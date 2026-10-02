Trực tiếp ASIAD 2/10: Chờ Nguyễn Thị Tâm giành HCV boxing, cầu mây nữ mơ vé chung kết
Ngày 2/10 mở ra những cơ hội lịch sử cho đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026, với Nguyễn Thị Tâm tranh HCV boxing, cầu mây nữ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi hậu cùng nhiều niềm hy vọng ở các môn đối kháng.
Ngày thi đấu 2/10 tại ASIAD Aichi-Nagoya 2026 chứng kiến những cơ hội vàng mang tính lịch sử của đoàn thể thao Việt Nam. Sự chú ý đổ dồn vào sàn đài boxing, nơi một cột mốc vĩ đại đang chờ được thiết lập, bên cạnh chiến dịch bảo vệ đỉnh cao của các cô gái cầu mây.
Nguyễn Thị Tâm đang đứng trước cơ hội lịch sử ở chung kết boxing
Nguyễn Thị Tâm trước cơ hội lịch sử ở chung kết boxing
Tâm điểm lớn nhất sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Nishio Gymnasium vào lúc 11h. Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết hạng cân 51kg nữ gặp đối thủ cực mạnh Wu Yu của Trung Quốc.
Trước thềm đại hội, boxing Việt Nam mới chỉ sở hữu thành tích khiêm tốn với 4 tấm HCĐ tại đấu trường Á vận hội. Lưu Diễm Quỳnh vừa mang về tấm HCĐ thứ 5 ở hạng cân 75kg nữ. Bước ngoặt lớn chính thức gọi tên Nguyễn Thị Tâm khi cô hủy diệt nhà đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova với tỷ số thuyết phục 5-0 ở bán kết, trở thành tay đấm Việt Nam đầu tiên lọt vào một trận chung kết ASIAD.
Đối thủ của Nguyễn Thị Tâm là Wu Yu, đương kim vô địch Olympic và đang đứng số một thế giới trên bảng xếp hạng World Boxing. Đây là thử thách cực đại nhưng với phong độ thăng hoa cùng bản lĩnh kiên cường, Nguyễn Thị Tâm đang giữ niềm tin tạo nên cú địa chấn, độc chiếm tấm HCV danh giá.
Đội tuyển cầu mây nữ hướng tới bảo vệ đỉnh cao châu Á
Ở môn cầu mây, đội tuyển 4 người nữ Việt Nam khép lại vòng bảng bằng chuỗi thành tích toàn thắng ấn tượng sau khi hạ gục Ấn Độ, kình địch Thái Lan và Philippines với tỷ số 2-0. Nguyễn Thị My cùng các đồng đội giành ngôi nhất bảng A và sẽ đánh trận bán kết vào lúc 12h.
Đối thủ của chúng ta sẽ là đội nhì bảng B. Hiện ở bảng B, Lào và Malaysia cùng có 2 điểm, trong khi Lào còn 1 trận đấu với Nhật Bản vào 8h sáng 2/10, do đó đối thủ của Việt Nam ở bán kết sẽ được xác định sau trận đấu giữa Lào - Nhật Bản vào sáng 2/10.
Mục tiêu duy nhất của cầu mây nữ là vào chung kết (3/10) bảo vệ thành công tấm HCV Quadrant từng giành được tại Hàng Châu. Trước đó, nội dung đôi nữ cũng đã xuất sắc giải cơn khát vàng cho thể thao nước nhà khi đánh bại Philippines ở trận chung kết.
Ở nội dung Quadrant nam, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu sinh tử gặp Philippines lúc 7h. Sau khi thắng Myanmar 2-1 và thua Ấn Độ 0-2, tuyển nam buộc phải giành chiến thắng ở lượt cuối này để tự quyết tấm vé vào vòng bán kết.
Chờ đợi bất ngờ từ taekwondo, vật, jujitsu
Lịch trình thi đấu trải dài từ sáng sớm mang theo nhiều hy vọng từ các nội dung đối kháng và đồng đội:
Môn jujitsu: Các võ sĩ nam Lê Minh Nhứt (hạng -94kg) và Nguyễn Tất Lộc (hạng -77kg) xuất trận từ 7h. Tại nội dung của nữ, Trần Hồng Ân (hạng -52kg) đối đầu Duvanova Galina (Kazakhstan) lúc 8h45, trong khi Trần Thị Thanh Hà gặp Napolis Jenna Kaila (Philippines) lúc 9h25.
Môn taekwondo: Châu Ngọc Tuyết Sang mở màn vòng 16 nội dung Virtual Taekwondo cá nhân hỗn hợp lúc 7h10 gặp võ sĩ Hàn Quốc. Vào lúc 12h30, Trần Thị Ánh Tuyết bước vào thảm đấu hạng cân -67kg nữ đối đầu Wang Wei Chia của Đài Loan, Trung Quốc.
Virtual Taekwondo kết hợp võ thuật truyền thống với công nghệ thực tế ảo, sử dụng chính cơ thể võ sĩ làm bộ điều khiển thay vì va chạm trực tiếp. Các trận đấu diễn ra theo thể thức ba hiệp thắng hai, mỗi hiệp dài 60 giây và phân định thắng thua dựa trên lượng sát thương từ các cú đá làm cạn thanh máu của đối phương.
Môn vật: Đặng Ngọc Linh sẽ ra quân tại vòng 1/8 nội dung vật tự do Nữ 50kg lúc 8h45, chạm trán đối thủ Lin Yi Hui
Môn bóng chuyền: Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu trận phân hạng từ vị trí 9-12 vào lúc 17 tại nhà thi đấu Park Arena Komaki.
Giờ Việt Nam Môn Trận đấu / Cặp thi đấu Nội dung 04:30 🏌️️ Golf Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh Vòng 3 - Cá nhân Nam 07:00 🪵 Cầu mây Lào - Việt Nam Quadrant Nam - Bảng A 07:00 🥋 Ju-jitsu AL-EMADI Mohammed (QAT) - Lê Minh Nhựt (VIE) Hạng cân -94kg Nam - Vòng 32 07:10 🥋 Taekwondo AN Hyangsik (KOR) - Châu Ngọc Tuyết Sang (VIE) Virtual Taekwondo Cá nhân Hỗn hợp - Vòng 16 07:15 🥋 Ju-jitsu SAGDEEV Ruslan (KGZ) - Lê Duy Thành (VIE) Hạng cân -94kg Nam - Vòng 32 07:19 🏌️♂️ Golf Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh Vòng 3 - Cá nhân Nữ 07:30 🥋 Ju-jitsu ALHAMMADI Fahad (UAE) - Nguyễn Tất Lộc (VIE) Hạng cân -77kg Nam - Vòng 32 08:45 🥋 Ju-jitsu Trần Hồng Ân (VIE) - DUVANOVA Galina (KAZ) Hạng cân -52kg Nữ - Vòng 32 08:45 🤼 Vật LIN Yi-hui (TPE) - Đặng Ngọc Linh (VIE) Vật tự do Nữ 50kg - Vòng 1/8 08:50 🥋 Ju-jitsu ALHOSANI Asma (UAE) - Trần Hồng Ân (VIE) (Nếu thắng vòng 32) Hạng cân -52kg Nữ - Vòng 16 09:25 🥋 Ju-jitsu Trần Thị Thanh Hà (VIE) - NAPOLIS Jenna Kaila (PHI) Hạng cân -52kg Nữ - Vòng 16 11:00 🥊 Boxing WU Yu (CHN) - Nguyễn Thị Tâm (VIE) Hạng cân 51kg Nữ - Chung kết 12:00 Breaking Nguyễn Thị Hồng Trân, Võ Thị Thanh Hương Vòng tuyển chọn nữ 12:00 🪵 Cầu mây Đội tuyển Nữ Việt Nam - Đối thủ xác định sau Quadrant Nữ - Bán kết 12:30 🥋 Taekwondo WANG Wei-chia (TPE) - Trần Thị Ánh Tuyết (VIE) Hạng cân -67kg Nữ - Vòng 16 12:45 Breaking Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Thành Đạt Vòng tuyển chọn nam 13:00 🪵 Cầu mây Nếu Việt Nam vượt qua vòng loại Quadrant Nam - Bán kết 17:00 🏐 Bóng chuyền Đội tuyển Nam Việt Nam - Indonesia Bóng chuyền Nam - Phân hạng 9-12
Giờ Việt Nam
Môn
Trận đấu / Cặp thi đấu
Nội dung
04:30
🏌️️ Golf
Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh
Vòng 3 - Cá nhân Nam
07:00
🪵 Cầu mây
Lào - Việt Nam
Quadrant Nam - Bảng A
07:00
🥋 Ju-jitsu
AL-EMADI Mohammed (QAT) - Lê Minh Nhựt (VIE)
Hạng cân -94kg Nam - Vòng 32
07:10
🥋 Taekwondo
AN Hyangsik (KOR) - Châu Ngọc Tuyết Sang (VIE)
Virtual Taekwondo Cá nhân Hỗn hợp - Vòng 16
07:15
🥋 Ju-jitsu
SAGDEEV Ruslan (KGZ) - Lê Duy Thành (VIE)
Hạng cân -94kg Nam - Vòng 32
07:19
🏌️♂️ Golf
Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh
Vòng 3 - Cá nhân Nữ
07:30
🥋 Ju-jitsu
ALHAMMADI Fahad (UAE) - Nguyễn Tất Lộc (VIE)
Hạng cân -77kg Nam - Vòng 32
08:45
🥋 Ju-jitsu
Trần Hồng Ân (VIE) - DUVANOVA Galina (KAZ)
Hạng cân -52kg Nữ - Vòng 32
08:45
🤼 Vật
LIN Yi-hui (TPE) - Đặng Ngọc Linh (VIE)
Vật tự do Nữ 50kg - Vòng 1/8
08:50
🥋 Ju-jitsu
ALHOSANI Asma (UAE) - Trần Hồng Ân (VIE) (Nếu thắng vòng 32)
Hạng cân -52kg Nữ - Vòng 16
09:25
🥋 Ju-jitsu
Trần Thị Thanh Hà (VIE) - NAPOLIS Jenna Kaila (PHI)
Hạng cân -52kg Nữ - Vòng 16
11:00
🥊 Boxing
WU Yu (CHN) - Nguyễn Thị Tâm (VIE)
Hạng cân 51kg Nữ - Chung kết
12:00
Breaking
Nguyễn Thị Hồng Trân, Võ Thị Thanh Hương
Vòng tuyển chọn nữ
12:00
🪵 Cầu mây
Đội tuyển Nữ Việt Nam - Đối thủ xác định sau
Quadrant Nữ - Bán kết
12:30
🥋 Taekwondo
WANG Wei-chia (TPE) - Trần Thị Ánh Tuyết (VIE)
Hạng cân -67kg Nữ - Vòng 16
12:45
Breaking
Nguyễn Văn Hữu, Nguyễn Thành Đạt
Vòng tuyển chọn nam
13:00
🪵 Cầu mây
Nếu Việt Nam vượt qua vòng loại
Quadrant Nam - Bán kết
17:00
🏐 Bóng chuyền
Đội tuyển Nam Việt Nam - Indonesia
Bóng chuyền Nam - Phân hạng 9-12
Điền kinh ASIAD 2026 phơi bày khoảng cách lớn giữa Đông Nam Á và châu lục khi Thái Lan vẫn nổi bật với 3 HCV, còn Việt Nam chỉ có 1 HCĐ và Indonesia...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-01/10/2026 22:53 PM (GMT+7)