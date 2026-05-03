Arsenal có gần 80% cơ hội vô địch, Rooney dự đoán bỏ xa Man City 5 điểm

Arsenal có gần 80% cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh

Arsenal đã nới rộng khoảng cách với Man City lên 6 điểm sau chiến thắng 3-0 trước Fulham, trong bối cảnh Ngoại hạng Anh chỉ còn 3 vòng nữa. Dù vẫn đá ít hơn "Pháo thủ" 2 trận, đội bóng của Pep Guardiola sẽ đối diện áp lực cực lớn ở giai đoạn còn lại.

2 thất bại trước Bournemouth và Man City từng khiến Arsenal văng khỏi ngôi đầu bảng lần đầu tiên sau 209 ngày. Nhưng kể từ đó, họ liên tiếp hạ Newcastle và Fulham, bên cạnh trận hòa Atletico 1-1 ở bán kết lượt đi Champions League để đập tan nghi ngờ, chỉ trích.

Arsenal được đánh giá cao về cơ hội vô địch

Giờ đây, siêu máy tính của The Analyst dự đoán thầy trò Mikel Arteta có 79,7% cơ hội lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004.

Lịch thi đấu thuận lợi trong giai đoạn cuối mùa giải

Một trong những lý do khiến các tính toán của siêu máy tính ưu ái Arsenal đến vậy là do lịch thi đấu còn lại khá thuận lợi.

Sau trận lượt về Champions League gặp Atletico (6/5), họ sẽ làm khách trên sân của đội bóng đang chật vật đua trụ hạng West Ham (10/5), rồi tiếp đón đội đã xuống hạng Burnley trên sân nhà vào ngày 19/5, trước khi hành quân đến Crystal Palace trong trận đấu cuối mùa vào ngày 24/5.

Phía đối diện, Man City sẽ làm khách trên sân Everton vào ngày 5/5, trước khi tiếp đón Brentford (hạng 6) trên sân khách vào ngày 9/5, Crystal Palace trên sân nhà (14/5), Bournemouth (hạng 8, ngày 20/5) trên sân khách và Aston Villa (hạng 5) trên sân nhà vào vòng cuối hôm 24/5.

Rooney dự đoán Arsenal hơn Man City 5 điểm, chuyên gia tranh cãi

Bình luận trên chương trình "Match of the Day" của BBC, cựu tiền đạo Wayne Rooney rất tự tin vào khả năng Arsenal đăng quang, thậm chí có thể bỏ xa Man City 5 điểm:

"Tôi nghĩ Arsenal sẽ vô địch nhờ lịch thi đấu thuận lợi hơn. Họ sẽ thắng mọi trận đấu và Man City sảy chân. Tôi nghĩ Arsenal sẽ thi đấu khá thảnh thơi. Họ đã chơi tuyệt vời và dẫn đầu bảng xếp hạng trong phần lớn mùa giải, còn lịch thi đấu của Man City có phần nặng nề".

Arsenal sẽ vô địch với lợi thế hiện tại?

Quan điểm của Rooney vấp phải sự phản đối từ cựu thủ môn Joe Hart, người từng 2 lần vô địch cùng Man City vào năm 2012 và 2014: "Tôi không quan tâm Arsenal sẽ thua đội nào, tôi nhìn vào Man City và thấy hàng công của họ rất mạnh. Đội hình Man City toàn những cầu thủ từng nhiều lần vô địch như Gianluigi Donnarumma, Rodri, Bernardo Silva, Haaland".

Trong khi đó, cựu tiền vệ đội tuyển Anh Jamie Redknapp tỏ ra trung lập khi cho rằng 2 đội đều vấp phải thách thức riêng: "Xét đến hiệu số bàn thắng bại, tôi thấy Arsenal có lợi thế lớn hơn khi nhìn vào các trận đấu của hai đội. Nhưng tất cả chúng ta chỉ đang phỏng đoán thôi.

Man City có thể dễ dàng đánh bại các đội khác, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi nghĩ Arsenal là đội được đánh giá cao hơn, nhưng tôi không nghĩ họ có đến 80% cơ hội thắng. Đối với Man City, lịch thi đấu rất dày đặc, còn Arsenal cần chăm sóc các cầu thủ của mình chu đáo hơn một chút".