MU bật đèn xanh cho kế hoạch cực sốc trị giá 50 tỉ USD

MU bật đèn xanh cho kế hoạch cực sốc, được cho là đã đồng ý tham dự giải bóng rổ mới ở châu Âu, với việc CLB chuẩn bị ra mắt một đội bóng mới rổ mới. Cụ thể, theo Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Ý, Gianni Petrucci, MU sắp thành lập một đội bóng rổ.

Có thông tin cho rằng Quỷ đỏ đã bật đèn xanh cho phép đội bóng tham gia giải NBA châu Âu. Kế hoạch này sẽ chứng kiến ​​các thành phố lớn của châu Âu, bao gồm Manchester, đăng cai tổ chức các giải đấu bóng rổ nhượng quyền thương mại đầu tiên. Mục tiêu của kế hoạch là tận dụng sự phổ biến ngày càng tăng của bóng rổ bên ngoài nước Mỹ và trong phạm vi châu Âu.

Phát biểu với tờ Corriere dello Sport của Ý, Petrucci tuyên bố: "Đây là một giải đấu mới sẽ mang lại lợi ích cho hệ thống, mang lại nguồn lực và tính giải trí. Thỏa thuận cũng lưu ý rằng các CLB đã đăng ký phải tham gia các giải đấu quốc nội tương ứng của họ".

Lãnh đạo MU bật đèn xanh cho kế hoạch cực sốc thâm nhập thị trường bóng rổ trị giá 50 tỉ USD. ẢNH: CAMERA SPORT

Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Ý, Gianni Petrucci nói thêm: "Trong một thị trường trị giá 50 tỷ đô la (37,9 tỉ bảng Anh), bóng rổ châu Âu chỉ có giá trị thương mại là 200 triệu đô la (152 triệu bảng Anh). Giải đấu NBA châu Âu chính là cơ hội để tăng tính cạnh tranh và mở rộng quy mô. Nếu Manchester United, đội bóng nổi tiếng nhất thế giới, đã đồng ý thì chắc chắn phải có lý do".

Ngày khởi động tiềm năng của giải NBA Châu Âu hiện được lên kế hoạch vào đầu mùa giải 2027 - 2028. Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh đồng sở hữu của MU Sir Jim Ratcliffe đang tìm kiếm các nguồn doanh thu bổ sung để cải thiện tình hình tài chính của đội chủ sân Old Trafford. Mặc dù đạt doanh thu kỷ lục năm ngoái, MU vẫn tiếp tục thua lỗ.

Nếu kế hoạch thành lập 1 CLB bóng rổ được MU triển khai, đây không phải là lần đầu tiên "quỷ đỏ" sở hữu một đội bóng rổ. Trở lại những năm 1980, đội bóng rổ của Manchester United đã giành chức vô địch giải đấu và thu hút khoảng 1.500 khán giả tại Trung tâm Thể thao Stretford.

Họ đã cạnh tranh với những đội bóng lớn như Barcelona và Real Madrid. Tuy nhiên, đội bóng rổ của MU không tồn tại được lâu. Năm 1988, một nhóm doanh nhân địa phương đã mua lại đội bóng rổ của MU, đổi tên thành Manchester Eagles và sau đó là Manchester Giants sau khi sáp nhập với đội Olympic City Giants. Đội bóng hiện tại được gọi là Manchester Basketball và được thành lập vào năm 2024, sau khi Liên đoàn Bóng rổ Anh và Manchester Giants giải thể.