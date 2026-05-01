Dự đoán vòng 35 Ngoại hạng Anh: MU hạ Liverpool lấy vé Cúp C1, Man City gây áp lực cho Arsenal

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Leeds United vs Burnley
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Nantes vs Olympique Marseille
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Bayern Munich vs Heidenheim
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Heidenheim - HDH Heidenheim
-
Brentford vs West Ham United
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Valencia vs Atlético de Madrid
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Lorient
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Como vs Napoli
Logo Como - COM Como
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Arsenal vs Fulham
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Metz vs Monaco
Logo Metz - MET Metz
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atalanta vs Genoa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Osasuna vs Barcelona
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Nice vs Lens
Logo Nice - NIC Nice
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Sassuolo vs Milan
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Manchester United vs Liverpool
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Juventus vs Hellas Verona
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Real Betis vs Real Oviedo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Freiburg vs Wolfsburg
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Wolfsburg - WOB Wolfsburg
-
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Parma
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Olympique Lyonnais vs Rennes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Espanyol vs Real Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Chelsea vs Nottingham Forest
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Cremonese vs Lazio
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Roma vs Fiorentina
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Everton vs Manchester City
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Dự đoán vòng 35 Ngoại hạng Anh: MU hạ Liverpool lấy vé Cúp C1, Man City gây áp lực cho Arsenal

Premier League 2025-26

MU có thể định đoạt vé dự Cúp C1 ngay ở vòng 35 Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Man City và Arsenal tiếp tục cạnh tranh chức vô địch.

   

MU mơ hạ Liverpool

Mục tiêu giành vé dự Cúp C1 mùa sau của MU đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Đội bóng của Carrick đang nắm trong tay 61 điểm, xếp thứ 3 ở bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hơn top 6 tới 11 điểm. Điều này đồng nghĩa nếu nửa đỏ thành Manchester thắng Liverpool ở vòng 35 sắp tới (21h30, 3/5), họ sẽ giành vé Cúp C1 sớm tới 3 vòng đấu. 

Phong độ của Liverpool và MU trong thời gian gần đây khá giống nhau. 5 trận gần nhất của họ tại Ngoại hạng Anh đều là 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại. Nhưng xét về màn trình diễn, đội chủ sân Old Trafford đáng khen hơn khi họ có được những chiến thắng trước các đối thủ khó chơi như Brentford hay Chelsea dù đội hình bị tổn thất nặng nề. 

MU quyết tâm hạ Liverpool thêm lần nữa

Toàn đội MU hiện tin tưởng Carrick. Điều này sẽ thúc đẩy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Ở trận lượt đi mùa giải hiện tại, "Quỷ đỏ" thắng 2-1 ngay trên sân của đối thủ, nên chẳng có lý do gì khi được trở lại Old Trafford, họ bỏ lỡ việc đánh bại Liverpool lần nữa.

Trong 5 lần gần nhất Liverpool đụng độ MU, không có trận nào có ít hơn 3 bàn thắng. Người hâm mộ chờ đợi màn rượt  đuổi kịch tính ấy được tiếp diễn trong cuộc chiến tới. 

Man City so kè Arsenal quyết liệt

Cuộc chiến giành chức vô địch Ngoại hạng Anh vẫn đang diễn ra khốc liệt. Arsenal hơn Man City 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Với tình hình như vậy, 2 đội quyết tâm không để sảy chân ở vòng 35 sắp tới. 

Arsenal sắp tiếp đón Fulham (23h30, 2/5). Trong khi đó, Man City hành quân đến sân của Everton, đối thủ hiện xuống phong độ nghiêm trọng (2h, 5/5).

Fulham không còn mục tiêu để phấn đấu. Nhưng không vì vậy mà Arsenal có thể xem thường cái tên này. Nên nhớ Aston Villa hiện ganh đua quyết liệt cho vé dự Cúp C1 nhưng gần đây bị Fulham đánh bại. 

Arsenal thắng Fulham 1-0 ở trận lượt đi. Nhưng đó là cuộc đấu đầy khó khăn đối với "Pháo thủ". Kể cả khi đoàn quân HLV Arteta có lợi thế sân nhà ở trận tới, tình hình cũng vẫn diễn ra đầy khốc liệt.

Arsenal quyết tâm không để bị Man City qua mặt

Nhìn sang Man City, họ lại có thể mơ về chiến thắng với cách biệt lớn trước Everon. "The Toffees" đã thua 3 trong 5 trận gần nhất, chỉ thắng 1 trận và còn lại là 1 trận hòa. 

Điều đó trái ngược hoàn toàn so với Man City. Càng về cuối mùa giải, nửa xanh thành Manchester càng thi đấu ổn định. Họ đã thắng trận thứ 6 liên tiếp trên mọi đấu trường. 

Vấn đề duy nhất của Man City là họ phải thi đấu rất nhiều trong thời gian tới, khi còn phải lo cả sân chơi FA Cup. Đây là lúc để HLV Pep Guardiola trổ tài dụng binh, đưa nửa xanh thành Manchester đến với vinh quang.

Dự đoán tỷ số vòng 35 Ngoại hạng Anh

Ngày 2/5

2h: Leeds United 2-0 Burnley

21h: Wolves 1-3 Sunderland

21h: Brentford 1-1 West Ham

21h: Newcastle 1-2 Brighton

23h30: Arsenal 2-1 Fulham

Ngày 3/5

20h: Bournemouth 1-0 Crystal Palace

21h30: MU 2-1 Liverpool

Ngày 4/5

1h: Aston Villa 2-1 Tottenham

21h: Chelsea 2-2 Nottingham Forest

Ngày 5/5

2h: Everton 0-2 Man City
Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/05/2026 10:54 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN