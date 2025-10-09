Amorim chắc ghế 2 năm: Zirkzee - Mainoo bất mãn, quyết rời MU ngay tháng 1

⚽ Hai “ngọc quý” cùng muốn ra đi – Old Trafford đang sôi sục

Trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, Kobbie Mainoo – tài năng trẻ được coi là tương lai của Manchester United – bày tỏ mong muốn rời CLB, trong bối cảnh nội bộ đội bóng đang mất cân bằng trầm trọng. Mới nhất, đến lượt Joshua Zirkzee quyết tâm rời Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới.

Mainoo và Zirkzee không hài lòng với HLV Amorim

Nguồn tin thân cận tiết lộ: cả hai cầu thủ đều thất vọng với cách HLV Ruben Amorim quản lý nhân sự và chiến thuật, cho rằng mình không còn được trao niềm tin như trước. Mainoo – người từng được xem là “hạt nhân” trong triết lý của Erik Ten Hag cũng như tại ĐT Anh – giờ liên tục bị đẩy lên ghế dự bị. Tương tự, Zirkzee cũng phải nhường chỗ cho các bản hợp đồng mới như Matheus Cunha và Bryan Mbeumo.

🧨 Cú châm ngòi: Jim Ratcliffe “giữ ghế” cho Amorim thêm 2 năm

Vừa mới đây, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe, chủ sở hữu 25% cổ phần MU, đã tuyên bố công khai "gia hạn niềm tin" với HLV Ruben Amorim trong ít nhất hai năm nữa bất chấp phong độ thất thường của đội bóng.

Động thái này tưởng như để ổn định tình hình, lại khiến nhiều cầu thủ chán nản. Nhóm cầu thủ trẻ như Mainoo và Zirkzee rất muốn rời Old Trafford ngay trong tháng 1 để có nhiều thời gian thi đấu, qua đó hướng đến mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup 2026 mùa hè sang năm.

Một nguồn tin nội bộ nói thẳng: “Ratcliffe có thể nghĩ ông đang đem lại sự ổn định, nhưng phòng thay đồ nghĩ khác. Với Amorim được bảo đảm tương lai, ai cũng hiểu rằng nếu muốn được đá chính, họ phải chờ phép lạ”.

Zirkzee từng thi đấu tốt ở mùa trước

😤 Zirkzee & Mainoo cùng chung cảnh “bị lãng quên”

Zirkzee, sau khởi đầu đầy hứa hẹn ở vai trò số 10, giờ tụt xuống tận thứ 7 trong thứ tự lựa chọn, sau hàng loạt cái tên mới được Amorim ưu ái.

Trong khi đó, Mainoo, từng là điểm sáng của học viện Carrington, nay bị gạt ra khỏi đội hình xuất phát trong 5/6 trận gần nhất – một con số khiến anh “vỡ mộng” hoàn toàn với dự án hiện tại.

Cả hai đều cảm thấy Amorim thiếu kiên nhẫn với cầu thủ trẻ, đồng thời thiên vị những tân binh đắt giá mà ban lãnh đạo đã chi hơn 300 triệu bảng trong hai kỳ chuyển nhượng gần đây.

⚡ “Nước sôi lửa bỏng” tại Carrington

Bầu không khí tại trung tâm huấn luyện Carrington hiện được mô tả là "lạnh lẽo và dè dặt". Zirkzee, người từng được xem là “cậu học trò cưng” của Amorim, giờ hiếm khi nói chuyện với HLV. Trong khi đó, Mainoo đang cân nhắc nghiêm túc việc tìm CLB mới – có thể là một đội bóng Premier League khác sẵn sàng trao suất đá chính thường xuyên.

Mainoo ngán ngẩm với HLV Amorim

Một cầu thủ giấu tên nói với Mail Sport: “Mọi người đều biết Amorim an toàn thêm hai năm, vậy nên nếu anh không được ưa thích, coi như xong. Cảm giác bất lực đang lan ra khắp phòng thay đồ”.

Nếu Zirkzee rời CLB vào tháng 1, còn Mainoo đòi đi vào mùa hè, MU có thể đối diện cuộc tháo chạy hàng loạt của các cầu thủ trẻ – những người từng tin tưởng vào dự án “tái thiết bằng cây nhà lá vườn”. Đây sẽ là vấn đề chờ đợi HLV Amorim và ban lãnh đạo MU sau giai đoạn tập trung ĐTQG tháng 10.