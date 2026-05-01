Dự đoán vòng 35 Ngoại hạng Anh: MU hạ Liverpool lấy vé Cúp C1, Man City gây áp lực cho Arsenal

MU mơ hạ Liverpool

Mục tiêu giành vé dự Cúp C1 mùa sau của MU đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Đội bóng của Carrick đang nắm trong tay 61 điểm, xếp thứ 3 ở bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn top 6 tới 11 điểm. Điều này đồng nghĩa nếu nửa đỏ thành Manchester thắng Liverpool ở vòng 35 sắp tới (21h30, 3/5), họ sẽ giành vé Cúp C1 sớm tới 3 vòng đấu.

Phong độ của Liverpool và MU trong thời gian gần đây khá giống nhau. 5 trận gần nhất của họ tại Ngoại hạng Anh đều là 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Nhưng xét về màn trình diễn, đội chủ sân Old Trafford đáng khen hơn khi họ có được những chiến thắng trước các đối thủ khó chơi như Brentford hay Chelsea dù đội hình bị tổn thất nặng nề.

MU quyết tâm hạ Liverpool thêm lần nữa

Toàn đội MU hiện tin tưởng Carrick. Điều này sẽ thúc đẩy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Ở trận lượt đi mùa giải hiện tại, "Quỷ đỏ" thắng 2-1 ngay trên sân của đối thủ, nên chẳng có lý do gì khi được trở lại Old Trafford, họ bỏ lỡ việc đánh bại Liverpool lần nữa.

Trong 5 lần gần nhất Liverpool đụng độ MU, không có trận nào có ít hơn 3 bàn thắng. Người hâm mộ chờ đợi màn rượt đuổi kịch tính ấy được tiếp diễn trong cuộc chiến tới.

Man City so kè Arsenal quyết liệt

Cuộc chiến giành chức vô địch Ngoại hạng Anh vẫn đang diễn ra khốc liệt. Arsenal hơn Man City 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Với tình hình như vậy, 2 đội quyết tâm không để sảy chân ở vòng 35 sắp tới.

Arsenal sắp tiếp đón Fulham (23h30, 2/5). Trong khi đó, Man City hành quân đến sân của Everton, đối thủ hiện xuống phong độ nghiêm trọng (2h, 5/5).

Fulham không còn mục tiêu để phấn đấu. Nhưng không vì vậy mà Arsenal có thể xem thường cái tên này. Nên nhớ Aston Villa hiện ganh đua quyết liệt cho vé dự Cúp C1 nhưng gần đây bị Fulham đánh bại.

Arsenal thắng Fulham 1-0 ở trận lượt đi. Nhưng đó là cuộc đấu đầy khó khăn đối với "Pháo thủ". Kể cả khi đoàn quân HLV Arteta có lợi thế sân nhà ở trận tới, tình hình cũng vẫn diễn ra đầy khốc liệt.

Arsenal quyết tâm không để bị Man City qua mặt

Nhìn sang Man City, họ lại có thể mơ về chiến thắng với cách biệt lớn trước Everon. "The Toffees" đã thua 3 trong 5 trận gần nhất, chỉ thắng 1 trận và còn lại là 1 trận hòa.

Điều đó trái ngược hoàn toàn so với Man City. Càng về cuối mùa giải, nửa xanh thành Manchester càng thi đấu ổn định. Họ đã thắng trận thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường.

Vấn đề duy nhất của Man City là họ phải thi đấu rất nhiều trong thời gian tới, khi còn phải lo cả sân chơi FA Cup. Đây là lúc để HLV Pep Guardiola trổ tài dụng binh, đưa nửa xanh thành Manchester đến với vinh quang.