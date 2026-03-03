Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Real Madrid chính thức thông báo về chấn thương Mbappe, lo ngại trước World Cup

Sự kiện: World Cup 2026 Kylian Mbappe Real Madrid

Real Madrid chính thức thông báo Kylian Mbappe bị bong gân đầu gối trái và sẽ áp dụng phương pháp điều trị bảo tồn. Đội bóng Hoàng gia cho biết đây là lựa chọn tối ưu sau khi tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế Pháp dưới sự giám sát của bộ phận y tế CLB.

  

Trong thông báo ngắn gọn phát đi hôm thứ Hai, Real Madrid xác nhận kết quả chẩn đoán về tình trạng của siêu sao Kylian Mbappe, đồng thời nhấn mạnh quá trình hồi phục của tiền đạo người Pháp sẽ được theo dõi chặt chẽ. Phương pháp điều trị bảo tồn (là các phương pháp chữa bệnh không xâm lấn, không phẫu thuật hay cắt bỏ cơ quan, nhằm mục đích bảo toàn tối đa chức năng và cấu trúc tự nhiên của cơ thể) hiện tại dành cho Mbappe là tối ưu.

Mbappe dính chấn thương

Mbappe dính chấn thương

Chấn thương kéo dài từ tháng 12, thời gian trở lại còn bỏ ngỏ

Mbappe đã phải vật lộn với cơn đau đầu gối từ tháng 12, khiến anh vắng mặt ở nhiều trận đấu quan trọng. HLV Alvaro Arbeloa trước đó thừa nhận sự trở lại của học trò “không chỉ tính bằng ngày”, ám chỉ quãng nghỉ có thể kéo dài hơn dự kiến.

Đây cũng là lần đầu tiên Real Madrid công bố báo cáo y tế chính thức liên quan đến vấn đề đầu gối của Mbappe. Trước đó, sự im lặng từ CLB đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong truyền thông Madrid về mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Lịch thi đấu dày đặc chờ đợi, Real Madrid thận trọng tối đa

Ban huấn luyện từng cố gắng kiểm soát tình trạng của Mbappe bằng cách cho anh nghỉ ở nhiều trận quan trọng, bao gồm cuộc chạm trán với Manchester City tại Champions League hồi tháng 12, bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha, trận thắng Real Sociedad ở LaLiga và màn tái đấu với Benfica tuần trước.

Thể trạng của Mbappe từ lâu đã có vấn đề

Thể trạng của Mbappe từ lâu đã có vấn đề

Arbeloa khẳng định mục tiêu lớn nhất là để Mbappe hồi phục hoàn toàn, trở lại với thể trạng 100% và sự tự tin tuyệt đối.

Sau trận gặp Getafe tại Bernabeu, Real Madrid sẽ làm khách trước Celta Vigo, trước khi đối đầu Man City ở lượt đi vòng 1/8 Champions League ngày 11/3. Họ tiếp tục đối đầu Elche ngày 14/3 và hành quân tới Manchester cho trận lượt về ngày 17/3.

Hiện tại, Real Madrid đang kém đội đầu bảng Barcelona 4 điểm trên bảng xếp hạng LaLiga, trong bối cảnh đối thủ xứ Catalunya vừa đánh bại Villarreal 4-1 cuối tuần qua.

Nỗi lo trước thềm World Cup 2026

Chấn thương đầu gối của Kylian Mbappe không chỉ khiến Real Madrid đau đầu, mà còn làm cả nước Pháp đứng ngồi không yên trước thềm FIFA World Cup 2026. Là một trong những ngôi sao đáng xem và được chờ đợi nhất tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Mbappe được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai “đầu tàu” của "Gà trống Gaulois" trong hành trình chinh phục cúp vàng.

Mbappe là đầu tàu hàng công của ĐT Pháp

Mbappe là đầu tàu hàng công của ĐT Pháp

Trong bối cảnh chỉ còn hơn ba tháng nữa "Les Bleus" sẽ bước vào trận ra quân vòng bảng (ngày 17/6 gặp ĐT Senegal), việc chân sút sinh năm 1998 vẫn đang vật lộn với vấn đề đầu gối khiến giới mộ điệu xứ lục lăng không khỏi lo lắng.

Nếu Mbappe không đạt 100% thể trạng sẽ là tổn thất khổng lồ, không chỉ về chuyên môn mà còn ở yếu tố tinh thần. Bởi anh chính là đội trưởng, là niềm tin và nguồn cảm hứng lớn nhất của tuyển Pháp ở các giải đấu lớn thời điểm hiện tại.

Real Madrid có thể kiên nhẫn với phương án bảo tồn, nhưng đồng hồ đếm ngược tới World Cup thì không chờ ai. Và với người hâm mộ Pháp lúc này, mỗi bản cập nhật y tế về Mbappe đều quan trọng chẳng khác nào… kết quả một trận chung kết.

03/03/2026 09:10 AM (GMT+7)
