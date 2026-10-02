Đỉnh cao tennis ATP 500 châu Á: Djokovic thị uy tay vợt chủ nhà, Medvedev săn tiếp danh hiệu

Trận đấu của Djokovic sẽ được tường thuật trực tiếp, mời các bạn đón xem!

Yunchaokete Bu - Novak Djokovic: Khoảng 19h30, 2/10 (vòng 2 đơn nam China Open)

Djokovic sẽ đối đầu Yunchaokete Bu ở vòng 2 China Open 2026 tại National Tennis Center, Bắc Kinh. Đây là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán, đồng thời là màn so tài đặc biệt đáng chờ đợi khi Djokovic phải đối mặt với một tay vợt Trung Quốc nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà.

Nole lần đầu gặp tay vợt Trung Quốc

Djokovic bước vào vòng 2 với sự ổn định. Ở trận ra quân, hạt giống số 6 đánh bại Nuno Borges 6-3, 7-6, qua đó nối dài thành tích toàn thắng tại China Open lên 30 trận liên tiếp. Tay vợt Serbia từng 6 lần đăng quang ở Bắc Kinh và tiếp tục cho thấy sự hiệu quả trên mặt sân cứng khi xử lý tốt những thời điểm quyết định trước Borges.

Trong khi đó, Yunchaokete tạo nên dấu ấn đáng kể khi vượt qua Juan Manuel Cerundolo 6-2, 5-7, 6-4. Tay vợt Trung Quốc phải trải qua ba set đấu nhưng khả năng duy trì sức ép ở những thời điểm quan trọng giúp anh giành quyền đi tiếp. Với lợi thế sân nhà và sự cổ vũ từ khán giả Bắc Kinh, Bu sẽ có thêm động lực khi đứng trước cơ hội đối đầu một trong những tay vợt vĩ đại nhất lịch sử.

Djokovic chưa từng gặp Bu, vì vậy trận đấu cũng mở ra một bài toán mới cho cả hai. Bu cần tận dụng tối đa khả năng giao bóng và những cú đánh chủ động để kéo Djokovic vào thế phải phòng thủ, trong khi Djokovic có thể hướng tới việc kéo dài các pha bóng nhằm khai thác kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu vượt trội.

Djokovic vẫn là người nắm lợi thế rõ rệt, nhưng chiến thắng của Bu ở vòng trước cho thấy tay vợt chủ nhà đủ khả năng tạo ra một trận đấu khó chịu. Kịch bản nhiều game đấu vì thế hoàn toàn có thể xuất hiện.

Dự đoán kết quả: Novak Djokovic thắng Yunchaokete Bu 2-0.

Daniil Medvedev - Pablo Carreno Busta: Khoảng 14h, 2/10 (vòng 1 đơn nam China Open)

Medvedev sẽ bắt đầu chiến dịch China Open 2026 bằng cuộc chạm trán Pablo Carreno Busta. Tay vợt người Nga bước vào giải đấu với sự tự tin cao sau chức vô địch Hangzhou và hướng tới một hành trình sâu hơn tại nơi anh từng vào chung kết.

Bộ đôi này không lạ gì nhau

Medvedev đang có phong độ đáng chú ý khi vừa đăng quang tại Hangzhou. Chức vô địch này giúp tay vợt người Nga tiến gần thành tích số trận thắng tốt nhất trong một mùa giải kể từ năm 2023. Trở lại Bắc Kinh, Medvedev cũng có nhiều duyên nợ với giải đấu khi sở hữu thành tích 10 thắng, 3 thua, trong đó có một lần lọt vào chung kết.

Hạt giống số 3 sẽ đối đầu Carreno Busta, tay vợt Tây Ban Nha đang cho thấy những tín hiệu tích cực ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Tuy nhiên, hành trình đến vòng đấu chính của Carreno Busta không thực sự dễ dàng. Anh chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất trước khi bước qua vòng loại để góp mặt tại China Open.

Lịch sử đối đầu cũng đang nghiêng về Medvedev với tỷ số 5-2. Sự khác biệt về phong độ, thành tích tại Bắc Kinh và khả năng kiểm soát những pha bóng bền trên mặt sân cứng giúp tay vợt Nga chiếm ưu thế đáng kể. Carreno Busta có thể gây khó khăn nếu tận dụng tốt những thời điểm Medvedev xuống sức sau chức vô địch Hangzhou, nhưng thể lực sẽ là dấu hỏi lớn.

Nếu Medvedev duy trì được trạng thái thể lực tốt, anh có đủ cơ sở để kiểm soát trận đấu và tránh một màn ra quân kéo dài.

Dự đoán: Daniil Medvedev thắng Pablo Carreno Busta 2-0.