Man City khiến những CLB nào chịu thiệt nhiều nhất?

Liverpool và MU chịu ảnh hưởng lớn nhất

Liverpool là đội chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất trong thời kỳ Man City vươn lên thống trị bóng đá Anh. Dưới thời Jurgen Klopp, đội chủ sân Anfield có tới 3 lần về nhì sau Man City tại Ngoại hạng Anh, trong đó có những mùa giải họ đạt số điểm rất cao nhưng vẫn không thể bước lên ngôi vô địch.

Liverpool và MU chịu ảnh hưởng lớn nhất

Đáng chú ý nhất là mùa 2018/19, Liverpool giành tới 97 điểm nhưng vẫn kém Man City đúng 1 điểm. Khoảng cách giữa Liverpool với Chelsea, đội đứng thứ ba, lên tới 25 điểm. Kịch bản gần tương tự xuất hiện ở mùa 2021/22, khi Liverpool có 92 điểm và một lần nữa chỉ kém Man City 1 điểm, trong khi bỏ xa Chelsea 18 điểm.

MU được xếp ngay phía sau Liverpool. Man City không chỉ trở thành đối trọng cùng thành phố mà còn tạo ra một kỷ nguyên thống trị mới tại Ngoại hạng Anh. Trước khi Man City, đặc biệt là dưới thời Pep Guardiola, vươn lên mạnh mẽ, MU của Sir Alex Ferguson là đội hiếm hoi có thể duy trì vị thế thống trị giải đấu trong thời gian dài.

Tottenham lỡ thời cơ, Aston Villa mất trụ cột

Tottenham đứng thứ ba trong danh sách. Thời điểm Man City chuyển mình thành thế lực mới cũng trùng với giai đoạn Spurs bắt đầu đủ sức cạnh tranh thường xuyên với nhóm đội hàng đầu. Sự xuất hiện của Man City khiến cuộc đua vốn được gọi là “Big Four” dần trở thành cuộc cạnh tranh của sáu thế lực lớn.

Tottenham lỡ thời cơ

Tottenham còn mất Kyle Walker vào tay Man City khi đang ở giai đoạn cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch. Hậu vệ người Anh rời Spurs với mức phí 50 triệu bảng sau mùa 2016/17. Sự ra đi của Walker là một trong nhiều nguyên nhân khiến Tottenham không thể duy trì đà phát triển sau khi đạt đỉnh cao vào năm 2017.

Aston Villa đứng thứ tư và chịu ảnh hưởng theo một cách khác. Trong giai đoạn 2008-2010, Villa từng 3 mùa liên tiếp cán đích ở vị trí thứ sáu. Sau đó, họ mất Gareth Barry và James Milner vào tay Man City, rồi dần sa sút. Villa tụt xuống thứ chín, trải qua nhiều mùa vật lộn trụ hạng trước khi cuối cùng xuống hạng với chỉ 17 điểm. Không thể quy toàn bộ sự sa sút của Villa cho Man City, nhưng việc mất những cầu thủ quan trọng đã tạo ra tác động đáng kể.

Arsenal chỉ đứng thứ 10, Everton và Leicester cũng góp mặt

Everton xếp thứ năm khi từng chứng kiến nhiều tài năng chuyển sang Man City, nổi bật là John Stones, Joleon Lescott và Jack Rodwell. Newcastle đứng thứ sáu, còn Leicester City xếp thứ bảy. Với Leicester, sự ra đi của Riyad Mahrez và việc ngôi sao Algeria sau đó tỏa sáng tại Man City được xem là một minh chứng cho khoảng cách giữa họ với những thế lực hàng đầu.

Chelsea cũng xuất hiện trong danh sách. Đội bóng London có thể đã giành thêm danh hiệu và sở hữu thêm những cầu thủ chất lượng nếu không phải cạnh tranh với Man City.

Đáng chú ý, Arsenal chỉ đứng thứ 10. "Pháo thủ" từng mất Emmanuel Adebayor, Kolo Toure, Gael Clichy và Samir Nasri vào tay Man City, đồng thời có những mùa bị đội bóng thành Manchester vượt qua trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, Arsenal sau này cũng hưởng lợi từ những nhân tố từng thuộc Man City, nổi bật là HLV Mikel Arteta. Vì thế mức độ thiệt hại của Arsenal không đơn giản như những gì nhìn thấy qua các cuộc đua vô địch.