Mổ xẻ CLB Ngoại hạng Anh ghi bàn hàng loạt phút bù giờ: Điều tất yếu hay chỉ nhất thời?

🔥 Đấy là lẽ đương nhiên

Lý lẽ đơn giản nhất: thời gian đá bù trong những năm gần đây luôn dài hơn rất nhiều so với giai đoạn trước năm 2022. Và tất nhiên, thi đấu càng lâu thì ghi bàn càng nhiều.

Một mặt, FIFA chính thức chỉ đạo cho các trọng tài tại kỳ World Cup 2022, như một thay đổi mang tính cách mạng trong bóng đá đỉnh cao: cộng thêm thời gian một cách nghiêm ngặt để bù vào những khoảng thời gian “chết” trong 90 phút.

Crystal Palace hạ gục Liverpool ở những phút bù giờ cuối cùng

Đấy không phải là thay đổi về luật. Nhưng trước đó, trọng tài trên khắp thế giới có lệ chỉ bù khoảng 3-5 phút mỗi trận, dù ai cũng biết rằng bấy nhiêu thường là không đủ. Quan điểm của FIFA trong việc chấn chỉnh này là chống lại nạn “câu giờ”. Mà những nét mới quan trọng ở đấu trường World Cup, từ lĩnh vực chuyên môn cho tới những chuyện thủ tục, bên lề, rất hay trở thành “mốt” để các giải đấu khắp nơi rập khuôn ngay sau đó.

Mặt khác, càng dễ hiểu hơn: mọi trận đấu bây giờ gần như luôn có lúc tạm ngưng – thậm chí là nhiều lúc hoặc có những lúc tạm ngưng rất lâu – để chờ quyết định từ VAR. Khoảng thời gian ấy dĩ nhiên được chuyển thành thời gian đá bù sau phút 45 hoặc phút 90.

Trên thực tế, mà “thực tế” này cũng vẫn chỉ là lý thuyết, người ta thường ghi bàn ở hiệp 2 nhiều hơn hiệp 1. Lý do là vì khoảng thời gian đầu trận thường được dùng để thăm dò lẫn nhau, tìm cách tiếp cận. Cầu thủ còn dồi dào về thể lực để không xảy ra sơ suất trong phòng ngự, nhưng lại chưa đủ “nóng máy” để có những đường bóng hay trong tấn công.

Trừ phi chênh lệch quá rõ về đẳng cấp, các bên hiếm khi phân rõ cao thấp ngay trong hiệp 1, từ đó nảy sinh tâm lý phải vô cùng thận trọng trong thời gian đá bù của hiệp 1. Thủng lưới trong khoảng thời gian ấy sẽ dẫn đến hệ lụy tai hại khi bắt đầu hiệp 2 ở hoàn cảnh thất thế. Bàn thắng xuất hiện ở phút 45+ ít hơn phút 90+ là vì thực tế (hoặc lý thuyết) này.

👤 Thích ứng thì mới thành công

Bóng đá đỉnh cao đã thay đổi như vậy, thì tất nhiên các đội bóng lớn cũng phải tìm cách thay đổi để tránh lạc hậu. Nói là xu thế mới cũng được, nhưng đây là điều tất yếu. Chuẩn bị thể lực để đảm bảo khả năng quyết đấu trong 100 phút (chứ không phải 90 phút); chuẩn bị đấu pháp để ứng chiến với những hoàn cảnh khác nhau “sau phút 90”; chuẩn bị lực lượng phù hợp với các yêu cầu như thế... Tóm lại là có nhiều cách. Giới cầm quân làm sao thì làm, nhưng phải xác định: bóng đá bây giờ đã thay đổi như vậy, không bao giờ trở lại như cũ được.

Câu chuyện đang “nóng” ở chỗ: trong những ngày này, bàn thắng ở phút 90+ (tức là phút 90 và những phút bù giờ) tăng lên một cách chóng mặt.

Liverpool đang là chuyên gia ghi những bàn thắng muộn ở Premier League mùa này

Mùa trước, Premier League có tổng cộng 94 bàn thắng ở phút 90+, chiếm tỷ lệ 8,4% trong tổng số bàn thắng, và đấy là con số cao thứ nhì xưa nay. Kỷ lục về việc ghi bàn ở phút 90+ tại Premier League là 112 bàn (số lượng) và 8,9% (tỷ lệ) trong mùa bóng 2023-2024.

Mùa này, vòng 6 còn chưa khép lại (thống kê tính đến trước trận đấu muộn Everton – West Ham), đã có 20 bàn thắng ở phút 90+, chiếm tỷ lệ 12,9% trong tổng số 155 bàn thắng của 59 trận đấu đầu tiên. Tỷ lệ bàn thắng được ghi ở phút 90+ tại Premier League hiện cao gấp rưỡi so với tỷ lệ của mùa bóng kỷ lục.

Thật ra, phút 90 và thời gian bù chỉ là một cách thống kê cụ thể. Cái nhìn tổng quát hơn cho thấy Premier League mùa này còn có rất nhiều bàn thắng muộn, theo nghĩa khoảng chục phút cuối cùng và thời gian đá bù. Điểm chung dễ thấy: tuyệt đại đa số bàn thắng muộn đều gắn với các đội đang thành công. Ngược lại, các đội không có khả năng ghi bàn thắng muộn chính là các đội đang thất bại!

Chỉ có đúng 1 trận Liverpool không hề ghi bàn sau phút 83 (trận thắng Everton 2-1), và đấy là lý do vì sao đội bóng của Arne Slot đang dẫn đầu bảng. Nhưng Liverpool lại là “nạn nhân” của đội bóng nhỏ Crystal Palace. Khi ghi bàn quyết định ở phút 90+7 vào lưới Liverpool, Palace nhảy lên vị trí nhì bảng. Rồi Palace phải trả lại vị trí ấy cho Arsenal – đội thắng Newcastle 2-1 nhờ các pha ghi bàn ở phút 84 và 90+6.

Đội mới thăng hạng Sunderland bay bổng ở vị trí thứ 5 với 3 trận thắng, 2 trong số đó là những trận có bàn thắng được ghi sau phút 90. Tottenham, Man City, Bournemouth, Brighton đều ghi những bàn thắng muộn quan trọng. Ngược lại, M.U, Aston Villa, Newcastle, Nottingham Forest đang thất bại vì không có khả năng này.

👉 Không chỉ có Premier League

Premier League chẳng qua là giải đấu mà giới quan sát được cung cấp dữ liệu tốt nhất để mổ xẻ vấn đề. Chứ thật ra, trào lưu ghi bàn thắng muộn đang bùng nổ trong làng bóng đỉnh cao nói chung. Cả World Cup 2022 lẫn Euro 2024 đều đã ghi nhận những kỷ lục mới – vượt rất xa kỷ lục cũ – về số bàn thắng được ghi ở phút 90+. Tầm quan trọng của những bàn thắng ấy thì miễn bàn.

Trận cầu điên rồ giữa Juventus và Dortmund chứng kiến nhiều bàn thắng muộn được ghi

Trong loạt trận đấu tiên tại Champions League, khó có thể hình dung kịch bản nào li kì màn rượt đuổi tỷ số trong trận Juventus – Dortmund: hòa 4-4, với bàn nâng tỷ số lên 4-2 ở phút 86 của Dortmund và 2 bàn gỡ liên tiếp sau phút 90 của Juventus! Giống như ở Premier League, Liverpool cũng thắng Atletico 3-2 ở Champions League bằng bàn quyết định ở phút 90+2. Và Qarabag – đội gây bất ngờ lớn nhất – thắng ngược 3-2 (sau khi bị đội chủ nhà Benfica dẫn trước 2 bàn) ở phút 86. Benfica phải sa thải HLV ngay sau kết quả ấy!

Xin được nhắc lại: bản chất của những bàn thắng muộn không nằm ở thời điểm chính xác (có phải là phút 90 trở đi hay không), mà ở đặc điểm chuyên môn của các pha ghi bàn ấy. Lần đầu tiên trong lịch sử, Arsenal có 2 cầu thủ vào sân từ ghế dự bị và họ luân phiên chuyền bóng cho nhau ghi bàn trong một trận đấu ở Champions League.

Một trong số đó là Gabriel Martinelli. Anh lại vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn vào lưới Man City ở trận kế tiếp. Rồi đến trận gặp Newcastle, Mikel Merino vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn. Tất cả đều là những bàn cực kỳ quan trọng. Cần lưu ý: tuyệt đại đa số các giải bóng đá bây giờ đều đã cho thay đến 5 cầu thủ.

Chẳng những không hề là sự ngẫu nhiên, đây còn là chi tiết để giới quan sát khẳng định: Arsenal đã vươn lên đẳng cấp cao hơn, khi chuẩn bị được cho mình sức mạnh quan trọng này. Họ có đủ lực lượng cầu thủ và giải pháp chuyên môn để săn lùng các bàn thắng muộn. Từ phút 65 trở đi, đấy luôn là khoảng thời gian tốt nhất để ghi bàn trong môn bóng đá – càng về cuối trận càng dễ ghi bàn, tất nhiên là với điều kiện phải có chiến thuật và nhân lực phù hợp.

Giới cầm quân phải tự thay đổi để thích ứng với đặc điểm mới nhất của bóng đá đỉnh cao? Xin thưa: ngay cả giới mộ điệu cũng phải thay đổi. Khán giả tại sân không nên về sớm, khán giả truyền hình cũng không thể tắt TV trước khi trọng tài nổi còi dứt trận! Chỉ cần vài giây thôi, là đủ để người ta phải nuối tiếc vì bỏ lỡ một khoảnh khắc lịch sử nào đó, trong những phút bù giờ!