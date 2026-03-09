Real nguy cơ mất Mbappe đại chiến Man City, trọng trách dồn lên vai Vinicius

Real Madrid thấp thỏm chờ Mbappe

Sau nhiều lần phải ra vào phòng điều trị trong 3 tháng qua, Mbappe hiện được xác nhận dính chấn thương bong gân đầu gối. Real Madrid không công bố thời gian cụ thể cho quá trình hồi phục, chỉ cho biết chân sút 27 tuổi sẽ được điều trị theo phương pháp bảo tồn với sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế từ Pháp.

Mbappe đã ghi 38 bàn thắng cho Real Madrid mùa này

Tuy vậy, HLV Alvaro Arbeloa đã mang đến tín hiệu tích cực về quá trình hồi phục của ngôi sao người Pháp hôm 5/3. Chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: “Mỗi ngày Mbappe đều tiến triển tốt hơn. Đây là quá trình mà chúng tôi phải theo dõi từng ngày, đánh giá cảm giác của cậu ấy, nhưng đến thời điểm hiện tại thì toàn là những tín hiệu tích cực. Cậu ấy đang cải thiện từng ngày”.

Dù vậy, thời gian đang dần cạn trước trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Khả năng Mbappe kịp bình phục cho trận đấu tại Bernabeu là không cao, đặc biệt khi anh vẫn đang ở quê nhà Pháp để tiếp tục quá trình điều trị chấn thương.

Real Madrid khẳng định họ muốn để Mbappe có đủ thời gian nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn, thay vì vội vàng đưa anh trở lại như giai đoạn tháng 12, tháng 1 và tháng 2, khi chân sút 27 tuổi phải ra sân sớm cho các trận cầu lớn.

Việc mất Mbappe trong trận lượt đi gặp Man City là tổn thất lớn đối với Real Madrid

Theo nhật báo AS (Tây Ban Nha), việc Mbappe ra sân ở trận lượt đi không phải là “bất khả thi”, nhưng tình hình hiện tại được đánh giá là “khá phức tạp”. Real Madrid vẫn chưa chính thức loại anh khỏi trận đấu, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang chuẩn bị phương án thi đấu không có chân sút chủ lực trên hàng công.

Kịch bản khả thi hơn là Mbappe sẽ trở lại ở trận lượt về vào ngày 18/3, khi Real Madrid hành quân đến sân Etihad. Điều này giúp tiền đạo người Pháp có thêm khoảng hai tuần để hoàn tất quá trình hồi phục trước chuyến làm khách quan trọng trên đất Anh.

Real Madrid phải làm gì khi thiếu Mbappe?

Khả năng phải thi đấu trận lượt đi vòng 1/8 Champions League mà không có Mbappe rõ ràng đặt Real Madrid vào thế bất lợi lớn, đặc biệt khi Man City từng giành chiến thắng tại Bernabeu ở giai đoạn vòng bảng Cúp C1 mùa này. Tiền đạo người Pháp đang là chân sút số một của “Kền kền trắng” mùa này với 38 bàn thắng, trong đó có 13 pha lập công tại Champions League.

Trước cuộc tiếp đón Man City, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha buộc phải tìm cách giành kết quả tích cực để duy trì lợi thế trước khi Mbappe kịp bình phục ở lượt về.

Một ngôi sao khác của Real Madrid là Jude Bellingham cũng nhiều khả năng vắng mặt ở trận lượt đi. Trong bối cảnh đó, trọng trách ghi bàn nhiều khả năng sẽ dồn lên vai Vinicius. Anh đang có phong độ rất ấn tượng trong vài tháng gần đây. Tuy nhiên, ngôi sao người Brazil cần thêm sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh.

Real Madrid đang phụ thuộc vào Vinicius khi vắng Mbappe

Ở 4 trận gần nhất, Real Madrid chỉ ghi được 4 bàn, trong đó riêng Vinicius đóng góp 3 pha lập công. Điều này cho thấy hàng công của “Kền kền trắng” đang phụ thuộc quá nhiều vào cầu thủ 25 tuổi. Arbeloa gần như không nhận được nhiều đóng góp từ các cầu thủ khác ở khu vực một phần ba cuối sân, điều buộc phải thay đổi nếu muốn vượt qua hệ thống phòng ngự của Pep Guardiola.

Arbeloa cần giúp Gonzalo Garcia tham gia nhiều hơn vào mặt trận tấn công. Nếu không, Man City hoàn toàn có thể dồn toàn bộ nguồn lực để khóa chặt Vinicius.

Bên cạnh đó, những quả tạt và đường chuyền từ cánh phải của Trent Alexander Arnold được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ hội ghi bàn cho Gonzalo Garcia. Ngoài ra, khả năng sáng tạo của Arda Guler cũng cần được cải thiện, khi màn trình diễn của tiền vệ trẻ này trong thời gian gần đây chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Mbappe Chỉ số Vinicius 8 Số trận 10 711 Số phút thi đấu 810 13 Bàn thắng 3 1 Kiến tạo 4 45 Cú sút 35 26 Cơ hội tạo ra 18 17 Rê bóng thành công 22

So sánh thống kê của Mbappe và Vinicius ở Champions League mùa này