Pep Guardiola nói gì sau khi Man City suýt thua trước Everton?

Pep Guardiola cùng trợ lý Pep Lijnders đã trải qua những giây phút thẫn thờ trên băng ghế chỉ đạo, khi Man City từ thế dẫn bàn đã mắc một loạt sai lầm và bị dẫn 1-3. Tuy nhiên Erling Haaland và Jeremy Doku đã giải cứu "The Citizens" và trận hòa 3-3 vẫn tốt hơn là thua 2-3, dù Arsenal giờ đã nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch.

Guardiola chỉ có thể nói rằng chừng nào cuộc đua còn khả thi, ông và các học trò sẽ đua tới cùng. "Chúng tôi sẽ đón nhận điểm số này, và chừng nào cuộc đua chưa kết thúc thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục chiến đấu. Trước đây nó đã nằm trong tầm tay của chúng tôi nhưng giờ thì không", Pep nói.

"Đây là một trận đấu tốt, chúng tôi đá tốt trong hiệp 1 mặc dù họ tỏ ra tốt hơn về mặt thể chất. Nhưng hiệp 2 đầy rẫy khó khăn, chúng tôi không kiểm soát được để rồi dẫn tới bàn thua. Everton đã lội ngược dòng khi biết trận đấu này thành một trận bóng kiểu Anh đích thực, họ tranh chấp rất quyết liệt và chuyển trạng thái tốt".

Pep đã lường trước sự khó khăn của trận này, bởi Everton đá máu lửa trên sân nhà và vẫn còn cửa dự cúp châu Âu. "Làm khách tại đây lúc nào cũng khó khăn và tôi phải tán dương họ vì sự tập trung, tâm lý vững lẫn quyết liệt. Kết quả này vẫn tốt hơn là một trận thua, tất nhiên chúng tôi đá để thắng và bao giờ cũng vậy", ông đánh giá.

"Vẫn còn 4 trận nữa và chúng tôi sẽ phải tập trung cho cả 4 trận với tâm lý đá để thắng và không run sợ. Tất nhiên khó khăn của 4 trận đó cũng rất lớn, tôi nghĩ trận gặp Brentford cũng sẽ như thế này thôi. Hãy chờ xem".