạt góc mở điểm của MU trước Tottenham

MU đá phạt góc lợi hại nhất Ngoại hạng Anh: Di sản hữu ích do Amorim để lại - 7

MU đá phạt góc lợi hại nhất Ngoại hạng Anh: Di sản hữu ích do Amorim để lại - 8

Diallo thực hiện pha chạy chỗ nhằm mở ra lựa chọn phối hợp ngắn, nhưng điều bất ngờ với hàng thủ Tottenham là chính Mainoo mới là người lẻn qua khu vực cột gần để đón đường chuyền của Fernandes. Diallo không những vậy còn kéo Simons lệch vị trí để mở ra hành lang chuyền bóng tới Mbeumo, giúp tiền đạo này có thêm không gian xâm nhập vòng cấm.

Tình huống càng thuận lợi hơn khi Cunha, Casemiro và Maguire giữ vị trí, ghim chặt các cầu thủ phòng ngự đối phương. Từ đó, Mainoo tung đường chuyền quyết định vào khu vực 16m50 để Mbeumo băng vào dứt điểm, ghi bàn mở tỷ số cho MU.

Thành quả lâu bền

Trước mùa giải này, “Quỷ đỏ” từng thử nghiệm phương án bố trí cầu thủ ở rìa vòng cấm trong các quả phạt góc, nhưng hiệu quả chưa cao. Tuy nhiên, quá trình tập luyện chuyên sâu cùng sự thay đổi về nhân sự đã giúp họ hoàn thiện miếng đánh này.

Mbeumo rất nhạy trong việc tổ chức và tham gia vào các tình huống phạt góc của MU

Mbeumo rất nhạy trong việc tổ chức và tham gia vào các tình huống phạt góc của MU

Sự xuất hiện của Mbeumo đặc biệt quan trọng, khi tiền đạo người Cameroon không chỉ dứt điểm tốt mà còn tham gia tổ chức các tình huống cố định. Kết hợp anh cùng Bruno Fernandes và Diallo, MU sở hữu những phương án tạt bóng chất lượng từ hai cánh, đồng thời có thêm các mũi dứt điểm nguy hiểm ở tuyến hai.

Dù với những nhân tố cũ hay tân binh, điểm chung là MU đã tận dụng quỹ thời gian tập luyện để nâng cấp hệ thống cố định cả về ý tưởng lẫn cách triển khai, và họ đang thu về những kết quả rõ rệt trên sân cỏ. Thậm chí có thể nói rằng dù Amorim đã mất việc, nhưng ít nhất ông đã để lại những phương pháp hữu ích cho các học trò.

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

10/02/2026 12:16 PM (GMT+7)
