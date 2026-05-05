Man City "tự bắn vào chân": Pep Guardiola thất thần, bị fan Arsenal chế giễu

Pep Guardiola bị fan Arsenal mỉa mai

Trong những tuần gần đây, Arsenal thường bị đặt dấu hỏi về bản lĩnh ở giai đoạn then chốt. Thế nhưng, ở trận hòa 3-3 giữa Everton và Man City vào rạng sáng 5/5 (giờ Việt Nam), người bị bắt gặp “tìm đến chai nước” lại là Pep Guardiola. Đó chỉ là một ngụm nước lọc, nhưng cũng khó trách nếu ông chọn thứ gì đó “nặng đô” hơn sau trận hòa trên sân Hill Dickinson, kết quả có thể khiến Man City phải trả giá bằng chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Pep Guardiola tỏ ra thất thần khi chứng kiến Man City đánh rơi điểm số trên sân của Everton

Sau nhiều tuần liền CĐV Arsenal bị chế giễu vì đánh rơi lợi thế dẫn đầu, lần này tâm điểm lại thuộc về Pep Guardiola cùng Man City. Một người dùng trên X đã chụp được khoảnh khắc Pep Guardiola ngồi thất thần trên băng ghế tại Hill Dickinson, tu một hơi dài từ chai nước. Bức ảnh được chú thích đầy ẩn ý: “Pep đã ‘tìm đến chai’”.

Cụm từ “bottle”, ám chỉ sự thiếu bản lĩnh, từ lâu đã trở thành chủ đề xuyên suốt trong cuộc đua vô địch mùa này. Trước đó, một CĐV Man City quen mặt thường xuyên châm chọc Arsenal bằng cách nhấp nước từ chiếc chai mang chủ đề “Pháo thủ” trước ống kính truyền hình, ngụ ý đối thủ “run tay” ở thời khắc quyết định.

Thế nhưng lần này, chính người hâm mộ ấy lại bị bắt gặp ôm đầu thất vọng tại Merseyside. Đáng chú ý, chiếc chai nhựa quen thuộc, lần này chưa được sử dụng, vẫn lộ ra từ túi áo khoác của anh ta.

Một CĐV viết trên X: “Cuộc đời đổi chiều nhanh thật”.

Người khác bình luận: “Cầu nguyện cho anh chàng này đi, vì sắp bị đem ra làm meme khắp nơi rồi”.

Fan Arsenal mở hội

Không chỉ người hâm mộ, nhiều nhân vật nổi tiếng cũng tranh thủ “đổ thêm dầu vào lửa” sau cú sảy chân mới nhất của Man City.

Fan cuồng Arsenal, MC nổi tiếng Piers Morgan, từng chứng kiến đội nhà thua 1-2 trước “The Citizens” hai tuần trước, nay không bỏ lỡ cơ hội “xoáy sâu”.

Man City đã gỡ hòa 3-3 sau khi bị dẫn 1-3, nhưng họ cần một chiến thắng

Ông viết trên X: “BÙM! City nghẹt thở. BÙM! Everton hiên ngang. BÙM! Arsenal hơn 5 điểm. BÙM! 3 trận cuối đều ở London. BÙM! Quyền tự quyết trong tay chúng ta. Đưa chúng ta về đích đi, Arteta”.

Hiện tại, Man City kém 5 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu, đồng thời phải hy vọng một trong ba đối thủ còn lại của Arsenal, West Ham, Burnley hoặc Crystal Palace, tạo nên cú sốc ở chặng nước rút.

Tuy nhiên, ông bầu quyền Anh Frank Warren dường như đã cảm nhận rõ vạch đích dành cho Arsenal. Ông đăng tải: “Giờ là chúng ta tự quyết định số phận! Còn 3 trận Premier League cực lớn nữa và danh hiệu sẽ trở lại Bắc London”.

Hàng loạt CĐV khác cũng “mở hội” sau kết quả này. Một người viết: “Không có KDB (Kevin De Bruyne) và Rodri, ‘quái vật tinh thần’ giờ trông như Tottenham phiên bản cay hơn”.

Người khác tuyên bố: “Nếu chúng ta vô địch mùa này, nơi này sẽ trở nên không thể chịu nổi với một số người”.

Một ý kiến nữa khẳng định: “Lần này họ mới là kẻ ‘gãy gánh’”.

Và một CĐV kết lại đầy phấn khích: “Bơm thẳng cảm xúc này vào huyết quản tôi đi!”