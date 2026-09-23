Arsenal soán ngôi đầu của Man City nếu Ngoại hạng Anh bỏ VAR

Dù VAR đã cố gắng áp dụng cách tiếp cận “nhẹ tay” ở mùa giải năm nay, các trọng tài tại Ngoại hạng Anh liên tục can thiệp mạnh tay trong những trận đấu được chú ý nhất ở giai đoạn đầu mùa. Giám đốc trọng tài chuyên nghiệp Anh (PGMOL) Howard Webb đã phải công khai xin lỗi lần đầu tiên, nhưng nhanh chóng bị bác bỏ, trong khi phần còn lại của giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù vẫn đang chờ những lời giải thích về hàng loạt tình huống gây tranh cãi khác.

VAR là vấn đề gây tranh cãi gay gắt ở Ngoại hạng Anh mùa giải này

Cần nhớ rằng mùa giải mới chỉ diễn ra được 5 vòng đấu. Ngay ở thời điểm này, bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh đã có thể rất khác nếu mọi trọng tài đều không sử dụng VAR.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh nếu không có VAR

MU đang đứng ở trung tâm sai lầm VAR lớn nhất của Ngoại hạng Anh kể từ tình huống từng được gọi là “quy trình đúng” một cách nhầm lẫn. Như Webb, người đứng đầu ủy ban trọng tài Anh, đã buộc phải thừa nhận một cách đầy miễn cưỡng trên nhiều phương tiện truyền thông, bàn thắng quyết định của Erling Haaland trong trận derby Manchester lẽ ra không được VAR công nhận.

Một sai lầm của VAR đã khiến MU phải trả giá trước Man City

Các trọng tài đã bị “tầm nhìn đường hầm”, theo cách giải thích của Webb, khiến họ không nhận ra Enzo Fernandez đã bật cao hết cỡ trước Lisandro Martinez và hành động này có thể được xem là cố tình can thiệp vào tình huống bóng từ một cầu thủ đang ở vị trí việt vị. Thay vào đó, trọng tài VAR Matt Donohue tập trung vào việc xác định Haaland thực tế không việt vị khi anh dứt điểm hạ gục thủ môn Senne Lammens.

Tuy nhiên, bất chấp ảnh hưởng của bàn thắng đó, vốn khiến MU phải nhận thất bại nhục nhã trước 10 người của Man City, đoàn quân của HLV Michael Carrick vẫn sẽ đứng thứ 12 ngay cả khi được cộng thêm 1 điểm.

Trong khi đó, Arsenal và Liverpool sẽ cùng được cải thiện vị trí. Arsenal sẽ hưởng lợi từ việc mất điểm của Man City, còn Liverpool đã bị từ chối một chiến thắng trước Nottingham Forest do bàn thắng bị thổi việt vị của Florian Wirtz lẽ ra phải được công nhận.

Thứ hạng Đội Số điểm nếu không có VAR Thay đổi thứ hạng nếu không có VAR 1 Arsenal 12 +1 (bậc) 2 Brentford 11 +2 3 Man City 11 -2 4 Liverpool 11 +2 5 Brighton 10 -2 6 Everton 9 +1 7 Leeds United 8 -2 8 Hull City 8 0 9 Newcastle 8 0 10 Nottingham Forest 7 +3 11 Chelsea 7 -1 12 MU 6 0 13 Crystal Palace 6 +2 14 Ipswich Town 6 -3 15 Bournemouth 4 +2 16 Sunderland 3 -2 17 Fulham 2 +2 18 Aston Villa 2 -2 19 Tottenham 2 +1 20 Coventry City 1 -2

Top 10 BXH Ngoại hạng Anh nếu không có VAR

Nottingham Forest cũng sẽ vươn lên tận vị trí thứ 10. Đoàn quân của HLV Oliver Glasner đã bị VAR lấy đi thêm 3 điểm. Neco Williams lẽ ra là người ghi bàn duy nhất trong trận hòa không bàn thắng với Tottenham, nhưng pha lập công bị VAR hủy bỏ vì lỗi chạm tay được cho là xảy ra khi hậu vệ người xứ Wales tranh chấp 50-50 với Sandro Tonali trên vạch vôi.

Các trọng tài VAR không được cung cấp góc quay nào chứng minh rõ ràng Williams đã chạm tay vào bóng, nhưng vẫn hủy bàn thắng, khiến anh vô cùng thất vọng. “Họ nói là rõ ràng và hiển nhiên”, anh than phiền trên mạng xã hội sau trận đấu.

Ngay ở vòng 5 vừa qua, Nottingham Forest một lần nữa bị từ chối một bàn thắng có thể giúp họ giành lại 1 điểm trước Coventry City, khi Igor Jesus bị cho là đã phạm lỗi với Caleb Yirenkyi trước khi đưa bóng vào lưới.

“Tất nhiên tôi có suy nghĩ của mình, nhưng tôi không muốn nói về chuyện này thêm nữa”, HLV Glasner tức giận.

Man City được minh oan về lỗi việt vị

Khi trọng tài biên phất cờ việt vị sau tình huống Haaland đưa bóng vào lưới MU tại Old Trafford, tiền đạo người Na Uy đã tỏ ra bối rối trong giây lát. Haaland sau đó chia sẻ: “Tôi nghĩ có thể ai đó đã chạm bóng, bởi tôi không thường xuyên rơi vào thế việt vị. Tôi đã nói chuyện với trọng tài và nói với ông ấy rằng tôi cảm thấy bị xúc phạm khi ông ấy nghĩ tôi đã việt vị”.

Man City đang có thành tích toàn thắng hoàn hảo sau 5 vòng đầu ở Ngoại hạng Anh mùa này

Sự tự tin của Haaland trong việc căn thời điểm băng xuống hoàn toàn có cơ sở. Đoạn video cho thấy tiền đạo số 9 của Man City đã hoàn thành nhiệm vụ, ngay cả khi VAR không làm được điều đó. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Dù thường xuyên đứng sát vai hậu vệ cuối cùng, Haaland mới chỉ một lần bị phất cờ việt vị chính xác trong cả mùa giải.

Josko Gvardiol dường như cũng đã học được cách đánh lừa tương tự. Trong 2 tình huống khác nhau mùa này, hậu vệ người Croatia đã khiến trọng tài biên phất cờ việt vị sai trong quá trình dẫn đến bàn thắng. Không giống bàn thắng quyết định trong trận derby của Haaland, cả hai pha lập công này đều chính xác và đáng lẽ phải được công nhận.

Kết quả Kết quả nếu không có VAR Man City 2-1 Bournemouth Man City 1-1 Bournemouth MU 0-1 Man City MU 0-0 Man City Man City 5-3 Sunderland Man City 4-3 Sunderland

Bàn thắng ở phút bù giờ của Gvardiol vào lưới Bournemouth đã giúp HLV Enzo Maresca có khởi đầu hoàn hảo, trước khi Man City bước vào kỳ nghỉ FIFA Days với chiến thắng khó tin 5-3 trước Sunderland hôm 20/9. Bàn thắng cuối cùng trong trận đấu đó do Haaland ghi, sau khi Gvardiol kiến tạo.

Nếu không có những lần xem xét lại lỗi việt vị sau tình huống, Man City sẽ kém 4 điểm và đứng thứ ba thay vì dẫn đầu bảng với thành tích toàn thắng.