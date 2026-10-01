"Soi" quỹ lương 233 triệu bảng của Man City giữa bê bối, Haaland cao nhất

🔥 Man City chịu sức ép lớn

Man City đang trải qua một trong những giai đoạn nhạy cảm nhất lịch sử. Những báo cáo được công bố cho biết một hội đồng độc lập đã xác định phần lớn cáo buộc trong vụ việc tài chính với 115 cáo buộc là có cơ sở. Tuy nhiên, quá trình pháp lý vẫn có thể kéo dài khi vụ việc bước vào giai đoạn kháng cáo.

Man City bị kết luận vi phạm các quy định tài chính của Premier League

Trong bối cảnh đó, những khoản tiền mà "The Citizens" chi trả cho đội hình tiếp tục nhận được sự chú ý. Theo Capology, tổng quỹ lương cố định của đội bóng được ước tính ở mức 233,2 triệu bảng mỗi mùa, chưa bao gồm tiền thưởng. Đây là một trong những quỹ lương lớn nhất bóng đá thế giới.

Đáng chú ý, Erling Haaland đứng đầu danh sách với khoảng cách rất lớn. Tiền đạo người Na Uy được ước tính nhận 525.000 bảng/tuần, tương đương 27,3 triệu bảng/năm trước các khoản thưởng.

💰 Haaland dẫn đầu danh sách lương

Erling Haaland không chỉ là một trong những ngôi sao quan trọng nhất về chuyên môn của Man City mà còn đứng đầu thang lương của đội bóng.

Danh sách những cầu thủ có mức lương cố định hằng năm cao nhất của Man City (nguồn: Capology)

Xếp sau tiền đạo người Na Uy là Enzo Fernández với mức lương cố định ước tính 18,2 triệu bảng/năm. Phil Foden và Jérémy Doku cùng được cho là nhận khoảng 14,5 triệu bảng/mùa.

Gianluigi Donnarumma đứng tiếp theo với 14,3 triệu bảng, trong khi Marc Guéhi có mức lương khoảng 14 triệu bảng/năm. Josko Gvardiol và Rúben Dias cùng ở mức 13,5 triệu bảng.

Các con số trên là ước tính từ Capology, không phải dữ liệu tiền lương chính thức do Man City công bố. Những khoản này cũng không nhất thiết bao gồm tiền thưởng, bản quyền hình ảnh hay các nguồn thu nhập bổ sung khác.

⚖️ Vụ việc tài chính khiến Man City bị soi kỹ hơn

Việc quỹ lương của Man City được chú ý đặc biệt trong thời điểm hiện tại xuất phát từ những diễn biến mới liên quan đến vụ việc tài chính của CLB. Các báo cáo về phán quyết của hội đồng độc lập một lần nữa đưa vấn đề tài chính của đội bóng trở thành tâm điểm tranh luận tại bóng đá Anh.

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak khẳng định đội chủ sân Etihad vẫn giữ nguyên lập trường và quyết tâm chứng minh sự vô tội của CLB, trong khi vụ việc đang tiến tới một giai đoạn pháp lý mới.

Hiện chưa có án phạt cuối cùng nào được công bố rộng rãi. Dù vậy, khi quá trình pháp lý tiếp tục, mọi khoản chi tiêu lớn của Man City, từ chuyển nhượng đến tiền lương, sẽ tiếp tục chịu sự giám sát chặt chẽ hơn.