Kết quả bóng đá Aston Villa - Newcastle: Thẻ đỏ tai hại, ngược dòng mãn nhãn (FA Cup)

Aston Villa tiếp đón Newcastle trên sân nhà ở vòng 4 FA Cup 2025/26. Bên phía chủ nhà cất một số chủ lực quạn trọng trong khi đội khách chỉ thiếu vắng một vài cái tên nổi bật. Hai đội nhập cuộc nhanh và không ngại va chạm. Phút 14, Tammy Abraham băng xuống dứt điểm chuẩn xác, mở tỉ số cho Aston Villa.

Woltemade ghi bàn thắng ấn định tỉ số

Do vòng 4 FA Cup chưa áp dụng công nghệ VAR nên tình huống việt vị của Abraham không bị phát hiện, và bàn thắng này được công nhận. Nhận bàn thua đau, Newcastle tràn lên tấn công nhưng không tìm được bàn thắng. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất của trận đấu tới ở phút 45+1.

Thủ thành Bizot băng ra khỏi vòng cấm cản phá sai luật và nhận thẻ đỏ trực tiếp. HLV Emery buộc phải thay Martinez vào sân và Aston Villa chỉ còn chơi với 10 người. Trận đấu tiếp tục nóng lên ở đầu hiệp hai và sau nhiều nỗ lực, Newcastle cuối cùng đã có bàn gỡ hòa do công của Tonali ở phút 63.

HLV Eddie Howe tiếp tục thay người để dồn quân lên. Phút 76, Tonali hoàn thành cú đúp qua đó giúp Newcastle vượt lên dẫn trước. Aston Villa buộc phải dâng lên tìm bàn gỡ. Thế nhưng, những gì họ nhận lại được là bàn thua thứ ba. Người lập công cho đội khách của Woltemade. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong trận.

Tỉ số chung cuộc: Aston Villa 1-3 Newcastle (H1: 1-0)

Ghi bàn

Aston Villa: Abraham 14'

Newcastle: Tonali 63', 78', Woltemade 88'

Thẻ đỏ: Bizot 45+1'

Đội hình xuất phát

Aston Villa: Bizot, Bogarde, Lindelof, Torres, Digne, Onana, Luiz, Rogers, Barkley, Bailey, Abraham

Newcastle: Ramsdale, Hall, Burn, Thiaw, Trippier, Tonali, Ramsey, Osula, Barnes, Woltemade, Murphy