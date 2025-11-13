Tennis đỉnh cao ATP Finals: Alcaraz thị uy Musetti, Fritz quyết đấu De Minaur

Taylor Fritz - Alex De Minaur: Khoảng 20h, 13/11 (vòng bảng ATP Finals)

Fritz và De Minaur sẽ đối đầu lần thứ 12 trong sự nghiệp tại vòng bảng ATP Finals 2025, trong trận đấu định đoạt tấm vé vào bán kết của bảng Jimmy Connors. Cả hai vẫn còn cơ hội đi tiếp, Fritz thắng 1, thua 1 (1-1) cần chiến thắng để chắc suất, còn De Minaur (0-2) buộc phải thắng để hy vọng đi tiếp.

Fritz (bên trái) và De Minaur (bên phải) có lần thứ 12 chạm trán

Dù De Minaur đang dẫn 6-5 đối đầu tổng thể, nhưng thế trận gần đây lại nghiêng hẳn về phía tay vợt người Mỹ. Tính từ US Open 2021, Fritz thắng 5/7 trận gần nhất, trong đó có hai chiến thắng liên tiếp ở mặt sân trong nhà cuối năm ngoái, tại chính ATP Finals (5-7, 6-4, 6-3) và Davis Cup Finals (6-3, 6-4).

Ở Turin năm nay, phong độ của hai tay vợt mang sắc thái trái ngược. Fritz khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 6-3, 6-4 trước Musetti, rồi chỉ chịu thua Alcaraz sau ba set. Anh đang thể hiện sự tự tin và thích nghi tốt với điều kiện sân nhanh trong nhà, nơi từng giúp anh lọt vào chung kết giải năm 2024.

Trong khi đó, De Minaur dù thi đấu nỗ lực nhưng liên tiếp thất bại trước Alcaraz (6-7, 2-6) và Musetti (7-5, 3-6, 5-7).

Trận đấu tới hứa hẹn là màn đối đầu giữa hai phong cách đối lập, Fritz như “máy bắn phá” với những cú giao bóng sấm sét và lối chơi tấn công chủ động, gặp De Minaur, “chiến binh tốc độ” với khả năng phòng ngự và phản công dai dẳng. Tuy nhiên, nếu Fritz duy trì phong độ như trận gặp Alcaraz, anh hoàn toàn có thể áp đảo trên mặt sân sở trường.

Dự đoán kết quả: Taylor Fritz thắng 2-0, giành vé bán kết.

Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti: Khoảng 2h30, 14/11 (vòng bảng ATP Finals)

Không khí tại Turin hứa hẹn bùng nổ khi Carlos Alcaraz chạm trán Lorenzo Musetti trong lượt cuối vòng bảng ATP Finals 2025. Trận đấu mang tính quyết định cho tấm vé bán kết nhóm Jimmy Connors, và có thể giúp Alcaraz chính thức khép lại mùa giải với ngôi số 1 thế giới nếu giành thêm một chiến thắng.

Musetti (bên phải) có sự cổ vũ của khán giả nhà nhưng Alcaraz (bên trái) thì quá khác biệt

Hai tay vợt đang ở hai trạng thái khác nhau. Alcaraz thể hiện phong độ ổn định với hai chiến thắng ấn tượng trước De Minaur (7-6, 6-2) và Fritz (6-7, 7-5, 6-3). Tay vợt người Tây Ban Nha đang thi đấu thứ tennis giàu năng lượng, sắc bén ở cả tấn công lẫn phản thủ, cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch lớn. Đây cũng là lần đầu tiên trong ba lần dự ATP Finals, Alcaraz toàn thắng hai trận mở màn.

Trong khi đó, Musetti, “chàng lãng tử” của quần vợt Ý vẫn còn cơ hội mong manh để đi tiếp sau chiến thắng trước De Minaur (7-5, 3-6, 7-5) ở trận đấu kéo dài gần 3 tiếng. Tuy nhiên, thể lực của anh đang là dấu hỏi lớn, bởi đây đã là giải đấu thứ 8 của Musetti kể từ sau US Open, và anh vừa trải qua chuỗi thi đấu dày đặc cả ở Athens lẫn Turin.

Xét về đối đầu, cán cân nghiêng hẳn về Alcaraz, anh dẫn 7-1 và đã thắng liền 6 trận gần nhất trước Musetti. Năm 2025, Alcaraz toàn thắng ba lần trên đất nện, từ Monte Carlo, Rome cho đến Roland Garros.

Khán giả Ý chắc chắn sẽ tiếp thêm tinh thần cho Musetti, nhưng chừng đó có lẽ chưa đủ để tạo nên cú sốc. Nếu duy trì phong độ hiện tại, Alcaraz nhiều khả năng sẽ áp đảo bằng sức mạnh, tốc độ và cú đánh uy lực.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng 2-0, giành vé vào bán kết và chính thức khép lại năm 2025 với ngôi số 1 thế giới.