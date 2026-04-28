Man City ra yêu sách về lịch thi đấu để đua vô địch, Arsenal phản đối kịch liệt

Lịch thi đấu dồn dập đẩy Man City vào thế khó

Việc lọt vào chung kết FA Cup khiến Manchester City phải đối mặt với một bài toán nan giải về lịch thi đấu. Trong hai tuần cuối cùng của mùa giải, đội chủ sân Etihad có nguy cơ phải chơi ba trận chỉ trong vòng sáu hoặc bảy ngày.

HLV Guardiola hy vọng các trụ cột sẽ duy trì được thể trạng

Đây là thử thách không nhỏ với Pep Guardiola và các học trò, đặc biệt khi họ vẫn đang cạnh tranh quyết liệt ở Premier League, đồng thời hướng tới mục tiêu giành cú ăn ba quốc nội.

Sự thành công ở các giải đấu cúp cũng khiến Man City phải sắp xếp lại hai trận đấu tại Premier League. Cuộc tiếp đón Crystal Palace trước đó đã bị hoãn do trùng với trận chung kết League Cup (đánh bại Arsenal 2-0), trong khi chuyến làm khách tới Bournemouth lại rơi đúng vào cuối tuần diễn ra chung kết FA Cup (gặp Chelsea, diễn ra lúc 21h ngày 16/5 - giờ Hà Nội).

Đề xuất đổi lịch và phản ứng từ các đối thủ

Theo quy định của Premier League, các trận đấu bị hoãn phải được tổ chức lại theo đúng thứ tự ban đầu. Điều này đồng nghĩa Man City sẽ phải gặp Crystal Palace trước, sau đó đá chung kết FA Cup, rồi mới hành quân tới sân của Bournemouth.

Tuy nhiên, Man City đã đề xuất một phương án khác: đảo thứ tự hai trận đấu này để giảm áp lực về mặt thể lực và tạo điều kiện chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn then chốt.

Dẫu vậy, đề xuất này không nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các đối thủ cạnh tranh. Nhiều CLB cho rằng Man City không nên được hưởng bất kỳ đặc quyền nào, đặc biệt trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang diễn ra căng thẳng. Phía Arsenal đương nhiên không cho phép đối thủ số 1 của mình có bất cứ lợi thế nào trong cuộc đua căng thẳng phía trước.

Nếu không được chấp thuận, thầy trò Guardiola nhiều khả năng sẽ tiếp Crystal Palace vào ngày 13/5, đá chung kết FA Cup vào ngày 16/5, trước khi làm khách trên sân Bournemouth vào ngày 19/5. Lịch trình này hứa hẹn sẽ bào mòn đáng kể thể lực của đội hình vốn đã phải chinh chiến liên tục của nửa xanh thành Manchester.

Arsenal nắm lợi thế, nhưng Man City vẫn còn “át chủ bài”

Sau vòng đấu cuối tuần, Manchester City đang kém Arsenal 3 điểm nhưng vẫn còn một trận chưa đấu. Điều đó đồng nghĩa quyền tự quyết vẫn nằm trong tay đoàn quân của Pep Guardiola.

Cuộc đua vô địch giữa Man City (áo xanh) và Arsenal hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn

Arsenal vừa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Newcastle để tạm thời trở lại ngôi đầu. Nếu đánh bại Fulham vào ngày 2/5, thầy trò Mikel Arteta sẽ nới rộng khoảng cách lên 6 điểm trước khi Man City ra sân gặp Everton hai ngày sau đó.

Tuy nhiên, Arsenal cũng phải phân tâm cho đấu trường Champions League với chuyến làm khách đầy khó khăn trước Atletico Madrid ở bán kết lượt đi. Đây có thể là yếu tố ảnh hưởng đến thể lực và sự tập trung của đội bóng Bắc London.

Trong khi đó, Man City có quãng nghỉ dài hơn để chuẩn bị cho trận gặp Everton. Dù lịch thi đấu phía trước rất khắc nghiệt, Guardiola hiểu rằng chỉ cần đội bóng duy trì sự ổn định, họ vẫn hoàn toàn có khả năng lật ngược tình thế.

Cuộc đua vô địch Premier League đang bước vào hồi kết đầy kịch tính. Và trong cuộc chiến mà từng chi tiết nhỏ đều có thể tạo ra khác biệt, nỗ lực điều chỉnh lịch thi đấu của Man City cho thấy họ sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội để giành lấy ngai vàng bóng đá Anh.