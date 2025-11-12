MU chơi bóng như tàu lượn, Amorim xác định 2 cái tên không nên đá chính?

Trận hòa kịch tính 2-2 trước Tottenham tại vòng 11 Premier League tối 8/11 đã khép lại với một cảm giác lửng lơ cho người hâm mộ Man United. Bàn thắng gỡ hòa quý giá của Matthijs de Ligt ở những phút bù giờ chỉ giúp "Quỷ đỏ" thoát thua, qua đó kéo dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên con số 5, đồng thời giúp đoàn quân Amorim kiếm được 20 điểm và tạm thời đứng ở vị trí thứ 5 trên BXH. Tuy nhiên, các học trò của chiến lược gia người Bồ Đào Nha có quyền nuối tiếc khi chỉ rời thủ đô nước Anh với 1 điểm.

⭐Casemiro khác biệt

Kể từ thất bại 0-1 tại trận chung kết Europa League 6 tháng trước, Man United đã có những dấu hiệu "thay da đổi thịt" đáng kể so với Tottenham, đặc biệt trong 45 phút đầu tiên, và nền tảng cho sự khởi sắc đó không gì khác ngoài đà hồi sinh ngoạn mục của Casemiro nơi tuyến giữa, người đã kiểm soát thế trận một cách tuyệt vời.

Tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Brazil đối với đội chủ sân Old Trafford đã được tô đậm từ đầu mùa giải, khi anh dần bứt phá khỏi những chỉ trích nặng nề, trở lại và được ghi nhận là một cầu thủ không thể thay thế, khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh ủ rũ, thất vọng tràn trề suốt 2 mùa gần nhất.

Trong 72 phút có mặt trên sân Tottenham Hotspur, Casemiro “hồi xuân” giúp Man United vận hành gọn gàng, giữ nhịp và che chắn hiệu quả cho hàng thủ, khiến “Gà trống” gần như hoàn toàn bất lực trong việc chiếm lĩnh khu trung tuyến.

Casemiro đang gây dựng lại niềm tin tại Nhà hát của những giấc mơ.

😔Ngán ngẩm Ugarte

Bộ chỉ số của anh là hoàn hảo cho một tiền vệ mỏ neo, với 100% đường chuyền dài và tạt bóng chính xác, tỷ lệ 83% chuyền bóng chuẩn, cùng với 4 pha tắc bóng, 4 lần giải vây cũng như 4 lần thu hồi bóng; không màu mè, nhưng hiệu quả tuyệt đối. Đẳng cấp của nhà vô địch Champions League 5 lần giúp Man United chiếm thế thượng phong hoàn toàn…cho đến khoảnh khắc then chốt khi Amorim rút Casemiro ra khỏi sân ở phút 72, và từ giây phút ấy, tuyến giữa đội khách lập tức tan rã. Thế trận đảo chiều chóng vánh, Spurs ghi liền 2 bàn chỉ trong vài phút, vượt lên dẫn 2-1.

Đỉnh điểm của khái niệm bạc nhược rõ ràng là người vào sân thay Casemiro, Manuel Ugarte, tiền vệ phòng ngự dự phòng duy nhất mà HLV Amorim có trong tay.

Không còn phải thi đấu quá nhiều mùa này trên mọi đấu trường, Ugarte được nhận định có thể đạt trạng thái sung mãn tuyệt đối về thể lực. Nhưng trái lại, ngôi sao người Uruguay trông lạc lối và để lại màn trình diễn thảm họa về mọi mặt trong khoảng 20 phút trên sân và bị chấm điểm rất thấp (4/10 từ Yahoo Sport và 2/10 từ Mirror), vì những sai lầm cá nhân nghiêm trọng, trực tiếp dẫn đến các thua.

Cựu sao Paris Saint-Germain, mắc lỗi trong tình huống Man United bị gỡ hòa 1-1 khi không theo kèm được Wilson Odebert, để đối thủ vượt mặt dễ dàng do chậm chạp về tốc độ, khả năng xoay xở và thiếu quyết liệt. Chưa dừng lại, Ugarte cũng không có khả năng kiểm soát bóng tốt như Casemiro, khiến "Quỷ đỏ" gần như bất lực trong việc triển khai bóng lên tuyến trên và mất thế trận hoàn toàn.

Không chỉ 20 phút tối qua mà phong độ của tiền vệ sinh năm 1999 từ đầu mùa thực tế đã kết tủy. Anh thường xuyên phải ngồi dự bị trong đa số trận đấu và chỉ được HLV Amorim sử dụng khi thế trận đã an bài hoặc đội nhà cần một "cỗ máy đánh chặn" chơi lăn xả để bảo toàn tỉ số những phút cuối trận dù cho từng được chiêu mộ về Old Trafford với mức phí không hề rẻ, lên tới 50 triệu bảng.

Đặc biệt, Ugarte dần chứng minh bản thân không hề phù hợp với môi trường bóng đá Premier League, cầu thủ 26 tuổi không thể bắt kịp với tốc độ, lối chơi nhanh, ít chạm, giàu thể lực, và cũng không thể tham gia kiểm soát bóng.

Ugarte tỏ ra bị ngợp tại Premier League.

Phong độ phập phù từ tiền vệ sinh năm 1999 này, cùng việc Amorim không đặt trọn niềm tin vào các sao trẻ như Kobbie Mainoo hay Jack Fletcher, khiến Man United buộc phải phụ thuộc hoàn toàn vào Casemiro. Đây là một dấu hiệu tích cực khi cựu sao Real Madrid lấy lại cảm hứng thi đấu, nhưng ở độ tuổi 33, cầu thủ sinh năm 1992 rõ ràng không thể liên tục "cày ải" 90 phút suốt mỗi tuần.

Chỉ số Giá trị Đá chính 2 Số phút thi đấu 301 Tỷ lệ chuyền chính xác 86% Thắng tranh chấp tay đôi 29 Tắc bóng 16 Phạm lỗi 9

Thống kê về Ugarte ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa 2025/26

🙂‍↕️Cơn đau đầu Sesko

Vấn đề càng thêm phức tạp hơn cho Amorim, khi bên cạnh Ugarte, nhà cầm quân 40 tuổi có thể phải suy nghĩ nghiêm túc về khả năng trao suất đá chính cho tân binh đắt giá Benjamin Sesko – người đang là vấn đề của bài toán chiến thuật.

Tiền đạo người Slovenia vào sân phút 58 ở trận hòa Tottenham, nhưng thi đấu mờ nhạt trong khoảng 30 phút trước khi phải rời sân vì chấn thương đầu gối sau pha va chạm với Van de Ven, buộc đội khách phải chơi thiếu người.

Đáng nói, sự xuất hiện của Sesko lập tức làm giảm độ hiệu quả của hàng công. Trước khi Sesko vào sân, bộ ba Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Matheus Cunha chơi linh hoạt, tạo ra một bàn thắng đẹp mắt và liên tục hoán đổi vị trí, tạo ra chỉ số Bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.5.

Ngược lại, trong 30 phút có cầu thủ 22 tuổi trên sân, sự trôi chảy ấy bị ngắt quãng, nhịp tấn công chùng xuống, và United bị một vài tờ báo Anh nhận xét là "yếu hơn khi có Sesko trên sân". Tình huống đáng chú ý nhất phải bàn luận đến là khi Sesko có cơ hội đối mặt thủ môn Guglielmo Vicario bên phía đội chủ nhà, có thể ghi bàn thắng gỡ hòa sớm cho đội khách, nhưng anh lại xử lý vụng về, bước một quá nặng và chậm chạp, tạo thời cơ để Micky van de Ven kịp lui về cản phá, khiến cơ hội trôi qua mà không có nổi một cú dứt điểm đáng kể.

Cây đinh ba của Man United không còn chỗ cho Sesko?

Thành tích ghi bàn của Sesko từ đầu mùa đương nhiên không thể khiến người hâm mộ “Quỷ đỏ” tự hào, anh chỉ nổ súng vỏn vẹn 2 lần sau 11 trận tại Premier League, trận đấu đêm qua đã là trận thứ 4 liên tiếp cựu sao RB Leipzig tịt ngòi.

Thực tế cho thấy, trong 5 trận bất bại gần nhất, có cảm giác hàng công Man United chơi thanh thoát, tỏ ra giàu sát thương hơn khi chơi với 3 tiền đạo linh hoạt, thường xuyên hoán đổi vị trí (như Mbeumo - Cunha - Diallo hoặc Mason Mount) thay vì chăm chăm dồn bóng cho một trung phong thuần khiến như Sesko, khiến hàng tấn công Man United trở nên xộc xệch khi có anh trên sân. Áp lực khổng lồ từ con số 73,7 triệu bảng và tham vọng cá nhân đã biến những pha bóng vốn đơn giản của tiền đạo người Slovenia trở nên phức tạp, dẫn đến những pha xử lý chậm nửa nhịp hoặc thừa chạm.

Hai bản hợp đồng giá trị nhưng nhanh chóng đánh mất niềm tin từ người hâm mộ. Sesko và Ugarte sẽ là 2 cái tên Amorim nên đặc biệt cân nhắc về vai trò trong đội hình thời gian tới, nếu không muốn đội bóng của mình tiếp tục chơi thứ bóng đá "tàu lượn" đầy rủi ro.

Chỉ số Giá trị Đá chính 6 Số phút thi đấu 616 Bàn thắng 2 Kiến tạo 1 Chạm bóng trong vòng cấm đối phương 25 Cú sút trúng đích trong vòng cấm 5 Thắng tranh chấp tay đôi 34

Thống kê của Sesko ở Ngoại hạng Anh từ đầu mùa 2025/26