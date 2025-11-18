Nghi vấn sao Real giả chấn thương, HLV tuyển Tây Ban Nha bị đồn có "tư thù"

Chấn thương thật thì làm căng

Đội tuyển Tây Ban Nha sắp có trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ (2h45, 19/11) để hoàn tất chiến dịch vòng loại World Cup 2026, họ chỉ cần không thua với cách biệt 7 bàn trở lên là chắc chắn đặt vé tới Bắc Mỹ năm sau. Với bối cảnh này, việc mất một số trụ cột không phải là điều gây khó cho TBN.

HLV De la Fuente (phải) làm căng với Barcelona trong 2 tháng qua về việc sử dụng Lamine Yamal

Trước đợt tập trung này, TBN đã không có Pedri, Rodri, Dani Carvajal và Lamine Yamal vì những chấn thương khác nhau. Trường hợp của Yamal gây nhiều chú ý khi tiền đạo của Barcelona lên tuyển nhưng sau đó lại rút, và trước khi anh tập trung đã được Barca cho điều trị chấn thương vùng háng, nhưng Barca không nói gì với LĐBĐ Tây Ban Nha về việc này.

Sự việc gây bực mình cho HLV Luis de la Fuente, nhưng Barcelona không bận tâm đến thái độ của ông này bởi ở đợt tập trung trước, De la Fuente đã gọi Yamal lên, biết Yamal chấn thương nhưng vẫn cho tiêm thuốc giảm đau để cầu thủ này đá, để rồi Yamal bị nặng hơn và nghỉ vài trận cho Barcelona. Dư luận TBN tranh luận rằng có lẽ Barca đã cố ý làm vậy để bảo vệ cầu thủ của mình.

Nghi vấn giả chấn thương thì im tiếng

Mới đây có thêm một tuyển thủ khác của TBN bị chấn thương. Trung vệ Dean Huijsen đã ngồi ngoài ở trận TBN gặp Georgia hôm thứ Bảy và trước trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Huijsen đã được trả về Real Madrid để cho bình phục hoàn toàn.

Huijsen đau háng ở tuyển, rời tuyển về Real Madrid thì được chẩn đoán không bị chấn thương

Điều kỳ khôi là ngay sau khi Huijsen được phép trở về CLB, một số hãng tin của TBN cho hay trung vệ này đã lập tức được bộ phận y tế của Real Madrid xác định không gặp chấn thương nào cả. Huijsen sẽ chỉ nghỉ 2 ngày rồi tập lại và sẵn sàng cho trận gặp Elche ở vòng tiếp theo tại La Liga.

Thông tin này dấy lên mối nghi rằng Huijsen chỉ giả vờ chấn thương để khỏi đá một trận đấu mà TBN có thua cũng khá chắc vé dự World Cup. Và trong khi De la Fuente làm ồn ào trường hợp của Yamal, ông này tuyệt nhiên không đả động gì đến Huijsen trong cuộc họp báo trước trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ.

Fan Barcelona cho rằng De la Fuente bị nghi ngờ có tư thù nào đó dành cho Barcelona với cách ông này “vắt kiệt” các cầu thủ chủ lực của Barca trên tuyển, nhất là Pedri và Yamal, trong khi gần đây số cầu thủ Real Madrid được gọi lên tuyển rất ít. Dani Olmo cũng được gọi lên tuyển đợt này dù Olmo tháng trước đã bị đau khi tập trung tuyển và sau đó nghỉ mất gần 1 tháng cho Barca.