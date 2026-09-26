Haaland có ra đi nếu Man City bị kết tội và xuống hạng?

Những cáo buộc kéo dài trong nhiều năm

Ngoại hạng Anh cáo buộc Man City vi phạm nhiều quy định tài chính và không hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra sau đó. Các hành vi bị cáo buộc được cho là diễn ra trong khoảng thời gian 14 năm.

Một trong những nhóm cáo buộc chính liên quan đến việc Man City không cung cấp thông tin tài chính chính xác trong 9 mùa giải, từ 2009/10 đến 2017/18.

CLB cũng bị cáo buộc không cung cấp đầy đủ thông tin về khoản tiền mà cựu HLV Roberto Mancini nhận được trong giai đoạn 2009/10 đến 2012/13.

Ngoài ra, Man City bị cáo buộc không cung cấp đầy đủ thông tin về các khoản thanh toán cho cầu thủ trong giai đoạn 2010/11 đến 2015/16 và không hợp tác với cuộc điều tra của Ngoại hạng Anh trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến 2023. Man City liên tục phủ nhận các cáo buộc trong suốt quá trình xử lý vụ việc.

Haaland đối mặt với điều gì nếu Man City xuống hạng?

Erling Haaland là một trong những cầu thủ được chú ý nhiều nhất nếu Manchester City phải nhận hình phạt nghiêm khắc.

Hiện chưa có hình phạt nào được áp dụng đối với Man City. Quá trình xử lý vẫn đang tiếp diễn và CLB được cho là sẽ kháng cáo.

Theo những thông tin được công bố, các hình thức xử phạt có thể trải từ phạt tiền, cảnh cáo đến trừ điểm hoặc thậm chí loại khỏi Ngoại hạng Anh. Nếu những hình thức xử phạt nghiêm khắc được áp dụng, điều đó có thể ảnh hưởng đến đội hình và tương lai của nhiều cầu thủ.

Haaland đặc biệt được quan tâm bởi anh đang là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới và vẫn duy trì phong độ cao kể từ khi gia nhập Man City.

Tiền đạo người Na Uy đã gia hạn hợp đồng với Man City đến năm 2034 vào tháng 1. Theo các thông tin được công bố, hợp đồng mới không có điều khoản cho phép anh tự động rời CLB nếu Manchester City bị xuống hạng.

Hợp đồng không có điều khoản rời đi khi CLB xuống hạng

Các thông tin từ truyền thông Anh cho biết hợp đồng của Haaland không có điều khoản giải phóng cụ thể trong trường hợp Man City xuống hạng.

Tuy nhiên, tiền đạo người Na Uy được cho là có thể sở hữu một cơ chế cho phép anh chủ động hơn đối với tương lai khi hợp đồng bước vào những năm cuối. Khi thời điểm năm 2030 đến gần, mức phí cần thiết để chiêu mộ Haaland được cho là sẽ giảm dần.

Điều này khiến tương lai của Haaland trở thành một trong những vấn đề được quan tâm nếu Manchester City phải nhận hình phạt nghiêm khắc.

Người đại diện Haaland nói cầu thủ phải có quyền quyết định

Rafaela Pimenta, người đại diện của Haaland, từng chia sẻ quan điểm về việc xây dựng hợp đồng cầu thủ sau khi tiền đạo người Na Uy gia hạn với Man City.

Pimenta cho biết bà muốn một cầu thủ luôn có thứ mà bà gọi là “chìa khóa để mở cánh cửa”, qua đó cầu thủ có thể tự quyết định việc rời CLB nếu không còn muốn tiếp tục gắn bó: “Một cầu thủ phải luôn có ‘chìa khóa để mở cánh cửa. Một cầu thủ phải có khả năng tự đưa ra quyết định về sự nghiệp và cuộc sống của mình".

Người đại diện của Haaland cũng cho biết trong thời gian làm việc tại công ty đại diện, chưa từng xảy ra trường hợp một cầu thủ muốn rời CLB nhưng không thể thực hiện điều đó.

“Trong thời gian tôi làm việc tại công ty, chưa bao giờ xảy ra trường hợp một cầu thủ muốn rời đi nhưng không thể làm như vậy".

Hiện tại, quá trình xác định hình thức xử phạt đối với Man City vẫn chưa hoàn tất. Vì vậy, chưa có quyết định chính thức nào về việc CLB sẽ phải nhận hình thức xử phạt nào hoặc tương lai của các cầu thủ, trong đó có Erling Haaland.