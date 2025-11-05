Mbappe - Vinicius hoàn toàn "tắt điện" ở Anfield, Gareth Bale chỉ trích thẳng mặt

⚡ Gareth Bale “ra phán quyết” về hàng công Real Madrid

Huyền thoại Gareth Bale trong vai trò bình luận viên của đài CBS đã thẳng thắn chỉ trích phong độ của Vinicius và Kylian Mbappe sau thất bại của Real Madrid trên sân Anfield. Cựu cầu thủ người Xứ Wales, ngồi cùng Thierry Henry trong phòng thu, cho rằng bộ đôi tấn công của Real thiếu sự bùng nổ và “không mang lại thứ phép thuật mà người ta kỳ vọng ở họ”.

Mbappe gặp khó trước Liverpool

“Tôi nghĩ đó chính là điều còn thiếu, ngọn lửa mà Henry và tôi đã nói đến. Mbappe và Vinicius không thể tạo nên khoảnh khắc kỳ diệu để đưa Real trở lại trận đấu. Thật thất vọng khi ở khu vực cuối cùng, đội lại thiếu đi chất lượng đặc trưng của các cầu thủ Real Madrid”, Gareth Bale nhận định.

🧠 “Họ tự làm khó mình, Real cần một số 9 thực thụ”

Gareth Bale cho rằng vấn đề nằm ở việc Real Madrid thiếu trung phong đích thực, người có thể kết thúc các pha tạt bóng của hai ngôi sao chạy cánh.

Bale nói tiếp: “Thật bực bội. Tôi cảm giác họ đang tự làm khó mình. Đôi khi chỉ cần dứt khoát và thử thách hậu vệ đối phương. Họ rõ ràng nhanh hơn bất kỳ ai trên sân, nhưng có lẽ họ ngại tạt bóng vì trong vòng cấm chẳng có ai chờ sẵn. Real cần một ‘số 9’ đúng nghĩa”.

🔥 Henry đồng quan điểm và “bóc lỗi” Vinicius

Thierry Henry cũng không ngần ngại chỉ trích cách tấn công thiếu ý tưởng của Real khi tiến gần khung thành Liverpool: “Tôi không hiểu. Bạn phải chơi theo tình huống trước mắt, tận dụng khoảnh khắc. Dù trong vòng cấm không có ai, bạn vẫn có thể khiến đối thủ lùi sâu 30 mét, tạo không gian cho tiền vệ tung cú sút xa. Nhưng có lúc họ cố sáng tạo trong khi chẳng cần thiết".

Vinicius hoàn toàn lép vế trước Bradley

Cựu danh thủ Arsenal và Barcelona đặc biệt nhắm vào Vinicius, cho rằng cầu thủ này thiếu sự quyết đoán trong những phút đầu: “Vinicius có lợi thế trong 5 - 7 phút đầu khi đối đầu Conor Bradley, nhưng không làm được gì. Sao lại để đối thủ dễ thở mà không gây sức ép liên tục? Cứ tấn công liên tục đến khi buộc anh ta nhận thẻ vàng, nhưng Vinicius không làm vậy”.

🧮 “Hãy làm phép toán đi, Vinicius!”

Thierry Henry tiếp tục dùng ví dụ thực tế để chứng minh quan điểm: “Vinicius có tình huống một đối một rất rõ, nhưng thay vì tận dụng, cậu ấy chuyền ngược cho hậu vệ trái, rồi nhận lại bóng trong tình huống… một chọi ba. Tôi nghĩ: "làm phép toán đi, Vini!". Khi có 1 đối 1, hãy khai thác nó. Sao lại chuyền về để rồi phải đối mặt 3 người? Tôi thật sự không hiểu nổi”.

Cả 2 cựu cầu thủ từng rất thành công ở Tây Ban Nha là Gareth Bale lẫn Thierry Henry đều thống nhất: Vinicius và Mbappe thiếu bản năng sát thủ và Real Madrid thiếu một trung phong đích thực. Hàng công của HLV Xabi Alonso đang đánh mất sự đơn giản nhưng hiệu quả – vốn làm nên thương hiệu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.