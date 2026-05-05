Arsenal vs Atlético de Madrid
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Freiburg vs Sporting Braga
Aston Villa vs Nottingham Forest
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Liverpool vs Chelsea
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Fulham vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Manchester United
Lazio vs Inter Milan
Manchester City vs Brentford
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Lecce vs Juventus
Real Sociedad vs Real Betis
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Hellas Verona vs Como
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Burnley vs Aston Villa
Crystal Palace vs Everton
Nottingham Forest vs Newcastle United
West Ham United vs Arsenal
Milan vs Atalanta
Barcelona vs Real Madrid
Pep Guardiola nói gì sau khi Man City suýt thua trước Everton?

Premier League 2025-26 Everton F.C Manchester City

Pep Guardiola đã tỏ ra rất thất vọng

   

Pep Guardiola cùng trợ lý Pep Lijnders đã trải qua những giây phút thẫn thờ trên băng ghế chỉ đạo, khi Man City từ thế dẫn bàn đã mắc một loạt sai lầm và bị dẫn 1-3. Tuy nhiên Erling Haaland và Jeremy Doku đã giải cứu "The Citizens" và trận hòa 3-3 vẫn tốt hơn là thua 2-3, dù Arsenal giờ đã nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Guardiola chỉ có thể nói rằng chừng nào cuộc đua còn khả thi, ông và các học trò sẽ đua tới cùng. "Chúng tôi sẽ đón nhận điểm số này, và chừng nào cuộc đua chưa kết thúc thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục chiến đấu. Trước đây nó đã nằm trong tầm tay của chúng tôi nhưng giờ thì không", Pep nói.

"Đây là một trận đấu tốt, chúng tôi đá tốt trong hiệp 1 mặc dù họ tỏ ra tốt hơn về mặt thể chất. Nhưng hiệp 2 đầy rẫy khó khăn, chúng tôi không kiểm soát được để rồi dẫn tới bàn thua. Everton đã lội ngược dòng khi biết trận đấu này thành một trận bóng kiểu Anh đích thực, họ tranh chấp rất quyết liệt và chuyển trạng thái tốt".

Pep đã lường trước sự khó khăn của trận này, bởi Everton đá máu lửa trên sân nhà và vẫn còn cửa dự cúp châu Âu. "Làm khách tại đây lúc nào cũng khó khăn và tôi phải tán dương họ vì sự tập trung, tâm lý vững lẫn quyết liệt. Kết quả này vẫn tốt hơn là một trận thua, tất nhiên chúng tôi đá để thắng và bao giờ cũng vậy", ông đánh giá.

"Vẫn còn 4 trận nữa và chúng tôi sẽ phải tập trung cho cả 4 trận với tâm lý đá để thắng và không run sợ. Tất nhiên khó khăn của 4 trận đó cũng rất lớn, tôi nghĩ trận gặp Brentford cũng sẽ như thế này thôi. Hãy chờ xem".

Video bóng đá Everton - Man City: 11 phút thảm họa, cú cứa lòng cứu cuộc đua vô địch (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Everton - Man City: 11 phút thảm họa, cú cứa lòng cứu cuộc đua vô địch (Ngoại hạng Anh)

(Vòng 35 Ngoại hạng Anh) Man City từ thế dẫn bàn trước đã trải qua hiệp 2 vô cùng kinh hoàng trước một Everton đầy khí thế.

