Ronaldo được mời đến Nhà Trắng gặp Tổng thống Trump, chờ đấu ĐT Mỹ

Theo thông tin từ trang MS NOW, Ronaldo sẽ có mặt tại Nhà Trắng trong hôm nay (18/11). Các quan chức của Nhà Trắng đã xác nhận lịch gặp Ronaldo trùng ngày Tổng thống Trump tiếp Thái tử kiêm Thủ tướng Saudi Arabia - Mohammed Bin Salman. Hiện chưa rõ 2 cuộc gặp này có liên quan hay không, dù Ronaldo đang thi đấu cho Al Nassr tại giải Saudi League.

Cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Ronaldo rất được chú ý

Bồ Đào Nha của Ronaldo gần đây đã đoạt vé đến World Cup 2026 sau chiến thắng đậm đà 9-1 trước Armenia. Ở trận này, CR7 không thi đấu vì án treo giò.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico. Trong khi đó, Ronaldo sẽ là 1 trong những cầu thủ được quan tâm lớn nhất ở giải đấu này, khi CR7 xác định đây là kỳ World Cup cuối trong sự nghiệp.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với nhà báo Piers Morgan, Ronaldo đã công khai mong muốn gặp Tổng thống Trump: "Nếu thế giới được hòa bình, đó chính là mục tiêu của chúng tôi. Ông ấy là một trong những người có thể thay đổi hoặc góp phần thay đổi thế giới. Mục tiêu chính của tôi là được gặp Tổng thống Trump để nói về hòa bình thế giới. Nếu có thể sắp xếp, tôi rất muốn ngồi xuống với ông ấy.

Tại Mỹ hay bất cứ đâu, tôi đều muốn gặp ông ấy. Tôi biết ông ấy từng đến Saudi Arabia. Tôi hy vọng một ngày nào đó được ngồi lại với ông ấy vì tôi thực sự thích con người của Tổng thống Trump. Tôi tôn trọng những người như ông ấy".

Trong khi đó, theo tờ The Athletic, Liên đoàn bóng đá Mỹ và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đang sắp xếp để 2 ĐTQG của 2 nước này gặp nhau trước thềm World Cup 2026. Trận đấu dự kiến diễn ra tại Atlanta vào tháng 3/2026. Hiện đôi bên vẫn đang hoàn tất những đàm phán cuối cùng.