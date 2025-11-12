Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam: Mơ khởi đầu thuận lợi (Panda Cup)

18h35, 12/11 | U22 Trung Quốc 0 - 0 U22 Việt Nam (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U22 Trung Quốc vs U22 Việt Nam U22 Việt Nam Điểm Li Hao Peng Xiao Liu Haofan Alex Yang Bao Shinmieng Xu Bin Yang Haoyu Kuai Jiwen Chan Zheshi Wang Bohao Behram Abduweli Điểm Trung Kiên Lý Đức Hiểu Minh Nhật Minh Xuân Bắc Thái Sơn Văn Khang Công Phương Ngọc Mỹ Thanh Nhàn Quốc Việt Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U22 Trung Quốc U22 Trung Quốc U22 Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Li Hao, Peng Xiao, Liu Haofan, Alex Yang, Bao Shinmieng, Xu Bin, Yang Haoyu, Kuai Jiwen, Chan Zheshi, Wang Bohao, Behram Abduweli Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Công Phương, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Quốc Việt

U22 Việt Nam có đội hình mạnh nhất

U22 Việt Nam quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất được sàng lọc kỹ lưỡng qua nhiều đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia tiếp tục góp mặt như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, bên cạnh các trụ cột đã góp phần quan trọng trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Lý Đức… Đáng chú ý, tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

U22 Trung Quốc tổn thất lực lượng nặng nề

Theo Sina Sport mặc dù HLV Antonio Puche triệu tập 30 cầu thủ U22 Trung Quốc để thi đấu tại Panda Cup, nhưng ông thầy này chỉ có được 18 cầu thủ trong cuộc đối đầu với U22 Việt Nam. Nguyên nhân là bởi 12 cầu thủ còn lại đang phải thi đấu giải U22 Quốc gia của Trung Quốc trong đó có những cái tên nổi bật như Peng Xiao, Yimulan Maimaiti của Thân Hoa Thượng Hải, Chen Zeshi của Sơn Đông Thái Sơn...