Mbappe sắm vai "siêu cò", dụ Real Madrid chiêu mộ Upamecano & Konate

⚽ Mbappe ủng hộ Real theo đuổi Konate và Upamecano

Tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid vừa công khai đánh giá cao trung vệ Dayot Upamecano (Bayern Munich). Đồng thời, những phát biểu riêng của Mbappe về hậu vệ Ibrahima Konate (Liverpool) cũng được báo chí Tây Ban Nha tiết lộ.

Upamecano (bên trái) và Konate lọt vào tầm ngắm của Real Madrid

Cả Konate và Upamecano đều nằm trong tầm ngắm của Real Madrid cho kỳ chuyển nhượng hè 2026. Cả hai trung vệ này đều đang bước vào năm cuối hợp đồng với CLB chủ quản. Trong khi Konate tỏ rõ ý định rời Liverpool, Upamecano lại ngập ngừng về ý định tương lai, vẫn đang trong quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Bayern Munich.

Theo TEAMtalk, Real Madrid muốn chiêu mộ Konate trong mùa hè tới, dù Liverpool đang cố giữ anh bằng bản hợp đồng mới. Nhà báo uy tín Fabrizio Romano cũng xác nhận Real Madrid đặc biệt quan tâm tới Upamecano.

🗣️ Mbappe hết lời ca ngợi Upamecano trước truyền thông

Trước thềm trận vòng loại World Cup 2026 gặp Ukraine, Mbappe đã dành nhiều lời khen cho người đồng đội tại tuyển Pháp là Upamecano.

Tờ Marca dẫn lời Mbappe: “Anh ấy đang chơi rất tốt, đầy tự tin và bản lĩnh. Upamecano đang góp mặt trong cuộc tranh luận về ai là trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Với tôi, anh ấy là mẫu hậu vệ thống trị – có thể đua tốc độ với tiền đạo, chiến thắng trong các pha tranh chấp và mang đến lợi thế chiến thuật cho đội bóng”.

Ngôi sao Real Madrid nói thêm kèm nụ cười ẩn ý: “Dayot Upamecano đang ở một CLB lớn như Bayern – nhưng vẫn còn những CLB lớn hơn đấy. Tôi không muốn nói thêm vì tôn trọng CLB của anh ấy, nhưng khi nói đến một cầu thủ đẳng cấp như vậy, mọi đội bóng đều sẽ muốn có được".

Mbappe muốn Real chiêu mộ thêm một số cầu thủ Pháp

🔥 Mbappe khuyên Real chiêu mộ Konate

Không chỉ ca ngợi Upamecano, Mbappe còn dành những lời “gợi ý nội bộ” cho Real Madrid về Ibrahima Konate.

Theo E-Noticies, sau khi đối đầu Konate trong trận Champions League tại Anfield tuần trước, Mbappe đã trực tiếp khuyên ban lãnh đạo Real ký hợp đồng với trung vệ Liverpool.

Trang Defensa Central, vốn chuyên đưa tin về Real Madrid, cho biết: “Mbappe đã nói rất tốt về cả Konate lẫn Upamecano tại Real Madrid, thậm chí thừa nhận họ là hai trong số những trung vệ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại”.

💰 Real Madrid tính toán cho mùa hè 2026

Trong khi đó, Real Madrid được cho là đã định giá Vinicius Junior, cầu thủ đang được Manchester City theo sát cho thương vụ mùa hè 2026.

Song song với đó, nguồn tin từ TEAMtalk tiết lộ Chelsea đang tìm cách thuyết phục Real Madrid từ bỏ kế hoạch chiêu mộ tài năng trẻ Nico Paz – người hiện thuộc biên chế Como – vào mùa hè cùng năm. Bởi lẽ, Chelsea rất muốn có Nico Paz, cầu thủ vốn có điều khoản ưu tiên trở lại với đội chủ sân Bernabeu.