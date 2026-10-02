Trực tiếp ASIAD 2/10: Chờ Nguyễn Thị Tâm giành HCV boxing, cầu mây nữ mơ vé chung kết

Ngày thi đấu 2/10 tại ASIAD Aichi-Nagoya 2026 chứng kiến những cơ hội vàng mang tính lịch sử của đoàn thể thao Việt Nam. Sự chú ý đổ dồn vào sàn đài boxing, nơi một cột mốc vĩ đại đang chờ được thiết lập, bên cạnh chiến dịch bảo vệ đỉnh cao của các cô gái cầu mây.

Nguyễn Thị Tâm đang đứng trước cơ hội lịch sử ở chung kết boxing

Nguyễn Thị Tâm trước cơ hội lịch sử ở chung kết boxing

Tâm điểm lớn nhất sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Nishio Gymnasium vào lúc 11h. Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết hạng cân 51kg nữ gặp đối thủ cực mạnh Wu Yu của Trung Quốc.

Trước thềm đại hội, boxing Việt Nam mới chỉ sở hữu thành tích khiêm tốn với 4 tấm HCĐ tại đấu trường Á vận hội. Lưu Diễm Quỳnh vừa mang về tấm HCĐ thứ 5 ở hạng cân 75kg nữ. Bước ngoặt lớn chính thức gọi tên Nguyễn Thị Tâm khi cô hủy diệt nhà đương kim vô địch thế giới Alua Balkibekova với tỷ số thuyết phục 5-0 ở bán kết, trở thành tay đấm Việt Nam đầu tiên lọt vào một trận chung kết ASIAD.

Đối thủ của Nguyễn Thị Tâm là Wu Yu, đương kim vô địch Olympic và đang đứng số một thế giới trên bảng xếp hạng World Boxing. Đây là thử thách cực đại nhưng với phong độ thăng hoa cùng bản lĩnh kiên cường, Nguyễn Thị Tâm đang giữ niềm tin tạo nên cú địa chấn, độc chiếm tấm HCV danh giá.

Đội tuyển cầu mây nữ hướng tới bảo vệ đỉnh cao châu Á

Ở môn cầu mây, đội tuyển 4 người nữ Việt Nam khép lại vòng bảng bằng chuỗi thành tích toàn thắng ấn tượng sau khi hạ gục Ấn Độ, kình địch Thái Lan và Philippines với tỷ số 2-0. Nguyễn Thị My cùng các đồng đội giành ngôi nhất bảng A và sẽ đánh trận bán kết vào lúc 12h.

Đối thủ của chúng ta sẽ là đội nhì bảng B. Hiện ở bảng B, Lào và Malaysia cùng có 2 điểm, trong khi Lào còn 1 trận đấu với Nhật Bản vào 8h sáng 2/10, do đó đối thủ của Việt Nam ở bán kết sẽ được xác định sau trận đấu giữa Lào - Nhật Bản vào sáng 2/10.

Mục tiêu duy nhất của cầu mây nữ là vào chung kết (3/10) bảo vệ thành công tấm HCV Quadrant từng giành được tại Hàng Châu. Trước đó, nội dung đôi nữ cũng đã xuất sắc giải cơn khát vàng cho thể thao nước nhà khi đánh bại Philippines ở trận chung kết.

Ở nội dung Quadrant nam, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu sinh tử gặp Philippines lúc 7h. Sau khi thắng Myanmar 2-1 và thua Ấn Độ 0-2, tuyển nam buộc phải giành chiến thắng ở lượt cuối này để tự quyết tấm vé vào vòng bán kết.

Chờ đợi bất ngờ từ taekwondo, vật, jujitsu

Lịch trình thi đấu trải dài từ sáng sớm mang theo nhiều hy vọng từ các nội dung đối kháng và đồng đội:

Môn jujitsu: Các võ sĩ nam Lê Minh Nhứt (hạng -94kg) và Nguyễn Tất Lộc (hạng -77kg) xuất trận từ 7h. Tại nội dung của nữ, Trần Hồng Ân (hạng -52kg) đối đầu Duvanova Galina (Kazakhstan) lúc 8h45, trong khi Trần Thị Thanh Hà gặp Napolis Jenna Kaila (Philippines) lúc 9h25.

Môn taekwondo: Châu Ngọc Tuyết Sang mở màn vòng 16 nội dung Virtual Taekwondo cá nhân hỗn hợp lúc 7h10 gặp võ sĩ Hàn Quốc. Vào lúc 12h30, Trần Thị Ánh Tuyết bước vào thảm đấu hạng cân -67kg nữ đối đầu Wang Wei Chia của Đài Loan, Trung Quốc.

Virtual Taekwondo kết hợp võ thuật truyền thống với công nghệ thực tế ảo, sử dụng chính cơ thể võ sĩ làm bộ điều khiển thay vì va chạm trực tiếp. Các trận đấu diễn ra theo thể thức ba hiệp thắng hai, mỗi hiệp dài 60 giây và phân định thắng thua dựa trên lượng sát thương từ các cú đá làm cạn thanh máu của đối phương.

Môn vật: Đặng Ngọc Linh sẽ ra quân tại vòng 1/8 nội dung vật tự do Nữ 50kg lúc 8h45, chạm trán đối thủ Lin Yi Hui

Môn bóng chuyền: Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu trận phân hạng từ vị trí 9-12 vào lúc 17 tại nhà thi đấu Park Arena Komaki.