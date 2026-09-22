5 “ngựa ô” Ngoại hạng Anh: Thách thức trật tự của ông lớn, Arsenal - Man City âu lo

Brighton gây sốc, nhóm bám đuổi chen chân vào cuộc đua

Man City đang khởi đầu mùa giải theo cách gần như hoàn hảo. Đội bóng của Enzo Maresca toàn thắng cả 5 trận, giành trọn 15 điểm và độc chiếm ngôi đầu. Arsenal đứng ngay phía sau với 12 điểm sau 4 chiến thắng và 1 thất bại. Nếu nhìn vào thực lực và chiều sâu đội hình, đây vẫn là hai cái tên được chờ đợi sẽ cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch.

Man City đang duy trì thành tích toàn thắng

Nhưng điều đáng chú ý nằm ở khoảng cách ngay phía sau Arsenal.

Brighton đang trở thành hiện tượng lớn nhất sau 5 vòng đấu. Đội bóng này giành tới 10 điểm và đặc biệt gây tiếng vang với chiến thắng 3-0 trước chính Arsenal. Không chỉ mang về ba điểm, màn trình diễn ấy còn cho thấy Brighton đủ khả năng khiến một trong những ứng viên hàng đầu phải chật vật.

Với 9 điểm, Brentford và Leeds cũng đang góp mặt trong nhóm đầu bảng. Everton có cùng số điểm, trong khi Hull City sở hữu 8 điểm. Đây là những con số đủ để tạo nên một bức tranh khác thường ở giai đoạn đầu mùa.

Khi những đội “chiếu dưới” không còn dễ bị bắt nạt

Điểm chung của nhóm Brighton, Brentford, Leeds, Everton hay Hull City là họ bước vào mùa giải với vị thế không được đánh giá cao bằng Man City, Arsenal hay những đội bóng thường xuyên cạnh tranh suất dự cúp châu Âu.

Brighto trở thành "ngựa ô" của Ngoại hạng Anh mùa này

Thế nhưng, sau 5 vòng đấu, khoảng cách về điểm số giữa nhóm này với các ông lớn đã trở nên rất nhỏ.

Brighton thậm chí đang đứng ở vị trí có thể khiến các đội bóng phía trên phải dè chừng. Chiến thắng 3-0 trước Arsenal là lời khẳng định mạnh mẽ rằng họ không chỉ tận dụng lịch thi đấu thuận lợi, mà có thể đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn bằng một màn trình diễn thuyết phục.

Leeds, Brentford và Everton cũng đang tận dụng tốt từng cơ hội để tích lũy điểm số. Trong khi đó, Hull gây chú ý khi có 8 điểm sau 5 vòng, còn Newcastle cũng nhanh chóng tìm được vị trí trong nhóm đầu.

Tất nhiên, 5 vòng đấu vẫn là quãng đường quá ngắn để khẳng định bất kỳ điều gì. Premier League là cuộc marathon kéo dài 38 trận, nơi chiều sâu đội hình, chấn thương, lịch thi đấu và khả năng duy trì phong độ sẽ quyết định vị trí cuối cùng.

“Ngựa ô” sẽ phi được bao xa?

Câu hỏi lớn nhất lúc này không phải liệu Brighton, Leeds, Brentford, Everton, Hull có thể tạo bất ngờ hay không. Họ đã làm được điều đó. Vấn đề là họ có thể duy trì tốc độ này trong bao lâu?

Lịch sử Premier League cho thấy không ít đội bóng khởi đầu như hiện tượng rồi dần trở lại với vị trí quen thuộc khi mùa giải bước vào giai đoạn khắc nghiệt. Khi các ông lớn bắt đầu tăng tốc, áp lực cũng sẽ lớn hơn đối với những đội không sở hữu lực lượng dày dặn.

Brentford có thể chơi tốt trong bao lâu nữa?

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa nhóm “ngựa ô” không thể tiếp tục tạo ra những bất ngờ. Brighton đã chứng minh rằng họ đủ sức đánh bại Arsenal. Brentford, Leeds, Everton, Hull cũng đang có nền tảng điểm số đáng kể để tiếp tục gây sức ép.

Sau 5 vòng, Man City và Arsenal vẫn là những cái tên nổi bật nhất trong cuộc đua vô địch. Nhưng phía sau họ, Premier League 2026/27 đang chứng kiến một cuộc đua khác hấp dẫn không kém: cuộc chiến của những kẻ bị xem là “chiếu dưới” nhằm phá vỡ trật tự quen thuộc.

Nếu duy trì được phong độ, nhóm “ngựa ô” này hoàn toàn có thể biến mùa giải thành một cuộc đua khó lường hơn rất nhiều.

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