Arsenal ngược dòng trước Newcastle: Giá trị của 100 triệu bảng và sai lầm của Eddie Howe

Cuộc chiến của những tình huống cố định

Cuộc chiến giữa Newcastle và Arsenal ở vòng 6 đã có kết quả khi "Pháo thủ" lội ngược dòng để thắng với tỉ số 2-1 ngay trên sân của đối thủ. Newcastle có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng nhưng họ lại bỏ lỡ ở những phút cuối cùng. Cả ba bàn thắng trong trận đấu này đều tới từ những pha đánh đầu. Điều đó chẳng có gì lạ bởi đây là cuộc đối đầu của hai đội có khả năng tận dụng tình huống cố định tốt nhất Ngoại hạng Anh vào lúc này.

Các pha không chiến là điểm nhấn của trận Newcastle - Arsenal

Tận dụng những tình huống cố định đang trở thành "đặc sản" mới của Ngoại hạng Anh. Đối với Arsenal, họ là những người đi đầu trong phong trào này nhờ bài đá phạt góc khó lường. Các cầu thủ Arsenal thường xuyên len vào khoảng trống khi đồng đội bắt đầu thực hiện pha tạt bóng. Cách làm này không dễ nhưng "Pháo thủ" đã tập luyện rất kỹ vấn đề này.

Thực tế, Newcastle cũng chuẩn bị rất tốt về phương diện này trong cả công lẫn thủ. Nếu xét về thể hình, đội chủ nhà có những cầu thủ sở hữu chiều cao vượt trội như Dan Burn, Woltemade. Ngoài ra, Botman, Joelinton cũng có thể hình lý tưởng để tranh chấp trên không.

Những tình huống tạt bóng của "Pháo thủ" gần như bị hóa giải hết. Nếu hậu vệ không phá được, thủ thành Nick Pope cũng sẽ giải quyết vấn đề khá gọn gàng. Chỉ khi Arsenal tổ chức tạt sớm khi mà chưa hậu vệ nào của Newcastle kịp theo kèm Merino, bàn thắng gỡ hòa mới tới với đội khách. Còn bàn thắng của Gabriel có lẽ chẳng cần phải nói nhiều bởi đây là kịch bản quá quen từ mùa giải trước.

Không còn chỗ cho bóng đá đẹp

Trước khi bàn mở tỉ số của Newcastle xuất hiện, Arsenal trình diễn lối đá tấn công máu lửa và cơ hội liên tiếp được tạo ra. Tuy nhiên, họ vấp phải sự xuất sắc của thủ thành Nick Pope. Cột dọc cũng sắm vai người hùng cho Newcastle. Tưởng như sau khi nhận bàn thua, Arsenal "nổi cơn thịnh nộ" và tấn công mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn khác. Đội khách dưới sự chỉ đạo của Mikel Arteta chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Họ không vội vàng tấn công mà cầm bóng chắc chắn và an toàn. Bởi vậy khoảng gần 15 phút cuối hiệp 1, không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra.

Đó là sự toan tính cực kỳ rõ ràng. Arsenal hiểu rằng họ có cơ hội tìm kiếm bàn thắng ở thời điểm đó nhưng nguy cơ dính đòn phản công của đối thủ cũng cực cao. Nếu để thủng lưới thêm 1 đến 2 bàn nữa, cơ hội giành chiến thắng sẽ nhỏ dần theo thời gian.

Bởi vậy, cách xử lý của ông thầy người Tây Ban Nha là cực kỳ chính xác. Cầm bóng chắc chắn, củng cố lại đội hình chờ thời cơ trong hiệp hai. Newcastle cũng làm điều tương tự. Họ không hề tỏ ra hưng phấn sau bàn mở tỉ số mà chuyển sang chế độ "chuyền qua chuyền lại" ngay lập tức. Đó là sự thực dụng cần thiết trong bóng đá hiện đại. Thứ bóng đá tấn công ngây thơ đã không còn đất diễn.

Giá trị của 100 triệu bảng

Declan Rice có lẽ là "của hiếm" của bóng đá Anh khi vẫn giữ được phong độ đỉnh cao sau bản hợp đồng đắt giá. Arsenal đã phải bỏ ra 100 triệu bảng để thuyết phục West Ham "nhả người" và bây giờ họ vẫn thấy bản hợp đồng này đáng giá tới từng xu.

Declan Rice có một màn trình diễn ấn tượng

Trong trận đấu này, Declan Rice có thể nói đã làm tất cả những gì một tiền vệ trung tâm cần phải làm. Cầu thủ này là cầu nối ở giữa sân cùng Zubimendi và sau đó là Odegaard. Hầu như đợt tấn công nào của Arsenal cũng qua chân tiền vệ người Anh. Chính Rice là người có đường tạt bóng chuẩn xác để Merino đánh đầu gỡ hòa. Đó là một trong những điểm đặc sắc của Declan Rice so với những tiền vệ trung tâm khác.

Trước đó, cầu thủ sinh năm 1999 còn chứng tỏ được giá trị với pha đua tốc độ với Jacob Murphy từ vòng tròn giữa sân đến khu vực 5m50 của đội nhà và cản phá thành công cú sút. Đó là tình huống giống hệt như bàn thắng đầu tiên của Igor Thiago vào lưới MU.

Nhưng khác ở chỗ Declan Rice nhanh hơn Harry Maguire nên đánh chặn thành công. Tình huống cản phá ấy còn quan trọng hơn cả một bàn thắng bởi nếu Newcastle nâng tỉ số lên thành 2-0, câu chuyện sẽ rất khác trong những phút cuối.

Sai lầm của Eddie Howe và may mắn của Arteta

Thực ra, Mikel Arteta có lẽ cũng cảm thấy tuyệt vọng lắm rồi với thế trận phòng ngự toàn tập của Newcastle. Bởi vậy, ông thầy người Tây Ban Nha đã chơi tất tay khi đưa cả Martinelli, Odegaard và Merino vào sân. May mắn đã tới với "Pháo thủ" khi Merino là người ghi bàn gỡ hòa, còn Odegaard là người kiến tạo cho bàn ấn định tỉ số.

Tất nhiên, may mắn không tự nhiên tới với Arsenal. Mikel Arteta dám làm như vậy bởi ông nhận ra sự bạc nhược của đối thủ. Sau khi thay bộ ba tấn công trong đội hình xuất phát, Newcastle không còn khả năng tạo áp lực cho đối thủ. Họ lùi lại quá sâu và thường xuyên mất bóng từ sớm. Trong khoảng 10 phút cuối trận cộng thêm 8 phút bù giờ, Arsenal phải cầm bóng tới hơn 80%.

HLV Eddie Howe

Đó chính là sự yếu kém của Eddie Howe. Nếu như ông thầy người Anh tỉnh táo hơn, Newcastle phải tổ chức ra một vài đợt tấn công sắc sảo hoặc chí ít là cố gắng cầm bóng lâu nhất có thể. Tuy nhiên, họ lại lựa chọn lối chơi chuyền dài từ thủ môn. Chỉ 10 giây sau khi Nick Pope có được bóng, Arsenal đã đoạt lại được. Bị dồn ép liên tục như vậy, hàng thủ của Newcastle bị chọc thủng cũng là điều dễ hiểu.

Đây là trận cầu mang đậm tính chiến thuật. Về cơ bản, Eddie Howe đã đấu sòng phẳng với Mikel Arteta trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, quyết định sai lầm trong những phút cuối của ông thầy này đã bị đối thủ khai thác triệt để. Những lần mất điểm kiểu như thế này sẽ giúp Newcastle trưởng thành hơn trong tương lai. Còn hôm nay, phần thắng thuộc về đội xứng đáng hơn là Arsenal.