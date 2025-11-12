Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam: Mơ khởi đầu thuận lợi (Panda Cup)
(18h35, 12/11, Panda Cup) U22 Việt Nam có quyền mơ về 3 điểm khi đội chủ nhà vắng rất nhiều trụ cột.
18h35, 12/11 |
Điểm
Li Hao
Peng Xiao
Liu Haofan
Alex Yang
Bao Shinmieng
Xu Bin
Yang Haoyu
Kuai Jiwen
Chan Zheshi
Wang Bohao
Behram Abduweli
Điểm
Trung Kiên
Lý Đức
Hiểu Minh
Nhật Minh
Xuân Bắc
Thái Sơn
Văn Khang
Công Phương
Ngọc Mỹ
Thanh Nhàn
Quốc Việt
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U22 Việt Nam có đội hình mạnh nhất
U22 Việt Nam quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất được sàng lọc kỹ lưỡng qua nhiều đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia tiếp tục góp mặt như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, bên cạnh các trụ cột đã góp phần quan trọng trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Lý Đức… Đáng chú ý, tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.
U22 Trung Quốc tổn thất lực lượng nặng nề
Theo Sina Sport mặc dù HLV Antonio Puche triệu tập 30 cầu thủ U22 Trung Quốc để thi đấu tại Panda Cup, nhưng ông thầy này chỉ có được 18 cầu thủ trong cuộc đối đầu với U22 Việt Nam. Nguyên nhân là bởi 12 cầu thủ còn lại đang phải thi đấu giải U22 Quốc gia của Trung Quốc trong đó có những cái tên nổi bật như Peng Xiao, Yimulan Maimaiti của Thân Hoa Thượng Hải, Chen Zeshi của Sơn Đông Thái Sơn...
