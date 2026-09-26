Man City nguy cơ xuống hạng, có thể kháng cáo 114 lần vi phạm quy định tài chính

Man City bị kết luận vi phạm 114 trong 115 cáo buộc

Man City đang đối mặt với một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Theo các nguồn tin của Daily Mail Sport, hội đồng độc lập được giao xem xét vụ việc đã hoàn tất quá trình đưa ra kết luận đối với những cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính của Ngoại hạng Anh.

Man City được cho là đã bị kết luận có vi phạm đối với 114 trong tổng số 115 cáo buộc. Tuy nhiên, hình thức xử phạt cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Vụ việc bắt đầu từ cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của Ngoại hạng Anh. Ban đầu, CLB phải đối mặt với 115 cáo buộc. Sau đó, tổng số cáo buộc được nâng lên 130 do một vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính.

Đây được xem là vụ việc có quy mô lớn và tốn kém nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Quá trình xem xét của hội đồng gồm 3 thành viên kéo dài khoảng ba năm rưỡi, lâu hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu.

Cựu cố vấn tài chính cảnh báo khả năng xuống hạng

Stefan Borson, người từng làm cố vấn tài chính cho Man City trong giai đoạn 2002-2007, cho rằng chưa thể loại trừ bất kỳ hình thức xử phạt nào, bao gồm cả việc CLB bị xuống hạng khỏi Ngoại hạng Anh.

Khi được talkSPORT hỏi liệu phương án xuống hạng có thể được đưa ra hay không, Borson trả lời: “Mọi khả năng đều có thể xảy ra và giờ đây mọi chuyện sẽ bùng nổ, bởi vấn đề này sẽ tiếp diễn trong nhiều tuần, nhiều tuần nữa.”

Ông cho rằng Man City sẽ rất khó đưa ra phản ứng hoặc kiểm soát những hệ quả từ tình hình hiện tại, đặc biệt khi toàn bộ nội dung quyết định của hội đồng độc lập chưa được công bố: “Man City sẽ gần như chắc chắn sớm phải đối mặt với việc quyết định của hội đồng độc lập được công bố chi tiết. Điều đó sẽ cung cấp cho mọi người rất nhiều cơ sở để chỉ trích những cá nhân liên quan cũng như CLB.

Sau đó, chúng ta sẽ bước vào quá trình xác định hình phạt, và quá trình này sẽ được tiến hành sau những cánh cửa đóng kín".

Borson nhấn mạnh rằng Man City đã phủ nhận toàn bộ các cáo buộc trong suốt quá trình xử lý: “Man City đã phủ nhận mọi thứ trong suốt quá trình này. Họ đã trải qua một quy trình có thể đã tiêu tốn hơn 100 triệu bảng giữa hai bên, và cuối cùng họ bị kết luận đã vi phạm mọi thứ. Họ đang gặp rắc rối rất, rất nghiêm trọng".

Man City nhiều khả năng sẽ kháng cáo

Man City được cho là sẽ kháng cáo quyết định của hội đồng, trong bối cảnh CLB luôn phủ nhận hành vi sai phạm kể từ khi Ngoại hạng Anh đưa ra các cáo buộc vào tháng 2/2023.

Trong tuyên bố mới nhất, người phát ngôn Man City cho biết: “Quá trình của Ngoại hạng Anh vẫn đang tiếp diễn, với những phần quan trọng vẫn chưa được hoàn tất và chịu sự bảo mật nghiêm ngặt. Vì vậy, lập trường của Manchester City vẫn nhất quán với tuyên bố của CLB vào tháng 2/2023.

CLB đã nghiêm túc tôn trọng quy trình pháp lý trong suốt 8 năm, trên cơ sở tin rằng Hội đồng và Ban điều hành Ngoại hạng Anh sẽ hành xử như một cơ quan quản lý độc lập, công bằng, khách quan và không chịu ảnh hưởng thiên lệch".

Borson cho rằng khả năng Man City thành công nếu kháng cáo dựa trên những kết luận thực tế của vụ việc là rất thấp: “Kháng cáo dựa trên các tình tiết thực tế gần như không có khả năng thành công.

Ở thời điểm hiện tại, khi Man City bị kết luận có hành vi vi phạm gần như tất cả các cáo buộc, bản thân quyết định sẽ rất gay gắt về cách hành xử của CLB, cách hành xử của các cá nhân, hành vi của những người liên quan cũng như vấn đề về mức độ đáng tin cậy trong quá trình xét xử. Sẽ không còn nơi nào để che giấu khi quyết định được công bố".

Ông cho rằng việc kháng cáo sẽ gặp khó khăn vì cơ quan xem xét kháng cáo không tiến hành lại toàn bộ vụ việc: “Sau đó, họ phải đưa quyết định đó lên một cơ quan kháng cáo, nơi không có lợi thế được nghe lại toàn bộ vụ việc, xem xét lại toàn bộ lời khai của nhân chứng và toàn bộ tài liệu. Vì vậy, sẽ cực kỳ khó để Man City đảo ngược những kết luận về mặt thực tế".

Borson cũng đề cập đến tuyên bố của Man City và cho rằng CLB có thể tập trung vào các vấn đề liên quan đến quy trình: “Tôi nghĩ Man City đã ám chỉ trong đoạn cuối của tuyên bố rằng họ cho rằng quy trình và bản thân hội đồng theo một cách nào đó là thiên lệch và không công bằng, đồng thời họ có thể sẽ phản đối khoảng thời gian quá dài để quyết định được đưa ra.

Tất cả những lập luận kiểu đó, dù là thiên lệch hay một vấn đề về thủ tục, đều rất khó có khả năng thành công. Việc đảo ngược những kết luận thực tế, theo tôi, là rất, rất khó xảy ra. Cuối cùng, tôi nghĩ Man City sẽ phải nhận hình phạt của mình, và hình phạt đó sẽ rất nghiêm khắc".