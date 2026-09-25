Man City bị kết tội 114 lần vi phạm quy định tài chính, nguy cơ bị tước ngôi vương NHA

Man City sẽ kháng cáo sau khi có xác nhận rằng họ bị kết tội vi phạm 114 điều khoản trong quy định tài chính của giải Ngoại hạng Anh. Như vậy, lập trường của nửa xanh thành Manchester vẫn nhất quán với tuyên bố của câu lạc bộ hồi tháng 2/2023.

Vào năm 2023, Man City cho biết họ "bất ngờ" trước những cáo buộc và "hoan nghênh việc xem xét lại vấn đề này bởi một ủy ban độc lập, nhằm đánh giá một cách khách quan toàn bộ bằng chứng không thể chối cãi hiện có nhằm ủng hộ lập trường của họ". Man City luôn kịch liệt phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Man City quyết kháng cáo tới cùng

18 tháng trước, ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã lập một bản cáo trạng với 115 khiếu nại chống lại Man City. Họ bị cáo buộc vi phạm các quy định tài chính trên quy mô lớn.

Trong số 115 khiếu nại đó, 54 khiếu nại liên quan đến việc không cung cấp thông tin tài chính chính xác trong khoảng thời gian từ mùa giải 2009/10 đến mùa giải 2017/18. Chủ tịch Ngoại hạng Anh, Richard Masters, đã cho biết cuộc điều tra về những vi phạm của Man City kéo dài hơn dự kiến ​​ban đầu.

Theo The Athletic, nhiều án phạt chờ đón Man City nếu họ kháng cáo bất thành. Các biện pháp trừng phạt bao gồm từ khiển trách, phạt tiền đến trừ điểm, thậm chí là bị loại khỏi Ngoại hạng Anh. Điều quan trọng cần lưu ý là việc trừ điểm có thể được áp dụng vào thời điểm đưa ra quyết định xử phạt và cả trong các mùa giải trước đây, qua đó khiến Man City có nguy cơ bị tước một số danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh.

Man City đã chi 440 triệu bảng trong mùa hè năm nay trên thị trường chuyển nhượng. Cựu chủ tịch Man City, David Bernstein cho rằng điều đó "như trò cười" cho việc điều tiết giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù của ban tổ chức Ngoại hạng Anh.