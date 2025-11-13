Real Madrid chốt bán Vinicius 150 triệu euro, siêu sao chờ đãi ngộ khủng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nga vs Peru 13/11/25 - Trực tiếp
Logo Nga - RUS Nga
1
Logo Peru - PER Peru
1
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
UAE vs Iraq
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Na Uy vs Estonia
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo Estonia - EST Estonia
-
Republic of Ireland vs Bồ Đào Nha
Logo Republic of Ireland - IRL Republic of Ireland
-
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Pháp vs Ukraine
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Logo Ukraine - UKR Ukraine
-
Moldova vs Italy
Logo Moldova - MDA Moldova
-
Logo Italy - ITA Italy
-
Anh vs Serbia
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Nhật Bản vs Ghana
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Hàn Quốc vs Bolivia
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Angola vs Argentina
Logo Angola - ANG Angola
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Luxembourg vs Đức
Logo Luxembourg - LUX Luxembourg
-
Logo Đức - GER Đức
-
Croatia vs Faroe Islands
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Logo Faroe Islands - FRO Faroe Islands
-
Ba Lan vs Hà Lan
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
South Africa vs Zambia
Logo South Africa - RSA South Africa
-
Logo Zambia - ZAM Zambia
-
Kazakhstan vs Bỉ
Logo Kazakhstan - KAZ Kazakhstan
-
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Nga vs Chile
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Chile - CHI Chile
-
Brazil vs Senegal
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Senegal - SEN Senegal
-
Georgia vs Tây Ban Nha
Logo Georgia - GEO Georgia
-
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Liechtenstein vs Wales
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Đan Mạch vs Belarus
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Greece vs Scotland
Logo Greece - GRE Greece
-
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Thụy Sĩ vs Thụy Điển
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Mỹ vs Paraguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Mexico vs Uruguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Bồ Đào Nha vs Armenia
Logo Bồ Đào Nha - POR Bồ Đào Nha
-
Logo Armenia - ARM Armenia
-
Azerbaijan vs Pháp
Logo Azerbaijan - AZE Azerbaijan
-
Logo Pháp - FRA Pháp
-
Serbia vs Latvia
Logo Serbia - SRB Serbia
-
Logo Latvia - LVA Latvia
-
Albania vs Anh
Logo Albania - ALB Albania
-
Logo Anh - ENG Anh
-
Italy vs Na Uy
Logo Italy - ITA Italy
-
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Đức vs Slovakia
Logo Đức - GER Đức
-
Logo Slovakia - SVK Slovakia
-
Montenegro vs Croatia
Logo Montenegro - MNE Montenegro
-
Logo Croatia - CRO Croatia
-
Malta vs Ba Lan
Logo Malta - MLT Malta
-
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Hà Lan vs Lithuania
Logo Hà Lan - NED Hà Lan
-
Logo Lithuania - LTU Lithuania
-
Hàn Quốc vs Ghana
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Ghana - GHA Ghana
-
Nhật Bản vs Bolivia
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Iraq vs UAE
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Chile vs Peru
Logo Chile - CHI Chile
-
Logo Peru - PER Peru
-
Brazil vs Tunisia
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Logo Tunisia - TUN Tunisia
-
Tây Ban Nha vs Thổ Nhĩ Kỳ
Logo Tây Ban Nha - ESP Tây Ban Nha
-
Logo Thổ Nhĩ Kỳ - TUR Thổ Nhĩ Kỳ
-
Scotland vs Đan Mạch
Logo Scotland - SCO Scotland
-
Logo Đan Mạch - DEN Đan Mạch
-
Bỉ vs Liechtenstein
Logo Bỉ - BEL Bỉ
-
Logo Liechtenstein - LIE Liechtenstein
-
Belarus vs Greece
Logo Belarus - BLR Belarus
-
Logo Greece - GRE Greece
-
Thụy Điển vs Slovenia
Logo Thụy Điển - SWE Thụy Điển
-
Logo Slovenia - SVN Slovenia
-
Kosovo vs Thụy Sĩ
Logo Kosovo - KOS Kosovo
-
Logo Thụy Sĩ - SUI Thụy Sĩ
-
Mỹ vs Uruguay
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Uruguay - URU Uruguay
-
Ecuador vs New Zealand
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Paraguay
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Real Madrid Vinicius Junior
Theo báo chí Tây Ban Nha, ban lãnh đạo Real Madrid đang tiến hành thẩm định giá trị chuyển nhượng cho Vinicius Junior. Hành động này diễn ra sau khi cuộc đàm phán hợp đồng với ngôi sao người Brazil bị cho là “đã hoàn toàn đổ vỡ”.

  

💬 Đàm phán gia hạn hợp đồng bế tắc

Suốt gần một năm qua, Real Madrid và Vinicius Jr đã ngồi vào bàn thương thảo hợp đồng mới. Nhưng theo báo cáo, các bên bất đồng quan điểm về mức lương mà cầu thủ này yêu cầu.

Vinicius gặp bế tắc trong khâu đàm phán gia hạn hợp đồng với CLB Real Madrid

Vinicius gặp bế tắc trong khâu đàm phán gia hạn hợp đồng với CLB Real Madrid

Một số nguồn tin cho biết, Vinicius mong muốn một hợp đồng tương xứng với Kylian Mbappe. Tuy nhiên, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không sẵn sàng đáp ứng.

📊 Mức giá 150 triệu euro

Theo nhà báo Sacha Tavolieri trên Sky Sport, Real Madrid đã đưa ra mức giá khởi điểm 150 triệu euro cho Vinicius: “Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy, Real Madrid định giá khởi điểm của Vinicius Junior là 150 triệu euro, sau khi cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng hoàn toàn đổ vỡ”.

Mối quan hệ giữa Vinicius và HLV Alonso cũng không êm đẹp

Mối quan hệ giữa Vinicius và HLV Alonso cũng không êm đẹp

📅 Hợp đồng hiện tại còn đến 2027

Hợp đồng hiện tại của Vinicius với Real Madrid có thời hạn đến mùa hè 2027, với kế hoạch CLB muốn chốt thương vụ gia hạn vào năm 2026.

Saudi Arabia đang là điểm đến khả thi nhất cho Vinicius, trong khi Man City vẫn đang theo sát tình hình của cầu thủ này. Theo tiết lộ, các đại gia của giải Saudi Pro League sẵn sàng biến Vinicius trở thành cầu thủ hưởng chế độ đãi ngộ cao nhất thế giới với mức lương thưởng có thể vượt mốc 200 triệu euro/mùa mà siêu sao Cristiano Ronaldo đang được nhận tại Al Nassr.

8

13/11/2025 00:25 AM (GMT+7)
