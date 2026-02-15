Sững sờ "khổng lồ nhí" 14 tuổi cao 2m29, ghi điểm bóng rổ dễ như "đi dạo"

Trong làng bóng rổ Canada, bên cạnh những ngôi sao NBA (giải bóng rổ hàng đầu thế giới tại Mỹ) như Shai Gilgeous-Alexander, một tài năng khổng lồ mới nổi khiến cả thế giới phải ngước nhìn, Jeremy Gohier, mới 14 tuổi nhưng cao tới 2m29, đã và đang tỏa sáng tại giải FIBA U16 AmeriCup. Từ chiều cao “khủng” tới kỹ năng công thủ toàn diện, cậu bé này đang trở thành hiện tượng được săn đón trong cộng đồng bóng rổ quốc tế.

Jeremy Gohier sở hữu chiều cao vượt trội

🌟 Jeremy Gohier: Cậu bé khổng lồ đầy triển vọng

Sinh ngày 5/11/2010 tại Quebec, Canada, Jeremy Gohier hiện đang khoác áo đội trẻ Nobel Elite ở Laval và được xem là cầu thủ trẻ cao nhất đội tuyển U16 Canada. Dù chỉ mới 14 tuổi, anh đã ghi dấu ấn với người hâm mộ nhờ khả năng tấn công lẫn phòng ngự toàn diện, thể hiện qua những trận đấu tại FIBA U16 AmeriCup. Trong trận thắng Venezuela 66-62, Gohier ra sân hơn 8 phút, nhưng ngay lập tức thu hút sự chú ý nhờ chiều cao vượt trội.

“Không gì khiến tôi sợ hãi cả, vì tôi luôn là người trẻ nhất trong đội bóng. Tôi đến đây để cạnh tranh và học hỏi”, Gohier chia sẻ về sự tự tin và tinh thần thi đấu.

Huấn luyện viên Daniel Mulumba tại Laval nhận xét: “Ngoài chiều cao, điều làm tôi ấn tượng ở Jeremy là tinh thần làm việc chăm chỉ và sự cạnh tranh khốc liệt. Cậu ấy luôn đặt mục tiêu cao trên sân và không ngừng phát triển kỹ năng”.

Gohier mô tả phong cách chơi của mình chịu ảnh hưởng từ những siêu sao như Giannis Antetokounmpo và Nikola Jokic, chú trọng tầm nhìn sân, ném chính xác và sự dẻo dai những yếu tố quan trọng trong bóng rổ hiện đại.

🏀 Canada và truyền thống “khổng lồ”

Jeremy Gohier không phải là trường hợp duy nhất. Canada đang nổi lên là “quê hương của các cầu thủ khổng lồ”, điển hình là Zach Edey (2m24), hiện thi đấu cho Memphis Grizzlies và là người cao nhất NBA. Edey từng lọt All-Star Five FIBA U19 2021 và thi đấu tại FIBA World Cup 2023.

Một đồng hương khác, Olivier Rioux (19 tuổi, cao 2m33), cũng đã chơi tại nhiều giải trẻ Canada, bao gồm FIBA U17 và U19 World Cups. Rioux hiện là sinh viên Đại học Florida, vẫn còn 4 năm NCAA để phát triển.

Jeremy Gohier và những gương mặt khổng lồ này cho thấy Canada luôn sản sinh ra các ngôi sao NBA, và tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ cao vượt trội phát triển kỹ năng toàn diện, sẵn sàng bước ra đấu trường quốc tế trong vài năm tới.

Jeremy (số 22) nổi bật trong đội hình U16 Canada

⚡ Tầm ảnh hưởng và tiềm năng tương lai

Chỉ mới 14 tuổi nhưng Jeremy Gohier đã được giới chuyên môn NBA để mắt, dự đoán có thể trở thành lựa chọn vòng 1 NBA Draft 2029. Cậu sở hữu khả năng di chuyển linh hoạt, đôi tay khéo léo và nỗ lực thi đấu cao, giúp anh trở thành cầu thủ toàn diện với chiều cao vượt trội.

Cậu cũng thừa nhận đôi khi muốn “trở nên nhỏ hơn” để hòa mình với bạn bè, nhưng Gohier vẫn tự hào với chiều cao 2m29 và sử dụng lợi thế này để chinh phục bóng rổ. Các video kỹ năng của Gohier lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến giới tuyển trạch viên và fan bóng rổ toàn cầu không thể rời mắt.

Với những tố chất hiếm có, cộng với môi trường đào tạo chất lượng tại Laval, Jeremy Gohier được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những ngôi sao bóng rổ khổng lồ tiếp theo của Canada. Sự kết hợp giữa chiều cao ấn tượng, kỹ năng công thủ toàn diện và tinh thần thi đấu quyết liệt hứa hẹn sẽ giúp cậu phát triển vượt bậc trong vài năm tới, sẵn sàng bước vào sân chơi NBA và các giải quốc tế.