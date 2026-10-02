Nóng nhất thể thao sáng 2/10: Alcaraz chỉ ra điều "rất khó khăn" tại Japan Open

Alcaraz chỉ ra điều “rất khó khăn” tại Japan Open

Carlos Alcaraz đã vượt qua vòng đầu tiên tại Japan Open, nhưng phải cần đến 3 set mới có thể đánh bại Alex Michelsen tại Tokyo (Nhật Bản). Sau trận đấu, tay vợt người Tây Ban Nha cho biết anh gặp khó khăn với điều kiện thi đấu tại Japan Open và không thể tập luyện ngoài trời trước trận ra quân.

Alcaraz là tay vợt duy nhất được xếp hạt giống ở nửa nhánh đấu của mình giành quyền vào vòng hai Japan Open

Alcaraz nói: “Trong những ngày có mặt ở đây, trời mưa và chúng tôi phải tập luyện trên các sân có mái che. Hôm nay bước ra sân và đối mặt với độ ẩm cao, thời tiết nóng cùng những điều kiện hoàn toàn khác biệt khiến việc thi đấu và kiểm soát mọi thứ trong trận trở nên rất khó khăn. Tôi rất vui vì đã nỗ lực hết sức và chơi thứ quần vợt tốt, đủ để giành chiến thắng. Bây giờ, tôi sẽ dành thêm vài ngày để làm quen với điều kiện ở đây”.

Quần vợt nữ đạt cột mốc quan trọng

WTA Tour thông báo rằng tất cả các giải WTA 1000 có nội dung nam và nữ sẽ lần đầu tiên có tổng tiền thưởng ngang bằng vào năm 2027. Italian Open, Canadian Open và Cincinnati Open sẽ trao tổng tiền thưởng ngang bằng cho nam và nữ. Các giải WTA 1000 kết hợp khác tại Indian Wells, Miami Open, Madrid Open và China Open, cùng cả 4 giải Grand Slam, đã áp dụng điều này.

“Việc đạt được mức tiền thưởng ngang bằng tại tất cả các giải WTA 1000 có nội dung nam và nữ là một cột mốc quan trọng đối với quần vợt. Điều đó thể hiện cam kết không ngừng của WTA trong việc dẫn đầu ngành thể thao, mang đến sự bình đẳng về tính cạnh tranh và tài chính cho các VĐV, đồng thời là minh chứng cho sức sống lâu dài của tầm nhìn khi WTA được thành lập”, Chủ tịch WTA Valerie Camillo nói.

Joshua dọa hủy trận đại chiến Tyson Fury

Anthony Joshua nóng lòng chờ ngày thượng đài với Tyson Fury. Tuy nhiên, nếu Eddie Hearn muốn rút lui vì vấn đề với Dana White, Joshua khẳng định anh sẽ đứng về phía ông bầu quyền Anh lâu năm của mình.

Hiện tại, trận đấu vẫn diễn ra theo kế hoạch vào ngày 11/12, nhưng tình hình trở nên phức tạp khi White tuyên bố có vai trò lớn trong việc quảng bá trận đấu, trong khi Hearn khẳng định các hợp đồng đã được ký kết và chính thức loại White khỏi quá trình tổ chức.

“Lòng trung thành của tôi thuộc về Eddie. Vì vậy, nếu ông ấy muốn hủy bỏ, tôi sẽ ở ngay bên cạnh và cùng ông ấy kéo phích cắm đó”, Joshua nói với talkSPORT Boxing.

Verstappen đối đầu Valentino Rossi

Max Verstappen sẽ ra mắt tại giải GT World Challenge Europe ở Portimao (Bồ Đào Nha) vào cuối tháng này, trước thềm chặng đua F1 tại Mỹ. Tay đua người Hà Lan sẽ cầm lái chiếc Mercedes-AMG GT3 và có dịp tranh tài cùng những tay đua như Valentino Rossi, nhà vô địch MotoGP 9 lần. Rossi, người chuyển sang đua xe bốn bánh từ năm 2022, sẽ cầm lái chiếc BMW M4 GT3 của đội đua nhà máy Team WRT.