Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam: Mơ khởi đầu thuận lợi (Panda Cup)

Trực tiếp bóng đá hôm nay SEA Games 33 U22 Việt Nam

(18h35, 12/11, Panda Cup) U22 Việt Nam có quyền mơ về 3 điểm khi đội chủ nhà vắng rất nhiều trụ cột.

18h35, 12/11 |

U22 Trung Quốc
Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam: Mơ khởi đầu thuận lợi (Panda Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam: Mơ khởi đầu thuận lợi (Panda Cup) - 1
U22 Việt Nam
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam: Mơ khởi đầu thuận lợi (Panda Cup) - 1
Li Hao, Peng Xiao, Liu Haofan, Alex Yang, Bao Shinmieng, Xu Bin, Yang Haoyu, Kuai Jiwen, Chan Zheshi, Wang Bohao, Behram Abduweli
Trực tiếp bóng đá U22 Trung Quốc - U22 Việt Nam: Mơ khởi đầu thuận lợi (Panda Cup) - 1
Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Xuân Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Công Phương, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn, Quốc Việt

U22 Việt Nam có đội hình mạnh nhất

U22 Việt Nam quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất được sàng lọc kỹ lưỡng qua nhiều đợt tập huấn và thi đấu quốc tế. Nhiều gương mặt từng khoác áo đội tuyển quốc gia tiếp tục góp mặt như Trần Trung Kiên, Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, bên cạnh các trụ cột đã góp phần quan trọng trong hành trình vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành vé dự VCK U23 châu Á 2026 như Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Thuận, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Phạm Lý Đức… Đáng chú ý, tiền đạo Bùi Vĩ Hào trở lại sau quãng thời gian dài điều trị chấn thương.

U22 Trung Quốc tổn thất lực lượng nặng nề

Theo Sina Sport mặc dù HLV Antonio Puche triệu tập 30 cầu thủ U22 Trung Quốc để thi đấu tại Panda Cup, nhưng ông thầy này chỉ có được 18 cầu thủ trong cuộc đối đầu với U22 Việt Nam. Nguyên nhân là bởi 12 cầu thủ còn lại đang phải thi đấu giải U22 Quốc gia của Trung Quốc trong đó có những cái tên nổi bật như Peng Xiao, Yimulan Maimaiti của Thân Hoa Thượng Hải, Chen Zeshi của Sơn Đông Thái Sơn...

Lào - Việt Nam 19.11

Nhận định bóng đá U22 Việt Nam - U22 Trung Quốc: Quyết thắng trận ra quân
Nhận định bóng đá U22 Việt Nam - U22 Trung Quốc: Quyết thắng trận ra quân

(18h35, 12/11, Panda Cup 2025) Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận ra quân gặp chủ nhà U22 Trung Quốc. Cả hai đội đều hướng đến mục tiêu thử...

-12/11/2025 12:20 PM (GMT+7)
