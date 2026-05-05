Man City và cú ngã bước ngoặt: Arsenal đừng mừng vội, bài học West Ham chưa thể quên

Những lỗi “khó đỡ”

Hiếm có kết quả trận đấu nào mà về mặt tỷ số thì nó làm mãn nhãn fan trung lập, nhưng đồng thời khiến 3 nhóm fan khác nhau đồng loạt… thất vọng. Trận hòa 3-3 giữa Everton và Man City là ví dụ: Man City trượt ngã ở cuối cuộc đua vô địch, Everton một lần nữa mất chiến thắng ở phút bù giờ trong lúc đua vé dự châu Âu, và Arsenal mừng hụt vì họ suýt bỏ cách Man City tận 6 điểm.

Guehi, từ "đá tảng" của hàng thủ Man City tới tội đồ với sai lầm không thể tin nổi

Đây là kiểu trận đấu mà ngay đến những HLV xuất sắc nhất làng bóng đá cũng chẳng biết làm thế nào để kiểm soát. Man City khống chế suốt hiệp 1 và chỉ để Everton có 1 cơ hội, họ vẫn tiếp tục duy trì ưu thế trong 15 phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên Everton vùng lên một cách dữ dội ở 20 phút kế tiếp và tạo ra bước ngoặt.

Pha chuyền về tai hại của Marc Guehi dĩ nhiên là điểm nóng của trận đấu bởi cho đến lúc đó, Donnarumma 2 lần từ chối những cơ hội rất nguy hiểm của Ndiaye khiến Everton có lẽ đã phải tiếc với những cơ hội ít ỏi tạo được. Gia nhập Man City từ tháng 1, Guehi cùng Khusanov khiến Man City trở nên chắc chắn và có một chuỗi thắng tại Premier League để bám đuổi Arsenal.

Sai lầm của Guehi là không thể ngờ tới bởi bất cứ ai, kể cả Pep Guardiola. Đó là khởi đầu của một chuỗi pha bóng lỗi bên phía Man City: Nico Gonzalez xử lý bước 1 hỏng kể cả khi không ai đứng bên cạnh, Nunes trượt ngã ở sân nhà trong lúc Everton phản công, Khusanov cũng mất bóng dẫn tới một cơ hội cho Ndiaye, và Kovacic xoạc trượt với Rohl dẫn tới bàn thua phút 81.

Thói quen “rơi vàng”

Đáng nói là trước khi những sai lầm đó liên tục xảy đến, Everton cũng ở tình thế tương tự sau khi bị Doku chọc thủng lưới. Một ví dụ tiêu biểu là pha bóng cuối hiệp 1 khi Everton đã đoạt bóng để phản công, nhưng O’Brien không chủ động trong pha nhận bóng và bị Doku từ phía sau đè mặt để cắt bóng dẫn tới Man City phản công ngược.

David Moyes không ít lần ôm đầu trong những phút cuối, nhất là khi các tiền đạo của ông cố ghi thêm bàn thay vì câu giờ

Thú vị thay chính O’Brien sau đó ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Everton, cho thấy sự quan trọng của đà tâm lý thi đấu sau khi Guehi “biếu” cho Everton bàn thắng. Nhưng cũng chính Everton mở ra cơ hội để Man City trở lại trận đấu: Hàng thủ dâng cao khó hiểu và để Haaland băng xuống ghi bàn, Tarkowski và Keane đã đấu Haaland rất nhiều lần nhưng vẫn để Haaland chơi đúng sở trường là băng xuống đón các quả chọc khe.

10 phút cuối của các tiền đạo Everton thực sự rất tệ. Họ tìm bàn nữa kết liễu Man City thay vì giữ bóng chờ hết giờ, để rồi mất bóng lần này tới lần khác và cho Man City thêm cơ hội. Barry lập cú đúp cho Everton nhưng cũng chính Barry có những pha bóng tấn công hăm hở để ghi hat-trick, dẫn tới Everton mất bóng và trở lại thế chống đỡ.

Sau liên tiếp những trận để mất chiến thắng ở phút bù giờ, các cầu thủ Everton vẫn tỏ ra kém xảo quyệt khi cần bảo vệ thế dẫn bàn trước một đội tấn công rất nguy hiểm. Nếu học được bài học từ những trận trước thì giờ họ đã ở vị trí tốt hơn nhiều trong cuộc đua châu Âu, và càng khiến Arsenal bỏ xa Man City hơn.

Cuộc chiến của sai lầm

Như đã nói, có 3 nhóm fan đồng loạt thất vọng với kết quả trận đấu. Dù vậy Arsenal vẫn là bên vui nhất, vì họ từ giờ tới cuối mùa sẽ có quyền tự quyết để đăng quang Premier League lần đầu sau 2 thập kỷ. Họ thậm chí có thể hòa 1 trong 3 trận còn lại và vẫn có thể vô địch.

3 mùa trước Arsenal đều đã mất điểm ít nhất 1 lần khi gặp West Ham

3 trận cuối, Arsenal gặp tới 2 đối thủ đã an bài mùa giải là Burnley & Crsytal Palace, trận còn lại và cũng là khó nhất sẽ là trước một West Ham cần thoát khỏi khu vực xuống hạng. Lợi thế tâm lý cho Arsenal giờ là quá nhiều và họ chỉ việc tận dụng nó để đi tới chức vô địch. Nếu họ vẫn có cách vứt đi lợi thế ấy, cơ hội vô địch chưa chắc sẽ trở lại với Arsenal lần nữa.

Nói đến West Ham, đánh giá thấp đối thủ này sẽ là điều rất nguy hiểm cho Arsenal. 3 mùa giải gần nhất West Ham luôn luôn khiến Arsenal chia điểm, “The Hammers” thậm chí đã có 2 lần liên tiếp thắng tại Emirates trong các mùa 2023/24 và 2024/25. Đẳng cấp hai đội có thể chênh lệch, nhưng West Ham lúc này đang ở thế đường cùng và sẽ là một đối thủ đáng sợ.

Các cầu thủ Arsenal phải xem trận Everton – Man City vừa diễn ra như một bài học cho chính họ. Không quan trọng đẳng cấp của từng cá nhân và cả tập thể cao tới đâu, một thoáng mất tập trung của chỉ 1 người cũng có thể kéo theo một loạt hệ lụy cho cả đội mà HLV trưởng cũng không thể sửa được. Bài học đó phải được áp dụng đêm nay với Atletico, và sau đó là West Ham.