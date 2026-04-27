Dự đoán tỷ số Cúp C1: Thượng đỉnh Bayern Munich – PSG, Atletico đánh phủ đầu Arsenal

Tinh hoa châu Âu đối đầu

Đã ghi tới 12 bàn trước những Chelsea và Liverpool để vào bán kết, giờ là lúc Paris Saint-Germain đụng phải thách thức lớn nhất của chiến dịch bảo vệ Champions League khi một cỗ máy ghi bàn mang tên Bayern Munich chờ đón. Sức mạnh của hai đội lớn tới mức dư luận đã xem đây là “chung kết sớm” của giải.

PSG dù là ĐKVĐ nhưng Bayern Munich cũng mạnh không kém

Ngay sau khi vượt qua Liverpool, PSG thua sốc Lyon ở Ligue 1 nhưng họ đã nối tiếp bằng 2 trận thắng Nantes & Angers để củng cố ngôi đầu bảng. Việc đang dẫn đầu với 6 điểm nhiều hơn đội xếp sau trong khi chỉ còn 4 vòng, PSG có thể tập trung hơn vào mặt trận châu Âu, tuy nhiên Bayern thậm chí đã vô địch xong và không còn phải lo kết quả các vòng còn lại.

Bayern không chỉ đang thắng 9 trận liên tiếp ở mọi giải đấu, họ còn đang trong chuỗi 7 trận thắng tại Cúp C1 và đã đánh bại PSG 2-1 hồi tháng 11 tại Parc des Princes. Hàng công của họ đã có 113 bàn tại Bundesliga và 170 bàn ở mọi giải đấu, sức mạnh tấn công của Bayern lớn tới mức họ đã “xơi tái” Mainz 4-3 cuối tuần qua với 4 bàn ghi trong hiệp 2 sau khi đã bị dẫn 0-3 ở hiệp 1.

Joshua Kimmich và Dayot Upamecano được cho nghỉ trận gặp Mainz còn Harry Kane vào sân từ ghế dự bị để ghi bàn thứ 53 của mùa giải. Bayern hiện đang vắng Serge Gnabry, Tom Bischof và Sven Ulreich vì chấn thương, trong đó sự vắng mặt của Gnabry được xem là tổn thất lớn nhất do anh đá chính ở vị trí “số 10”, nhưng cả HLV Vincent Kompany cũng bị cấm chỉ đạo ở lượt đi do đã nhận đủ 3 thẻ vàng.

Đấu trí Kompany - Enrique: Một người đã giàu kinh nghiệm và trên đỉnh cao sự nghiệp, người kia đầy khao khát lật đổ tiền bối

Nhưng phía PSG cũng có vấn đề, tiền vệ chủ lực Vitinha bị đau gót ở trận gặp Lyon và cho đến cuối tuần qua vẫn chỉ tập riêng, khiến trạng thái của anh trước trận này đang bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên PSG đã có sự trở lại của Fabian Ruiz sau 2 tháng bị đau đầu gối.

Dù Kompany không được đứng đường pitch để chỉ đạo, ông vẫn có điều kiện lý tưởng để chuẩn bị cho trận này và sẵn sàng cho mọi đấu pháp mà Luis Enrique có thể sử dụng. Với sức mạnh đội hình rất đáng gờm của cả hai phía, đây có thể sẽ là trận đấu của sai lầm, rằng chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn tới khác biệt.

Cặp đấu "buồn ngủ"?

Từ giây phút Arsenal và Atletico Madrid được xác định sẽ gặp nhau ở bán kết, nhiều khán giả đã chê cười rằng đây sẽ là cặp đấu “buồn ngủ” nhất trong 2 cặp bán kết. Lý do là bởi Arsenal gần đây đang đá khá tẻ nhạt và bế tắc, trong khi Atletico nổi tiếng với thứ bóng đá phòng ngự dưới thời HLV Diego Simeone.

Arsenal hạ Atletico 4-0 ở vòng bảng với cú đúp của Gyokeres, nhưng tình thế 2 đội đã đổi thay

Quan niệm cố hữu thì khó thay đổi nếu không tận mắt chứng kiến, và nếu tận mắt chứng kiến Atletico thi đấu thì khó mà nói họ bây giờ chỉ đá phòng ngự phản công. 34 bàn thắng ở Cúp C1 mùa này khiến 2025/26 là mùa giải Atletico ghi bàn nhiều nhất trong các lần dự Champions League, và ở mọi đấu trường mùa này Atletico đã có 18 trận ghi từ 3 bàn trở lên.

Arsenal trong khi đó đã chuyển từ một đội bóng tấn công rầm rộ (bao gồm thắng Atletico 4-0 ở vòng bảng mùa này) thành một đội quân vật vờ và chỉ mới đây chấm dứt mạch trận thua ở các giải trong nước. Arsenal vẫn tỏ ra cực kỳ chắc chắn ở Cúp C1 với chỉ 5 lần lọt lưới sau 12 trận, họ vượt qua Sporting ở tứ kết với chỉ 1 bàn thắng ghi ở phút bù giờ lượt đi.

Do vậy tính chất “buồn ngủ” của trận đấu này sẽ phụ thuộc vào việc Atletico tiếp cận trận đấu ra sao. Trong khi Arsenal đã có dấu hiệu của sự suy kiệt thể lực và chấn thương bào mòn, Atletico dù có tổn thất nhân sự nhưng không nhiều. Trong khi Arsenal vẫn phải vắt sức ở Premier League, Atletico đang “chill” ở La Liga do khó rơi khỏi top 5 nên họ đã thua liền 2 vòng trước khi hạ Athletic Bilbao cuối tuần qua.

Simeone đang dồn hết tâm trí vào Champions League, còn Arteta vẫn phải chịu gánh nặng ở Premier League

Việc được đá sân nhà ở lượt đi đồng nghĩa Atletico có thể sẽ chơi tấn công phủ đầu, cho dù HLV Simeone luôn có sự thận trọng ở các trận đấu cúp. Trong khi các tiền đạo của Arsenal gần đây rất chật vật, những Sorloth, Alvarez, Lookman và Griezmann đều lập công khá thường xuyên ở các trận đã qua, khiến việc giữ sạch lưới trước họ sẽ là thách thức rất lớn cho Arsenal.