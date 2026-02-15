Kết quả bóng đá Liverpool - Brighton: Đại thắng 3 bàn, bước ngoặt cuối hiệp 1 (FA Cup)

Brighton đã đánh bại MU ở vòng trước để hẹn Liverpool tại Anfield, và họ khởi đầu tương đối tốt dù không nhiều cơ hội rõ rệt. Nhưng Liverpool lại có cơ hội đáng kể hơn hẳn, Curtis Jones sút xa chệch cột dọc ở phút 29 và tới phút 35 Cody Gakpo đã đánh đầu tung lưới Brighton, nhưng anh việt vị trong tình huống Szoboszlai đá phạt.

Chân dung 3 người lập công cho Liverpool

Liverpool bắt đầu gia tăng sức ép ở 10 phút cuối hiệp 1, Kerkez có cú sút xa vào góc cao bị Steele dùng đầu ngón tay cản phá ở phút 38. Đến phút 42, hậu vệ người Hungary thực hiện đường chuyền vào trung lộ chính xác để Jones xuất hiện tung cú dứt điểm bằng gối đưa Liverpool vượt lên.

Brighton dâng lên đầu hiệp 2 tìm bàn gỡ và Dunk đã suýt đánh đầu thành bàn ở phút 54 nhưng bị Alisson cản phá. Nhưng 2 phút sau Liverpool gia tăng cách biệt, Kerkez chuyền đổi cánh và Salah thực hiện cú đệm 1 chạm cho Szoboszlai sút rất căng ghi bàn thứ 10 từ đầu mùa giải.

Tới phút 67, Salah tỏ ra quá khỏe với Kadioglu khiến hậu vệ người Thổ Nhĩ Kỳ vật ngã anh trong vòng cấm Brighton, và đích thân Salah ghi bàn từ quả penalty. Trận đấu đến đây là an bài, ở phút 81 sao trẻ Rio Ngumoha tưởng như đã nâng tỷ số lên 4-0 nhưng bàn thắng bị bắt lỗi việt vị.

Tỷ số trận đấu: Liverpool 3-0 Brighton (hiệp 1: 1-0).

Ghi bàn (kiến tạo): Jones 42' (Kerkez), Szoboszlai 56' (Salah), Salah 68' (pen)

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konate, Kerkez, Mac Allister, Jones, Wirtz, Salah, Chiesa, Gakpo.

Brighton: Steele, Dunk, van Hecke, Hinshelwood, Kostoulas, Baleba, Kadioglu, Gomez, Gross, Veltman, Howell.