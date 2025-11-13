Real Madrid chốt bán Vinicius 150 triệu euro, siêu sao chờ đãi ngộ khủng

💬 Đàm phán gia hạn hợp đồng bế tắc

Suốt gần một năm qua, Real Madrid và Vinicius Jr đã ngồi vào bàn thương thảo hợp đồng mới. Nhưng theo báo cáo, các bên bất đồng quan điểm về mức lương mà cầu thủ này yêu cầu.

Vinicius gặp bế tắc trong khâu đàm phán gia hạn hợp đồng với CLB Real Madrid

Một số nguồn tin cho biết, Vinicius mong muốn một hợp đồng tương xứng với Kylian Mbappe. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không sẵn sàng đáp ứng.

📊 Mức giá 150 triệu euro

Theo nhà báo Sacha Tavolieri trên Sky Sport, Real Madrid đã đưa ra mức giá khởi điểm 150 triệu euro cho Vinicius: “Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, Real Madrid định giá khởi điểm của Vinicius Junior là 150 triệu euro, sau khi cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng hoàn toàn đổ vỡ”.

Mối quan hệ giữa Vinicius và HLV Alonso cũng không êm đẹp

📅 Hợp đồng hiện tại còn đến 2027

Hợp đồng hiện tại của Vinicius với Real Madrid có thời hạn đến mùa hè 2027, với kế hoạch CLB muốn chốt thương vụ gia hạn vào năm 2026.

Saudi Arabia đang là điểm đến khả thi nhất cho Vinicius, trong khi Man City vẫn đang theo sát tình hình của cầu thủ này. Theo tiết lộ, các đại gia của giải Saudi Pro League sẵn sàng biến Vinicius trở thành cầu thủ hưởng chế độ đãi ngộ cao nhất thế giới với mức lương thưởng có thể vượt mốc 200 triệu euro/mùa mà siêu sao Cristiano Ronaldo đang được nhận tại Al Nassr.