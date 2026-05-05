Man City và cú ngã bước ngoặt: Arsenal đừng mừng vội, bài học West Ham chưa thể quên

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Freiburg vs Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Liverpool vs Chelsea
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs AFC Bournemouth
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Manchester United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lazio vs Inter Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Manchester City vs Brentford
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Como - COM Como
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Man City và cú ngã bước ngoặt: Arsenal đừng mừng vội, bài học West Ham chưa thể quên

Sự kiện: Premier League 2025-26 Manchester City Arsenal

Man City đã trượt ngã ở thời điểm rất nhạy cảm của cuộc đua vô địch, nhưng Arsenal cũng chưa nên mừng vội.

   

Những lỗi “khó đỡ”

Hiếm có kết quả trận đấu nào mà về mặt tỷ số thì nó làm mãn nhãn fan trung lập, nhưng đồng thời khiến 3 nhóm fan khác nhau đồng loạt… thất vọng. Trận hòa 3-3 giữa Everton và Man City là ví dụ: Man City trượt ngã ở cuối cuộc đua vô địch, Everton một lần nữa mất chiến thắng ở phút bù giờ trong lúc đua vé dự châu Âu, và Arsenal mừng hụt vì họ suýt bỏ cách Man City tận 6 điểm.

Guehi, từ "đá tảng" của hàng thủ Man City tới tội đồ với sai lầm không thể tin nổi

Guehi, từ "đá tảng" của hàng thủ Man City tới tội đồ với sai lầm không thể tin nổi

Đây là kiểu trận đấu mà ngay đến những HLV xuất sắc nhất làng bóng đá cũng chẳng biết làm thế nào để kiểm soát. Man City khống chế suốt hiệp 1 và chỉ để Everton có 1 cơ hội, họ vẫn tiếp tục duy trì ưu thế trong 15 phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên Everton vùng lên một cách dữ dội ở 20 phút kế tiếp và tạo ra bước ngoặt.

Pha chuyền về tai hại của Marc Guehi dĩ nhiên là điểm nóng của trận đấu bởi cho đến lúc đó, Donnarumma 2 lần từ chối những cơ hội rất nguy hiểm của Ndiaye khiến Everton có lẽ đã phải tiếc với những cơ hội ít ỏi tạo được. Gia nhập Man City từ tháng 1, Guehi cùng Khusanov khiến Man City trở nên chắc chắn và có một chuỗi thắng tại Premier League để bám đuổi Arsenal.

Sai lầm của Guehi là không thể ngờ tới bởi bất cứ ai, kể cả Pep Guardiola. Đó là khởi đầu của một chuỗi pha bóng lỗi bên phía Man City: Nico Gonzalez xử lý bước 1 hỏng kể cả khi không ai đứng bên cạnh, Nunes trượt ngã ở sân nhà trong lúc Everton phản công, Khusanov cũng mất bóng dẫn tới một cơ hội cho Ndiaye, và Kovacic xoạc trượt với Rohl dẫn tới bàn thua phút 81.

Thói quen “rơi vàng”

Đáng nói là trước khi những sai lầm đó liên tục xảy đến, Everton cũng ở tình thế tương tự sau khi bị Doku chọc thủng lưới. Một ví dụ tiêu biểu là pha bóng cuối hiệp 1 khi Everton đã đoạt bóng để phản công, nhưng O’Brien không chủ động trong pha nhận bóng và bị Doku từ phía sau đè mặt để cắt bóng dẫn tới Man City phản công ngược.

David Moyes không ít lần ôm đầu trong những phút cuối, nhất là khi các tiền đạo của ông cố ghi thêm bàn thay vì câu giờ

David Moyes không ít lần ôm đầu trong những phút cuối, nhất là khi các tiền đạo của ông cố ghi thêm bàn thay vì câu giờ

Thú vị thay chính O’Brien sau đó ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Everton, cho thấy sự quan trọng của đà tâm lý thi đấu sau khi Guehi “biếu” cho Everton bàn thắng. Nhưng cũng chính Everton mở ra cơ hội để Man City trở lại trận đấu: Hàng thủ dâng cao khó hiểu và để Haaland băng xuống ghi bàn, Tarkowski và Keane đã đấu Haaland rất nhiều lần nhưng vẫn để Haaland chơi đúng sở trường là băng xuống đón các quả chọc khe.

10 phút cuối của các tiền đạo Everton thực sự rất tệ. Họ tìm bàn nữa kết liễu Man City thay vì giữ bóng chờ hết giờ, để rồi mất bóng lần này tới lần khác và cho Man City thêm cơ hội. Barry lập cú đúp cho Everton nhưng cũng chính Barry có những pha bóng tấn công hăm hở để ghi hat-trick, dẫn tới Everton mất bóng và trở lại thế chống đỡ.

Sau liên tiếp những trận để mất chiến thắng ở phút bù giờ, các cầu thủ Everton vẫn tỏ ra kém xảo quyệt khi cần bảo vệ thế dẫn bàn trước một đội tấn công rất nguy hiểm. Nếu học được bài học từ những trận trước thì giờ họ đã ở vị trí tốt hơn nhiều trong cuộc đua châu Âu, và càng khiến Arsenal bỏ xa Man City hơn.

Cuộc chiến của sai lầm

Như đã nói, có 3 nhóm fan đồng loạt thất vọng với kết quả trận đấu. Dù vậy Arsenal vẫn là bên vui nhất, vì họ từ giờ tới cuối mùa sẽ có quyền tự quyết để đăng quang Premier League lần đầu sau 2 thập kỷ. Họ thậm chí có thể hòa 1 trong 3 trận còn lại và vẫn có thể vô địch.

3 mùa trước&nbsp;Arsenal đều đã mất điểm ít nhất 1 lần khi gặp West Ham

3 mùa trước Arsenal đều đã mất điểm ít nhất 1 lần khi gặp West Ham

3 trận cuối, Arsenal gặp tới 2 đối thủ đã an bài mùa giải là Burnley & Crsytal Palace, trận còn lại và cũng là khó nhất sẽ là trước một West Ham cần thoát khỏi khu vực xuống hạng. Lợi thế tâm lý cho Arsenal giờ là quá nhiều và họ chỉ việc tận dụng nó để đi tới chức vô địch. Nếu họ vẫn có cách vứt đi lợi thế ấy, cơ hội vô địch chưa chắc sẽ trở lại với Arsenal lần nữa.

Nói đến West Ham, đánh giá thấp đối thủ này sẽ là điều rất nguy hiểm cho Arsenal. 3 mùa giải gần nhất West Ham luôn luôn khiến Arsenal chia điểm, “The Hammers” thậm chí đã có 2 lần liên tiếp thắng tại Emirates trong các mùa 2023/24 và 2024/25. Đẳng cấp hai đội có thể chênh lệch, nhưng West Ham lúc này đang ở thế đường cùng và sẽ là một đối thủ đáng sợ.

Các cầu thủ Arsenal phải xem trận Everton – Man City vừa diễn ra như một bài học cho chính họ. Không quan trọng đẳng cấp của từng cá nhân và cả tập thể cao tới đâu, một thoáng mất tập trung của chỉ 1 người cũng có thể kéo theo một loạt hệ lụy cho cả đội mà HLV trưởng cũng không thể sửa được. Bài học đó phải được áp dụng đêm nay với Atletico, và sau đó là West Ham.

8

Bayern Munich - PSG 07.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Bayern Munich
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 07/05
Thể lệ
Video bóng đá Everton - Man City: 11 phút thảm họa, cú cứa lòng cứu cuộc đua vô địch (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Everton - Man City: 11 phút thảm họa, cú cứa lòng cứu cuộc đua vô địch (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 35 Ngoại hạng Anh) Man City từ thế dẫn bàn trước đã trải qua hiệp 2 vô cùng kinh hoàng trước một Everton đầy khí thế.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/05/2026 04:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN