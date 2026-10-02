Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á ở ASIAD: Indonesia bứt phá, Việt Nam bị Myanmar áp sát

👀 ⚡ Thái Lan dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, mất vị trí top 5 Á vận hội

Trong ngày thi đấu 1/10, đoàn thể thao Thái Lan giành thêm 1 HCB và 3 HCĐ. Tuy không có thêm HCV, Thái Lan vẫn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với 12 HCV, 11 HCB và 15 HCĐ.

Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á tại ASIAD 2026 sau ngày thi đấu ngày 1/10

Trên bảng tổng sắp toàn đoàn, Thái Lan đã không còn giữ vị trí trong top 5 khi bị Iran vượt qua. Đoàn Iran hiện có 12 HCV, 17 HCB và 13 HCĐ.

Ở vị trí thứ 2 Đông Nam Á, Malaysia chỉ giành thêm 1 HCĐ trong ngày 1/10, qua đó duy trì thành tích 6 HCV, 5 HCB và 13 HCĐ.

🏃 💥 Indonesia có cú đúp HCV, bứt phá mạnh mẽ

Sau nhiều ngày liên tục bám đuổi, Indonesia đã tạo ra khoảng cách đáng kể với nhóm phía sau. Đoàn thể thao xứ Vạn đảo có một ngày thi đấu thành công khi giành thêm 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Trong đó, nữ cung thủ Nurisa Dian Ashrifah xuất sắc giành HCV nội dung compound cá nhân nữ. Cô đánh bại đại diện Philippines Amaya Amparo Cojuangco với tỷ số 139-137, qua đó mang về tấm HCV thứ 5 cho Indonesia. Đây cũng là lần đầu tiên Indonesia giành HCV ASIAD ở nội dung này.

Bên cạnh đó, Veddriq Leonardo giành HCV nội dung speed nam môn leo núi thể thao, giúp Indonesia có thêm một ngày thi đấu nổi bật.

Những kết quả này giúp Indonesia củng cố vị trí thứ 3 Đông Nam Á với 5 HCV, 8 HCB và 21 HCĐ, đồng thời vươn lên hạng 13 trên bảng tổng sắp toàn đoàn.

🔥 ⚔️ Đoàn Việt Nam bị Myanmar bám sát, kỳ vọng Nguyễn Thị Tâm

Ở vị trí thứ 4 khu vực, Philippines có thêm 2 HCB và 2 HCĐ trong ngày thi đấu 1/10, nâng thành tích lên 3 HCV, 5 HCB và 14 HCĐ. Singapore không có thêm HCV trong ngày thi đấu mới nhất, qua đó tiếp tục đứng thứ 5 Đông Nam Á với 2 HCV, 6 HCB và 4 HCĐ.

Nguyễn Thị Tâm được kỳ vọng làm nên lịch sử dù gặp thử thách cực lớn

Đoàn thể thao Việt Nam chỉ có thêm 1 HCĐ ở nội dung Liên minh huyền thoại (League of Legends) của esports, qua đó giữ vị trí thứ 6 khu vực với 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ.

Đáng chú ý, khoảng cách giữa Việt Nam và Myanmar đang được thu hẹp đáng kể. Trong ngày 1/10, Myanmar giành HCV nội dung Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) sau khi đánh bại Indonesia 4-0 ở trận chung kết. Đây là HCV đầu tiên của Myanmar tại nội dung MLBB và cũng là chức vô địch đầu tiên của nội dung này trong lịch sử ASIAD.

Với kết quả trên, Myanmar có 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, qua đó áp sát Việt Nam về số HCV và HCB, trong khi kém 18 HCĐ. Cuộc cạnh tranh giữa hai đoàn vì thế vẫn rất đáng chú ý trong những ngày cuối của Đại hội.

Các vị trí tiếp theo không thay đổi, lần lượt là Campuchia với 4 HCĐ, Brunei với 1 HCĐ và Lào với 1 HCĐ.

Ở ngày thi đấu 2/10, tâm điểm của đoàn thể thao Việt Nam hướng về trận chung kết boxing hạng cân 51kg nữ giữa Nguyễn Thị Tâm và võ sĩ Trung Quốc Wu Yu, đương kim vô địch Olympic.