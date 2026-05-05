Man City "tự bắn vào chân": Pep Guardiola thất thần, bị fan Arsenal chế giễu

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Freiburg vs Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Liverpool vs Chelsea
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs AFC Bournemouth
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Manchester United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lazio vs Inter Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Manchester City vs Brentford
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Como - COM Como
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Man City "tự bắn vào chân": Pep Guardiola thất thần, bị fan Arsenal chế giễu

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester City

Các CĐV Arsenal mỉa mai HLV Pep Guardiola, sau khi Man City đánh mất lợi thế đua vô địch Ngoại hạng Anh.

   

Pep Guardiola bị fan Arsenal mỉa mai

Trong những tuần gần đây, Arsenal thường bị đặt dấu hỏi về bản lĩnh ở giai đoạn then chốt. Thế nhưng, ở trận hòa 3-3 giữa Everton và Man City vào rạng sáng 5/5 (giờ Việt Nam), người bị bắt gặp “tìm đến chai nước” lại là Pep Guardiola. Đó chỉ là một ngụm nước lọc, nhưng cũng khó trách nếu ông chọn thứ gì đó “nặng đô” hơn sau trận hòa trên sân Hill Dickinson, kết quả có thể khiến Man City phải trả giá bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Pep Guardiola tỏ ra thất thần khi chứng kiến Man&nbsp;City đánh rơi điểm số trên sân của Everton

Pep Guardiola tỏ ra thất thần khi chứng kiến Man City đánh rơi điểm số trên sân của Everton

Sau nhiều tuần liền CĐV Arsenal bị chế giễu vì đánh rơi lợi thế dẫn đầu, lần này tâm điểm lại thuộc về Pep Guardiola cùng Man City. Một người dùng trên X đã chụp được khoảnh khắc Pep Guardiola ngồi thất thần trên băng ghế tại Hill Dickinson, tu một hơi dài từ chai nước. Bức ảnh được chú thích đầy ẩn ý: “Pep đã ‘tìm đến chai’”.

Cụm từ “bottle”, ám chỉ sự thiếu bản lĩnh, từ lâu đã trở thành chủ đề xuyên suốt trong cuộc đua vô địch mùa này. Trước đó, một CĐV Man City quen mặt thường xuyên châm chọc Arsenal bằng cách nhấp nước từ chiếc chai mang chủ đề “Pháo thủ” trước ống kính truyền hình, ngụ ý đối thủ “run tay” ở thời khắc quyết định.

Thế nhưng lần này, chính người hâm mộ ấy lại bị bắt gặp ôm đầu thất vọng tại Merseyside. Đáng chú ý, chiếc chai nhựa quen thuộc, lần này chưa được sử dụng, vẫn lộ ra từ túi áo khoác của anh ta.

Một CĐV viết trên X: “Cuộc đời đổi chiều nhanh thật”.

Người khác bình luận: “Cầu nguyện cho anh chàng này đi, vì sắp bị đem ra làm meme khắp nơi rồi”.

Fan Arsenal mở hội

Không chỉ người hâm mộ, nhiều nhân vật nổi tiếng cũng tranh thủ “đổ thêm dầu vào lửa” sau cú sảy chân mới nhất của Man City.

Fan cuồng Arsenal, MC nổi tiếng Piers Morgan, từng chứng kiến đội nhà thua 1-2 trước “The Citizens” hai tuần trước, nay không bỏ lỡ cơ hội “xoáy sâu”.

Man&nbsp;City đã gỡ hòa 3-3 sau khi bị dẫn 1-3, nhưng họ cần một chiến thắng

Man City đã gỡ hòa 3-3 sau khi bị dẫn 1-3, nhưng họ cần một chiến thắng

Ông viết trên X: “BÙM! City nghẹt thở. BÙM! Everton hiên ngang. BÙM! Arsenal hơn 5 điểm. BÙM! 3 trận cuối đều ở London. BÙM! Quyền tự quyết trong tay chúng ta. Đưa chúng ta về đích đi, Arteta”.

Hiện tại, Man City kém 5 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu, đồng thời phải hy vọng một trong ba đối thủ còn lại của Arsenal, West Ham, Burnley hoặc Crystal Palace, tạo nên cú sốc ở chặng nước rút.

Tuy nhiên, ông bầu quyền Anh Frank Warren dường như đã cảm nhận rõ vạch đích dành cho Arsenal. Ông đăng tải: “Giờ là chúng ta tự quyết định số phận! Còn 3 trận Premier League cực lớn nữa và danh hiệu sẽ trở lại Bắc London”.

Hàng loạt CĐV khác cũng “mở hội” sau kết quả này. Một người viết: “Không có KDB (Kevin De Bruyne) và Rodri, ‘quái vật tinh thần’ giờ trông như Tottenham phiên bản cay hơn”.

Người khác tuyên bố: “Nếu chúng ta vô địch mùa này, nơi này sẽ trở nên không thể chịu nổi với một số người”.

Một ý kiến nữa khẳng định: “Lần này họ mới là kẻ ‘gãy gánh’”.

Và một CĐV kết lại đầy phấn khích: “Bơm thẳng cảm xúc này vào huyết quản tôi đi!”

8

Bayern Munich - PSG 07.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Bayern Munich
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 07/05
Thể lệ
Man City và cú ngã bước ngoặt: Arsenal đừng mừng vội, bài học West Ham chưa thể quên
Man City và cú ngã bước ngoặt: Arsenal đừng mừng vội, bài học West Ham chưa thể quên

Man City đã trượt ngã ở thời điểm rất nhạy cảm của cuộc đua vô địch, nhưng Arsenal cũng chưa nên mừng vội.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/05/2026 07:38 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN