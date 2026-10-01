Dấu hiệu cho thấy thần đồng 15 tuổi JJ Gabriel ở lại MU

JJ Gabriel là một trong những tài năng trẻ được đánh giá cao nhất của MU, nhưng gần đây gây chú ý khi xóa sạch trang Instagram cá nhân vào đầu tháng 9. Không lâu sau đó, đã xuất hiện thông tin cho rằng cầu thủ này muốn rời sân Old Trafford.

Dù chưa có dấu hiệu cho thấy JJ Gabriel từ bỏ ý định rời MU, cầu thủ này đã khôi phục một số bài đăng trên Instagram sau khi xóa toàn bộ nội dung. Hiện có hai bài đăng xuất hiện trở lại trên trang cá nhân của JJ Gabriel.

Bài đăng đầu tiên là hình ảnh JJ Gabriel sau khi ký hợp đồng dài hạn với Nike vào cuối năm 2025. Bài đăng còn lại ghi lại khoảnh khắc cầu thủ 15 tuổi nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải U18 Ngoại hạng Anh 2025/26 trong màu áo MU. Anh đứng cạnh Alan Shearer cùng chiếc cúp danh giá.

JJ Gabriel liệu có thay đổi quyết định rời MU?

Instagram cho phép người dùng lưu trữ bài đăng và đưa chúng trở lại trang cá nhân bất cứ lúc nào. Người dùng cũng có thể khôi phục nội dung đã xóa trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xóa. Tuy nhiên, hiện chưa rõ JJ Gabriel đã sử dụng phương thức nào để đưa hai bài đăng kể trên trở lại.

Tính đến hiện tại, MU vẫn phủ nhận việc hủy đăng ký JJ Gabriel. Anh chưa đủ tuổi để ký hợp đồng chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, khi bước sang tuổi 16 vào ngày 6/10, MU sẽ không còn khả năng ngăn cản JJ Gabriel ra đi. Khi đó, cầu thủ trẻ này có thể chuyển tới một CLB khác tại châu Âu nếu hoàn tất các thủ tục giấy tờ cần thiết. Barcelona và Real Madrid là 2 trong số những đội bóng được đồn đoán đang quan tâm đến cầu thủ 15 tuổi.