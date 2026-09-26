Man City sẽ bị tước bao nhiêu danh hiệu, đội nào hưởng lợi?

Man City đối diện án phạt nặng

Man City bị tuyên có tội với tất cả trừ một trong số 115 cáo buộc mà họ phải đối mặt kể từ năm 2023, sau cuộc điều tra kéo dài bốn năm. Những vi phạm được xem xét diễn ra trong giai đoạn 2009-2018, liên quan đến việc cung cấp thông tin tài chính, các khoản thanh toán cho cầu thủ và huấn luyện viên, cũng như những quy định về tài chính.

Man City đối diện án phạt nặng

Dù vậy, các biện pháp trừng phạt dành cho đội chủ sân Etihad vẫn chưa được thống nhất và Man City dự định kháng cáo. Người phát ngôn của CLB cho biết: “Quá trình đàm phán với Premier League vẫn đang tiếp diễn, với nhiều yếu tố quan trọng cần được hoàn tất và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật. Do đó, lập trường của Man City vẫn nhất quán với tuyên bố của câu lạc bộ hồi tháng 2 năm 2023”.

Phía Man City nói thêm: “Câu lạc bộ đã tuân thủ nghiêm túc quy trình pháp lý trong suốt tám năm qua dựa trên cơ sở rằng hội đồng và ban điều hành Ngoại hạng Anh sẽ hành xử như một cơ quan quản lý độc lập, vô tư và công bằng, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ phe phái nào”.

MU có thể nhận thêm 2 chức vô địch

Trong giai đoạn liên quan tới những vi phạm tài chính, Man City đã giành 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 FA Cup, 3 Cúp Liên đoàn và 2 Siêu cúp Anh. Nếu những chức vô địch Ngoại hạng Anh bị tước và trao cho đội á quân, MU có thể trở thành đội hưởng lợi lớn nhất.

MU có thể nhận thêm 2 chức vô địch

“Quỷ đỏ” đứng thứ hai sau Man City ở các mùa 2011/12 và 2017/18. Nếu kết quả được điều chỉnh, Sir Alex Ferguson có thể được tính thêm chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ 14. Những ngôi sao như Ryan Giggs, Wayne Rooney và Rio Ferdinand cũng có thể được bổ sung thêm một danh hiệu.

Tương tự, chức vô địch mùa 2017/18 nếu được trao lại sẽ thuộc về đội MU của Jose Mourinho. Khi đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể có chức vô địch Ngoại hạng Anh thứ tư, bên cạnh ba lần đăng quang cùng Chelsea. Paul Pogba, Marcus Rashford, Romelu Lukaku hay Scott McTominay cũng nằm trong đội hình MU mùa giải ấy.

Liverpool và Gerrard cũng có thể hưởng lợi

Liverpool là một trường hợp đáng chú ý khác. Đội bóng vùng Merseyside về nhì sau Man City ở mùa 2013/14. Nếu danh hiệu mùa giải đó bị tước và chuyển cho đội đứng thứ hai, Liverpool có thể được công nhận thêm một chức vô địch Ngoại hạng Anh.

Kịch bản này đặc biệt đáng chú ý với Steven Gerrard. Cựu đội trưởng Liverpool chưa từng giành chức vô địch Ngoại hạng Anh trong sự nghiệp cầu thủ. Nếu Liverpool được trao danh hiệu mùa 2013/14, Gerrard cùng Luis Suarez và các đồng đội khi ấy có thể được công nhận là nhà vô địch.

Tuy nhiên, việc tước và trao lại các danh hiệu hiện mới chỉ là một khả năng. Man City vẫn lên kế hoạch kháng cáo và án phạt cuối cùng chưa được hoàn tất. Bên cạnh khả năng liên quan tới danh hiệu, đội chủ sân Etihad còn có thể đối diện những hình phạt khác như trừ điểm, khoản tiền phạt được dự đoán có thể lên tới 100 triệu bảng, thậm chí nguy cơ bị loại khỏi Premier League.